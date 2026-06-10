DIAMO zblízka

11.06.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Přijďte v sobotu 13. 6. nahlédnout pod pokličku hornické historie i moderních technologií.

DIAMO zblízka
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Zveme vás na den plný komentovaných prohlídek, technických vychytávek a programu pro malé i velké. Čeká vás virtuální realita, drony, 3D skenery, film Uranové legendy, Minecraft koutek, technika a stroje, výstavy fotografií i dětský koutek. Součástí programu je také komentovaná prohlídka čistírny důlních vod v Dubenci, kde uvidíte cestu vody od přítoku až po její finální vyčištění. Těšíme na vás!

plakát

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Článek obsahuje štítky

historie , technologie , Diamo , veřejnost , TZ , hornictví , DOD

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Podáte trestní oznámení?

I mě by zajímalo, jak to s tím Rakušanovým nákupem vojenské techniky bylo a myslím, že by to měla prošetřit policie. Vy tvrdíte, že se na to budete policie sice dotazovat, ale je dotaz podnět k tomu, aby se tím zabývala? A obecně, co se vlastně stane, když zjistí, že zakázka byla nevýhodná? Co polit...

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