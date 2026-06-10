Premiér Babiš: Plán z roku 2020 se mění ve skutečnost

11.06.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Předseda vlády Andrej Babiš navštívil ve středu 10. června 2026 Královéhradecký kraj.

Premiér Babiš: Plán z roku 2020 se mění ve skutečnost
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Hlavním bodem programu bylo slavnostní poklepání základního kamene nového Pavilonu Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové, kterého se zúčastnil společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

Nový pavilon vznikne za více než 1 miliardu korun a nahradí stávající budovu z roku 1928, jejíž kapacita ani technické parametry již neodpovídají požadavkům moderní medicíny. Projekt je financován z evropských fondů, státního rozpočtu a vlastních zdrojů nemocnice. Stavba by měla být dokončena koncem roku 2028.

„Co jsme v roce 2020 začali se dnes mění ve skutečnost. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové jsme dnes zahájili výstavbu nového pavilonu Kliniky infekčních nemocí za více než 1 miliardu korun. Na financování projektu se nám podařilo získat téměř 654 milionů korun z evropských fondů, dalších 115 milionů korun zaplatíme ze státního rozpočtu a zbytek hradí samotná nemocnice. Nový pavilon nabídne moderní zázemí pro pacienty i zdravotníky, specializované ambulance, vakcinační centrum, intenzivní péči a špičkové diagnostické vybavení. Díky této investici bude mít Hradec Králové jedno z nejmodernějších infekčních pracovišť v České republice a já jsem moc rád, že se nám tento projekt podařilo dotáhnout,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Nový pavilon nabídne přibližně 75 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, specializované ambulance, vakcinační centrum i moderní diagnostická pracoviště. Součástí budou pracoviště Kliniky infekčních nemocí a Kliniky nemocí kožních a pohlavních.

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Předseda vlády navštívil Fakultní nemocnici Hradec Králové společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem také v únoru 2020, kdy se zde mimo jiné jednalo o přípravě projektu Chirurgického pavilonu akademika Bedrny. Tento strategický projekt za více než 4,5 miliardy korun, jehož příprava začala ještě za první vlády Andreje Babiše, je dnes již ve fázi realizace a po komplexním dokončení v roce 2028 výrazně posílí chirurgickou péči v regionu.

Součástí rozsáhlé modernizace nemocnice je také již dokončená přístavba onkologického pavilonu a další připravované investice do rozvoje areálu. Fakultní nemocnice Hradec Králové tak postupně získává moderní infrastrukturu odpovídající perfektní péči o pacienty i zázemí zdravotnického personálu.

Program premiéra Babiše pokračoval návštěvou generálního ředitelství státního podniku Lesy ČR, kde mimo jiné v doprovodu ministra zemědělství Martina Šebestyána a generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka společně prošli trasu pozemků, na kterých se předpokládá výstavba nové budovy generálního ředitelství.

Součástí celodenního programu v Královéhradeckém kraji byla také návštěva Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany, kde nejprve jednal s rektorem brig gen. Janem Farlíkem a dalším vedením univerzity a jejích fakult. Poté následovala prezentace a praktická ukázka Agentury vojenského zdravotnictví a součástí praktické části návštěvy byly i ukázky dovedností studentů ze tří fakult univerzity. Studenti také měli možnost účastnit se besedy s předsedou vlády na závěr jeho návštěvy.

Regionální cestu premiér zakončil debatou s občany v Novém Adalbertinu.

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Babiš , kraj Královéhradecký , premiér , zdravotnictví

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