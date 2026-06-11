Pospíšil (TOP 09): Naděje, která se utrhla z vodítka

Proč nebudou mít útulky přístup do centrální evidence psů (CEP)? Co se stane z centrální evidence psů? Funkční systém, do kterého všichni vkládali velká očekávání, anebo promarněná naděje, která se “utrhla z vodítka”.
Přátelé, ke dni 1. 7. se má spouštět dlouhá léta připravovaná centrální evidence psů. Spuštění registru má zlepšit nejen dohledatelnost ztracených zvířat, ale pomoci při řešení týraných zvířat nebo množíren.
Legislativní rámec registru definovalo přímo Ministerstvo zemědělství. Jsem velkým zastáncem centrální evidence psů, ale musí splnit několik základních parametrů - musí být lidem srozumitelný, uživatelsky jednoduchý a bezvadně fungovat v praxi! Bohužel mi ale přijde, že stávající veřejně dostupné informace o registru přináší mnohem více nejasností a otázek, než ujištění že jde o vyladěný a dotažený systém.
1) Za jeden z největších problémů považuji to, že podle všeho NEBUDOU MÍT ÚTULKY přístup do registru psů! V případě, že se k nim dostane nalezené, opuštěné, nebo toulavé zvíře, budou muset kontaktovat veterinárního lékaře, nebo tzv. orgány veřejné moci, dále jako OVM (kam patří např. zaměstnanci Státní veterinární správy, městského nebo obecního úřadu, Policie ČR, městské policie nebo jiného obdobného úřadu). Ti budou mít oprávnění do systému nahlédnout a dohledat majitele, kterého pak bude možné kontaktovat.
To, zda budou OVM a veterinární lékaři moci, s ohledem na ochranu osobních údajů chovatelů psů, předávat informace o majiteli nalezeného psa přímo útulkům, aby je pak útulky mohly kontaktovat samy, anebo tyto majitele budou muset shánět a informovat výhradně zástupci OVM, jsem zatím nikde nenašel. Ptal jsem se několika útulků, co si o tom myslí, a všichni se shodli, že pokud to bude takto opravdu nastavené, může to mít zásadní a především negativní dopad do praxe a rozhodně to nepřinese zkrácení času na dohledání majitele ztraceného psa!
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Soukromí veterinární lékaři i úředníci jsou už teď velice vytížení a je otázkou, zda je vůbec v jejich časových a kapacitních možnostech útulkům tento servis zajišťovat bez prodlení. Nemluvě o tom, že většina útulků funguje v režimu 24/7 narozdíl od veterinárních lékařů a úředníků OVM. Nešťastní majitelé ztracených psů se tak navzdory registru nemusí neprodleně dozvědět, že jejich pes se již v nějakém útulku nachází.
2) Nejsou veřejně vyjasněné otázky ohledně registrace psů umisťovaných do útulků v režimu úředního či policejního zajištění, kam spadají psi zajišťovaní v množírnách, týraní psi, anebo psi lidí ve výkonu trestu, hospitalizovaných, anebo po úmrtí majitele! Existuje pouze doporučení, že v případě nalezeného psa, jehož čip nebude evidovaný v registru, je třeba psa přivést k veterináři a požádat o zaevidování do CEP s tím, že se jako chovatel uvede příslušný úřad nebo jím pověřená osoba. Opravdu tedy budou obce figurovat v registru jako chovatelé těchto psů?
3) Útulky si nebudou moci zapisovat psy do registru samy. Veškeré zápisy budou oprávněni v registru dělat výhradně veterinární lékaři! Ti budou muset osobně vložit do registru tisíce psů nacházejících se nyní v útulcích napříč Českou republikou, ale budou pak muset do registru zapisovat i takové změny, jako jsou adopce psů z útulků. Zatím není ani veřejně dohledatelný režim a podmínky převádění psa z jednoho chovatele na druhého, tak aby tento majetkový přesun byl právně nesporný. Předpokládal bych tedy, že pro provedení této změny v CEP bude muset mít veterinární lékař např. doložený platný souhlas obou stran.
4) Není zatím ani vyjasněné, zda a případně na čích bedrech bude ležet povinnost označovat nalezené psy v CEP jako ztracené? A například ani to, kdo bude vyzývat vlastníka k vyzvednutí psa, anebo řešit neplnění zákonných povinností chovatele (chybějící označení mikročipem, neplatná/propadlá vakcinace proti vzteklině, nebo to, že chovatel nemá psa registrovaného v CEP). Budou mít ohlašovací povinnost soukromí veterinární lékaři, úředníci, kteří mají přístup do registru, anebo útulky?
5) Co bude s nalezenými psy, umisťovanými obcemi do jejich vlastních tzv. obecních záchytných kotců? Co bude s nalezenými psy, které si v průběhu ochranné lhůty pro nalezená zvířata nikdo v útulku nevyzvedne? Kdo bude v registru uvedený jako chovatel? Obec, kde byl pes nalezený? Bude se po uplynutí lhůty pes následně v registru převádět na útulek, do něhož byl umístěný v době nálezu? Budou tedy muset veterinární lékaři údaje psa upravovat několikrát za sebou v relativně krátkém časovém úseku?
Existuje mnoho dalších otázek, na které bychom měli znát odpovědi... Chtěl bych proto vyzvat ministerstvo zemědělství, v jehož gesci je zvířecí legislativa, aby nejen tyto otázky jednoznačně vysvětlilo ještě před finálním spuštěním samotného registru!
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