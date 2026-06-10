Premiér Babiš: Plán z roku 2020 se mění ve skutečnost

Hlavním bodem programu bylo slavnostní poklepání základního kamene nového Pavilonu Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové, kterého se zúčastnil společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.
Nový pavilon vznikne za více než 1 miliardu korun a nahradí stávající budovu z roku 1928, jejíž kapacita ani technické parametry již neodpovídají požadavkům moderní medicíny. Projekt je financován z evropských fondů, státního rozpočtu a vlastních zdrojů nemocnice. Stavba by měla být dokončena koncem roku 2028.
„Co jsme v roce 2020 začali se dnes mění ve skutečnost. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové jsme dnes zahájili výstavbu nového pavilonu Kliniky infekčních nemocí za více než 1 miliardu korun. Na financování projektu se nám podařilo získat téměř 654 milionů korun z evropských fondů, dalších 115 milionů korun zaplatíme ze státního rozpočtu a zbytek hradí samotná nemocnice. Nový pavilon nabídne moderní zázemí pro pacienty i zdravotníky, specializované ambulance, vakcinační centrum, intenzivní péči a špičkové diagnostické vybavení. Díky této investici bude mít Hradec Králové jedno z nejmodernějších infekčních pracovišť v České republice a já jsem moc rád, že se nám tento projekt podařilo dotáhnout,“ uvedl premiér Andrej Babiš.
Ing. Andrej Babiš
Nový pavilon nabídne přibližně 75 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, specializované ambulance, vakcinační centrum i moderní diagnostická pracoviště. Součástí budou pracoviště Kliniky infekčních nemocí a Kliniky nemocí kožních a pohlavních.
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Předseda vlády navštívil Fakultní nemocnici Hradec Králové společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem také v únoru 2020, kdy se zde mimo jiné jednalo o přípravě projektu Chirurgického pavilonu akademika Bedrny. Tento strategický projekt za více než 4,5 miliardy korun, jehož příprava začala ještě za první vlády Andreje Babiše, je dnes již ve fázi realizace a po komplexním dokončení v roce 2028 výrazně posílí chirurgickou péči v regionu.
Součástí rozsáhlé modernizace nemocnice je také již dokončená přístavba onkologického pavilonu a další připravované investice do rozvoje areálu. Fakultní nemocnice Hradec Králové tak postupně získává moderní infrastrukturu odpovídající perfektní péči o pacienty i zázemí zdravotnického personálu.
Program premiéra Babiše pokračoval návštěvou generálního ředitelství státního podniku Lesy ČR, kde mimo jiné v doprovodu ministra zemědělství Martina Šebestyána a generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka společně prošli trasu pozemků, na kterých se předpokládá výstavba nové budovy generálního ředitelství.
Součástí celodenního programu v Královéhradeckém kraji byla také návštěva Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany, kde nejprve jednal s rektorem brig gen. Janem Farlíkem a dalším vedením univerzity a jejích fakult. Poté následovala prezentace a praktická ukázka Agentury vojenského zdravotnictví a součástí praktické části návštěvy byly i ukázky dovedností studentů ze tří fakult univerzity. Studenti také měli možnost účastnit se besedy s předsedou vlády na závěr jeho návštěvy.
Regionální cestu premiér zakončil debatou s občany v Novém Adalbertinu.
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