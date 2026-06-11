Hádka o banderovcích otrávila občany Polska. A ti se projevili

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Zatímco Ukrajinci příslušníky této organizace vnímají jako hrdiny, kteří za druhé světové války vzdorovali tyranii Moskvy a později nejen komunistické Moskvě, ale i nacistickému Berlínu, Poláci příslušníky UPA vnímají jako bestiální vrahy, kteří za druhé světové války terorizovali válkou už tak těžce zkoušené Poláky.
Poláci se na Ukrajince a na prezidenta Volodymyra Zelenského zlobí, že jedné z jednotek předal ocenění, které odkazuje právě na UPA. Tento krok odsoudily polské veřejně známé osobnosti napříč stranami.
Polský historik, který se stal prezidentem, Karol Nawrocki, navrhl odebrat Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání Řád bílého orla, které mu v roce 2023 udělil tehdejší polský prezident Andrzej Duda.
Server Kyiv Independent upozornil, že zklamání vyjádřily i osobnosti přátelské k Ukrajině. Lech Wałęsa, bývalý protikomunistický disident a pozdější prezident, který byl hlasitým zastáncem Kyjeva, si na osobní protest proti Zelenskému sundal odznak s ukrajinskou vlajkou.
Z ukrajinské strany se někteří lidé postavili na stranu polských kolegů, ale mnozí lidé se postavili proti Polákům.
Starosta Lvova Andrij Sadovyj poznamenal, že vzhledem k tomu, že Zelenskyj přijal polské vyznamenání jménem ukrajinského lidu a armády, „bude zajímavé sledovat, jak pan Nawrocki půjde na ukrajinskou frontu vyzvednout si vyznamenání od ukrajinských vojáků“.
Šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov minulý týden odcestoval do Polska, aby nastínil cestu z diplomatické krize. Zjevně se však bezprostředního úspěchu nedočkal. Mezitím ministr zahraničí Andrij Sybiha ujistil polské partnery, že ukrajinští vojáci, kteří o titul požádali, „neměli absolutně žádné protipolské úmysly“.
„Pro ně šlo o uctění těch, kteří před podobně mnoha lety bojovali proti imperiální Moskvě, bolševicko-komunistické okupaci a represím,“ napsal Sybiha na X. Mnozí na Ukrajině tento názor sdílejí. „Ukrajina je ve (plnohodnotné) válce s Ruskem již více než 1500 dní,“ řekl deníku Kyiv Independent Jevhen Mahda, ukrajinský politolog z Kyjevského institutu světové politiky. Zdůraznil, že na „používání historických příkladů k posílení morálky“ ve válečné době není nic neobvyklého.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Nelze oddělit boj Ukrajinské povstalecké armády proti sovětizaci“ od „etnických čistek polského obyvatelstva,“ řekl deníku Kyiv Independent Łukasz Adamski, polský historik a ředitel výzkumného ústavu Mieroszewského centra ve Varšavě.
Server polského deníku Rzeczpospolita upozornil na průzkum, který ukazuje, že debata kolem UPA mění pohled Poláků na Ukrajince. 51,9 % respondentů uvedlo, že se jejich postoj k Ukrajině a Ukrajincům zhoršil.
Starosta polského města Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny na sociální síti X pozvedl hlas. „Zastavte banderismus!“ zvolal. A žádal, že je třeba naslouchat vzpomínkám lidí, kteří zažili řádění UPA. Nebo alespoň potomkům těchto obětí. „Nesouhlasíme s postavením zločinců na piedestaly. Nesouhlasíme s falšováním historie,“ zdůraznil starosta. „Naše iniciativa je hlasem volajícím z bezejmenných hrobů, často zbavených křížů a jmen, které dodnes žádají o připomenutí, vzpomínku a důstojný pohřeb. Je na straně pravdy. Na straně spravedlnosti. Na straně obětí,“ vysvětloval, proč se tak kriticky on sám, ale nejen on, staví proti UPA. „Po léta se od Poláků příliš často očekávalo mlčení. Dnes toto mlčení končí. Dnes mluvíme jménem těch, kteří už sami mluvit nemohou,“ zdůraznil také.
Stop banderyzmowi! Dziś rozpoczęła się droga, która ma dać głos tym, którym banderowcy odebrali życie i możliwość wołania o sprawiedliwość. Symbolicznie, w strugach deszczu, przed Sejmem RP zarejestrowaliśmy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop banderyzmowi”.… pic.twitter.com/Fy32rBFKD5— Lucjusz Nadbereżny (@lucjuszn) June 10, 2026
Dilema Volodymyra Zelenského
Na Ukrajině je činnost UPA a polské reakce na ni vnímána jako oboustranná tragédie – badatelé se odvolávají na motto „Odpouštíme a prosíme o odpuštění“.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
V roce 2013 vnímalo UPA pozitivně pouze 22 % Ukrajinců, zatímco 42 % je vnímalo negativně. O devět let později se toto číslo podle průzkumu posunulo na 43 % lidí, kteří vnímali UPA pozitivně, a pouze 8 % negativně.
Stanislav Želichovskij, ukrajinský expert na mezinárodní otázky, upozornil, že ukrajinský prezident Zelenskyj stojí před problémem, který nebude snadné vyřešit. Může se mu totiž stát, že když odvolá vyznamenání spojené s UPA, v armádě to vyvolá neklid, mírně řečeno. A mohlo by to naštvat i velké množství civilního obyvatelstva.
Ale vzhledem k tomu, že se Ukrajina chce co nejdříve stát členem EU a EU si stejně tak uvědomuje, že potřebuje využít to, co se Ukrajinci naučili během války proti ruskému agresorovi, obě strany mají důvod pokusit se spor nějak urovnat.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.