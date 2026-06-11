Dámy a pánové, vážení hosté, milí partneři,
dovolte mi, abych vás přivítal na konferenci „Investicemi k partnerství“, kterou Ministerstvo zahraničních věcí pořádá ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou České republiky.
Jsem rád, že jste dnes přijali naše pozvání — a že se zde společně setkáváme, abychom otevřeně diskutovali o nové podobě české rozvojové politiky a o příležitostech, které přináší pro stát i podnikatelský sektor.
Svět kolem nás prochází zásadní proměnou, tradiční model zahraniční rozvojové spolupráce založený převážně na grantech a darech se ukazuje jako dlouhodobě neudržitelný a málo efektivní.
Nepřinesl výsledky, které jsme od něj očekávali. V mnoha zemích nevedl k růstu, stabilitě ani soběstačnosti. Často naopak vytvářel závislosti, neefektivitu a prostor pro korupci.
A co je důležité – kritizují jej nejen dárci, ale i samotní příjemci. Rozvojové země dnes nestojí o dary. Stojí o růst, o investice, o partnerství.
Mgr. Petr Macinka
I v Evropě už dochází k uvědomění, že přednáškami o lidských právech ve světě, kde jiní vlivní aktéři stavějí dálnice, přehrady nebo přístavy nelze získat a udržet si dlouhodobý vliv.
Jako otevřená, exportně orientovaná ekonomika nemůžeme stát stranou. Musíme modernizovat náš přístup i nástroje. Měníme proto příběh české rozvojové politiky.
Starý model byl založen na morální povinnosti. Ten nový stojí na strategickém zájmu, ekonomické logice a partnerství. Vidíme rozvoj jako investici, nikoli jako charitu. Jako prostor pro obchod, infrastrukturu, export, know-how a spolupráci stát–stát–byznys.
Není náhodou, že Spojené státy dnes otevřeně prosazují princip „trade over aid“, ke kterému jsme se jako jedni z velmi mála evropských států připojili.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Pokud chceme reagovat na skutečné potřeby partnerských zemí a zároveň prosazovat naše vlastní strategické zájmy, musíme mobilizovat soukromý kapitál. Bez zapojení firem a finančních institucí se dál neposuneme.
Soukromý sektor přináší technologie, inovace, provozní efektivitu, know-how, schopnost vytvářet pracovní místa i dlouhodobou ekonomickou hodnotu.
Vytváření příležitostí pro český soukromý sektor je výraznou vládní prioritou, a bude tomu tak i ve vztahu k zahraniční rozvojové a obchodně-ekonomické spolupráci. Musíme zapojit „ziskovky“, namísto „neziskovkek“.
V každém případě vtažení firem není automatické. Naráží na vysoké riziko, omezené informace, složitost evropských nástrojů a obtížný přístup ke konkrétním projektům a relevantním partnerům.
To platí zvlášť pro menší členské státy a malé a střední podniky.
Právě pro ně je často nejtěžší se v systému zorientovat, dostat se včas k přípravným procesům a nést transakční náklady spojené s přípravou projektů.
Úkolem veřejných institucí není soukromý sektor nahrazovat, ale vytvářet podmínky, aby ten mohl vstupovat i do složitějších teritorií a sektorů.
Jedním z nástrojů této změny je evropská iniciativa Global Gateway. Není jen novým pojetím rozvojové spolupráce. Je to geopolitický nástroj, kterým Evropská unie nabízí partnerům po celém světě transparentní, důvěryhodnou a strategickou alternativu v době rostoucí globální konkurence a vlivového soupeření.
Nejde jen o objem prostředků, ale také o transparentnost, vysoké standardy a předvídatelnost, které mohou po reálných zkušenostech s jinými partnery rozvojové země dnes postrádat.
Pro Českou republiku zde existují konkrétní příležitosti. Global Gateway může otevřít prostor pro české firmy, finanční instituce, exportní a rozvojové nástroje i další implementační partnery.
Současně potřebujeme, aby systém byl otevřenější i pro menší hráče. Pro ČR je důležité, aby evropské nástroje nebyly v praxi dostupné jen největším státům a největším finančním institucím.
Právě zapojení menších členských států a SMEs je pro nás zásadní prioritou. Chceme, aby evropské nástroje byly jednodušší, přístupnější a praktičtější i pro aktéry, kteří nemají vlastní velké rozvojové finanční instituce ani rozsáhlé administrativní kapacity.
Na Ministerstvu zahraničí pracujeme na této změně intenzivně. A právě proto se dnes setkáváme zde – na pracovním jednání, nikoli na dalším neproduktivním setkání neziskového sektoru na zahradě Černínského paláce. Jak tomu bývalo zvykem v minulých letech, kdy se této akci říkalo „rozvojové dny“.
Naší rolí není pořádat pikniky. Naší rolí je pracovat a přinášet hodnotu za prostředky, které nám občané svěřují prostřednictvím svých daní.
Ano, „zdroje nejsou“, abych anti-parafrázoval slova klasika – a tlak na veřejné finance bude jen růst. To ale neznamená, že nechceme pomáhat. Naopak. Chceme pomáhat efektivněji, chytřeji a s dlouhodobým dopadem.
Cestou z chudoby nikdy nebyly dary. Jedinou skutečně „udržitelnou“ cestou, když bych měl použít alespoň jednou tento módní termín, je tržní řešení, zapojení volného trhu. I o tom je nový koncept naší rozvojové politiky.
Úspěšné a bohaté ekonomiky byly vybudovány soukromým podnikáním, nikoli vládní pomocí.
A právě tuto filozofii chceme dnes otevřít, diskutovat a společně rozvíjet.
Dámy a pánové,
dnešní konference má jediný cíl: přiblížit českým firmám nové příležitosti, nové nástroje a nový přístup, který může posílit naši ekonomiku, naši zahraniční politiku i naši mezinárodní pozici.
Věřím, že dnešní diskuse bude praktická, otevřená a přínosná. A že společně nastavíme směr, který povede k partnerství, růstu a skutečné hodnotě – pro Českou republiku i pro naše partnery ve světě.
Děkuji vám za pozornost.
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