Piráti: Rodičovský příspěvek musí růst automaticky

Piráti navrhují zvýšit rodičovský příspěvek od 1. ledna 2027 na 420 000 Kč. Částka 400 000 Kč, kterou navrhuje ministr Juchelka, neodpovídá růstu životních nákladů posledních let. Systémovým řešením je pouze automatická valorizace každý rok – podobně jako to je i u důchodů. Zároveň by se navýšení mělo týkat i dětí narozených po 1. lednu 2025. Návrhy představily pirátské poslankyně Lenka Martínková Španihelová a Hana Ančincová na Sociálním výboru PSP ČR.
„Díky našemu tlaku se bude rodičovský příspěvek zvyšovat. Vytrvale ale upozorňujeme, že musí lépe odpovídat životním nákladům rodin. Proto navrhujeme jeho zvýšení od ledna 2027 na 420 tisíc korun a zavedení pravidelné valorizace, aby se jeho reálná hodnota už dál nesnižovala vlivem inflace. Rodinám s malými dětmi chceme dát jistotu a předvídatelnější podporu do budoucna. To bez automatické valorizace nejde,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.
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Piráti dlouhodobě usilují o to, aby se výše rodičovského příspěvku pravidelně a automaticky přizpůsobovala ekonomickému vývoji i rostoucím životním nákladům. Podle strany by rodiče malých dětí neměli být závislí na opakovaných politických rozhodnutích o tom, zda se podpora navýší tak, aby odpovídala aktuální situaci.
„Rodičovský příspěvek je pro rodiny s malými dětmi zásadní podporou, ale bez pravidelné valorizace jeho reálná hodnota postupně klesá. Navýšení na 420 tisíc korun a zavedení každoroční úpravy podle růstu cen a části růstu reálných mezd pomůže lépe pokrýt náklady spojené s narozením dítěte a péčí v prvních letech života,“ doplňuje pirátská poslankyně Hana Ančincová.
„Pokud vláda navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku, mělo by se férově vztahovat i na rodiny s dětmi narozenými v letech 2025 a 2026, které příspěvek stále čerpají. Není možné, aby rodiče dětí narozených těsně před účinností novely byli z navýšení automaticky vyloučeni. Náš návrh proto upravuje přechodné ustanovení tak, aby se zvýšení promítlo i do nevyčerpané části dávky těchto rodin,“ řekla pirátská poslankyně Lenka Martínková Španihelová.
Piráti proto předložili návrhy, které do návrhu doplní chybějící valorizaci opřenou o stejný princip jako u důchodů, rodičovský příspěvek zvednou na potřebných 420 000 Kč a zařídí i to, aby se vztahoval i na děti narozené po 1. 1. 2025.
Česká pirátská strana
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