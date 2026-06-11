Díky za nic. Ondřej Dostál už láme hůl nad EU

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na čtvrtek dohodli na úpravě systému emisních povolenek ETS 2, která má zabránit prudkým výkyvům cen povolenek po jeho plánovaném spuštění v roce 2028. Nově má při dosažení ceny 45 eur za tunu oxidu uhličitého v cenách roku 2020 dojít k automatickému uvolnění povolenek z rezervy tržní stability. Pokud by cena dosáhla této hranice, na trh by se mohlo dostat až 40 milionů povolenek, tedy dvojnásobek oproti původnímu návrhu. Povolenky by navíc bylo možné uvolňovat dvakrát ročně. Dohodu nyní ještě musí formálně potvrdit členské státy a Evropský parlament.
Systém ETS 2 rozšíří obchodování s emisními povolenkami také na silniční dopravu a vytápění budov. Evropská unie si od něj slibuje další snižování emisí skleníkových plynů, protože vyšší náklady na emise mají motivovat k investicím do čistších technologií a úspornější spotřebě energie. Právě možné dopady na ceny pohonných hmot a vytápění však vyvolaly kritiku některých zemí včetně Česka a Francie, které upozorňovaly na riziko růstu životních nákladů domácností.
Podle analytiků navíc schválená úprava neznamená zavedení pevného cenového stropu a nezabrání dlouhodobému zdražování. Ekonomové upozorňují, že jde především o posílení mechanismu, který má bránit extrémním cenovým skokům, ale rozhodně nelze vyloučit, že cena povolenek bude i po aktivaci ochranného mechanismu dále růst.
Experti očekávají, že se vyšší cena povolenek promítne do cen plynu, uhlí i pohonných hmot. České domácnosti by si po zavedení ETS 2 mohly připlatit několik tisíc korun ročně, zatímco průmysl může čelit dalšímu oslabení své konkurenceschopnosti.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Europoslanec Ondřej Dostál nechápe, proč se celý systém emisních povolenek raději nezruší. „Neděkujeme, není zač. Výpalné z emisních povolenek, které dopadne nejen na podniky, ale i na domácnosti a spotřebitele, bude "jen" 1100 Kč za tunu CO2. Prozatím. Místo toho, aby státy budovaly elektrárny a přenosové sítě, daly firmám i lidem levné energie a umožnily jim konkurovat ve světě, tak jim ještě napálí daň. A to v době, kdy kvůli válce USA a Izraele proti Íránu a kvůli zavřenému Hormuzu jdou ceny energií nahoru samy o sobě. Kdy jindy by byl čas ETS 1 i 2 zrušit, nebo aspoň na patnáct let suspendovat, než teď?“ ptá se Dostál.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Za problémy evropského průmyslu a energetiky podle něj zcela odpovídá Evropská unie a směr, kam se investují peníze. „Eurokrati se klepou hrůzou před Číňany, jak nás připraví o průmysl. Ale kolik peněz z našich daní NEDALI na cenzuru, na šmejdské neziskovky, na migranty, na americké zbrojaře či korupčníky od Zelenského, a DALI je místo toho aspoň na jednu novou atomovou elektrárnu?“ srovnává europoslanec.
„Američané si pod Trumpem přestali hrát na dvorečku s tlustým fialovým dinosaurem a tlupou rozesmátých dětí a začali těžit pro soběstačnost a ještě na export. Čína postavila terawatty nových elektrárenských kapacit, k tomu úložiště, přenosové sítě a komukoliv, kdo tam otevře fabriku, tím zajistila elektřinu za hubičku. Divíte se, že kdo může, utíká vyrábět do USA či do Číny?“ píše Dostál, že investice do infrastruktury a energetiky je jinde ve světě na jiné úrovni.
Podle Dostála je tak zřejmé, že Evropa potřebuje úplně jinou nebo nejlépe žádnou EU. „Potřebujeme ÚPLNĚ JINOU Evropskou unii. Nebo ŽÁDNOU Evropskou unii, pokud varianta 1 selže na blbosti německých či francouzských voličů, kteří mají bohužel v téhle partě díky své početnosti hlavní slovo a posílají do vedení lidi jako Leyenová. U nás v ČR a na Slovensku jsou tyto osoby a nápady v menšině a v opozici, navzdory povyku libtardů si naši občané pořádek udělali - ale bohužel skrz EU, kde jsou Nerudové tohoto světa ve většině, se nám to vrací zpět,“ dodává Dostál, že v Bruselu stále ještě mají převahu lidé typu Ursuly von der Leyenové.
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