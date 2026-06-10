DIAMO zblízka

Zveme vás na den plný komentovaných prohlídek, technických vychytávek a programu pro malé i velké. Čeká vás virtuální realita, drony, 3D skenery, film Uranové legendy, Minecraft koutek, technika a stroje, výstavy fotografií i dětský koutek. Součástí programu je také komentovaná prohlídka čistírny důlních vod v Dubenci, kde uvidíte cestu vody od přítoku až po její finální vyčištění. Těšíme na vás!
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