Hádka o banderovcích otrávila občany Polska. A ti se projevili

11.06.2026 10:12 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Mezi Polskem a Ukrajinou dál doutná spor o Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA). Polský prezident Karol Nawrocki navrhl odebrat Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání, Řád bílého orla. A starosta Lvova Andrij Sadovyj se polskému prezidentovi vysmál. Šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov se pokusil situaci zklidnit, ale v Polsku zároveň rezonuje skutečnost, že pro část Ukrajinců zůstávají příslušníci UPA nadále hrdiny. Na Zelenského se tak podle všeho valí další problém.

Hádka o banderovcích otrávila občany Polska. A ti se projevili
Foto: Screen Youtube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

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Na frontové linii Rusové dál útočí na Ukrajince, ale vláda v Kyjevě teď podle všeho řeší jiný problém. The Kyiv Independent upozornil, že vztahy Ukrajiny a Polska procházejí velkou krizí. Ukrajinci by prý přitom měli mít na paměti, že potřebují Polsko na své straně. Jádrem sporu mezi oběma zeměmi zůstává vztah k Ukrajinské povstalecké armádě (UPA).

Zatímco Ukrajinci příslušníky této organizace vnímají jako hrdiny, kteří za druhé světové války vzdorovali tyranii Moskvy a později nejen komunistické Moskvě, ale i nacistickému Berlínu, Poláci příslušníky UPA vnímají jako bestiální vrahy, kteří za druhé světové války terorizovali válkou už tak těžce zkoušené Poláky.

Poláci se na Ukrajince a na prezidenta Volodymyra Zelenského zlobí, že jedné z jednotek předal ocenění, které odkazuje právě na UPA. Tento krok odsoudily polské veřejně známé osobnosti napříč stranami.

Polský historik, který se stal prezidentem, Karol Nawrocki, navrhl odebrat Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání Řád bílého orla, které mu v roce 2023 udělil tehdejší polský prezident Andrzej Duda.

Server Kyiv Independent upozornil, že zklamání vyjádřily i osobnosti přátelské k Ukrajině. Lech Wałęsa, bývalý protikomunistický disident a pozdější prezident, který byl hlasitým zastáncem Kyjeva, si na osobní protest proti Zelenskému sundal odznak s ukrajinskou vlajkou.

Z ukrajinské strany se někteří lidé postavili na stranu polských kolegů, ale mnozí lidé se postavili proti Polákům.

Starosta Lvova Andrij Sadovyj poznamenal, že vzhledem k tomu, že Zelenskyj přijal polské vyznamenání jménem ukrajinského lidu a armády, „bude zajímavé sledovat, jak pan Nawrocki půjde na ukrajinskou frontu vyzvednout si vyznamenání od ukrajinských vojáků“.

Šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov minulý týden odcestoval do Polska, aby nastínil cestu z diplomatické krize. Zjevně se však bezprostředního úspěchu nedočkal. Mezitím ministr zahraničí Andrij Sybiha ujistil polské partnery, že ukrajinští vojáci, kteří o titul požádali, „neměli absolutně žádné protipolské úmysly“.

„Pro ně šlo o uctění těch, kteří před podobně mnoha lety bojovali proti imperiální Moskvě, bolševicko-komunistické okupaci a represím,“ napsal Sybiha na X. Mnozí na Ukrajině tento názor sdílejí. „Ukrajina je ve (plnohodnotné) válce s Ruskem již více než 1500 dní,“ řekl deníku Kyiv Independent Jevhen Mahda, ukrajinský politolog z Kyjevského institutu světové politiky. Zdůraznil, že na „používání historických příkladů k posílení morálky“ ve válečné době není nic neobvyklého.

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hlasovalo: 15406 lidí
Jenže v Polsku pro tento argument nemají pochopení.

„Nelze oddělit boj Ukrajinské povstalecké armády proti sovětizaci“ od „etnických čistek polského obyvatelstva,“ řekl deníku Kyiv Independent Łukasz Adamski, polský historik a ředitel výzkumného ústavu Mieroszewského centra ve Varšavě.

Server polského deníku Rzeczpospolita upozornil na průzkum, který ukazuje, že debata kolem UPA mění pohled Poláků na Ukrajince. 51,9 % respondentů uvedlo, že se jejich postoj k Ukrajině a Ukrajincům zhoršil.

Starosta polského města Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny na sociální síti X pozvedl hlas. „Zastavte banderismus!“ zvolal. A žádal, že je třeba naslouchat vzpomínkám lidí, kteří zažili řádění UPA. Nebo alespoň potomkům těchto obětí. „Nesouhlasíme s postavením zločinců na piedestaly. Nesouhlasíme s falšováním historie,“ zdůraznil starosta. „Naše iniciativa je hlasem volajícím z bezejmenných hrobů, často zbavených křížů a jmen, které dodnes žádají o připomenutí, vzpomínku a důstojný pohřeb. Je na straně pravdy. Na straně spravedlnosti. Na straně obětí,“ vysvětloval, proč se tak kriticky on sám, ale nejen on, staví proti UPA. „Po léta se od Poláků příliš často očekávalo mlčení. Dnes toto mlčení končí. Dnes mluvíme jménem těch, kteří už sami mluvit nemohou,“ zdůraznil také.

 

 

Dilema Volodymyra Zelenského

Na Ukrajině je činnost UPA a polské reakce na ni vnímána jako oboustranná tragédie – badatelé se odvolávají na motto „Odpouštíme a prosíme o odpuštění“.

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2%
97%
1%
hlasovalo: 23848 lidí
Server Kyiv Independent upozornil, že ukrajinský pohled na banderovce ovlivnili Rusové, a to tak, že před ruským vpádem na Krym Ukrajince pohled na UPA hodně rozděloval. Ale potom, co Rusové v roce 2014 obsadili Krym a ještě více po rozpoutání rozsáhlé invaze na celou Ukrajinu v roce 2022, si lidé začali připomínat především to, že UPA vzdorovala Sovětům.

V roce 2013 vnímalo UPA pozitivně pouze 22 % Ukrajinců, zatímco 42 % je vnímalo negativně. O devět let později se toto číslo podle průzkumu posunulo na 43 % lidí, kteří vnímali UPA pozitivně, a pouze 8 % negativně.

Stanislav Želichovskij, ukrajinský expert na mezinárodní otázky, upozornil, že ukrajinský prezident Zelenskyj stojí před problémem, který nebude snadné vyřešit. Může se mu totiž stát, že když odvolá vyznamenání spojené s UPA, v armádě to vyvolá neklid, mírně řečeno. A mohlo by to naštvat i velké množství civilního obyvatelstva.

Ale vzhledem k tomu, že se Ukrajina chce co nejdříve stát členem EU a EU si stejně tak uvědomuje, že potřebuje využít to, co se Ukrajinci naučili během války proti ruskému agresorovi, obě strany mají důvod pokusit se spor nějak urovnat.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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