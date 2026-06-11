Rajchl (PRO): Seznam Zprávy opět nezklamaly

Hned po ránu nám poreferovaly o tom, že v Belfastu proběhla “noc hrůzy”, při niž násilí mířilo na Ukrajince, Rumuny a lidi tmavé pleti.” Ono násilí směřující vůči Ukrajincům dovodila paní reportérka z tvrzení jedné jediné (!!!) devatenáctileté dívky ukrajinského původu jménem Jura, která opustila svůj dům, poté co zjistila, že hoří dům jejích sousedů. Vzhledem k tomu, že na 99 procent nikdo z protestujících netušil, že v tom sousedním domě nějaká Ukrajinka bydlí, se opět jedná o klasickou seznamáckou vylhanou fabulaci.
O Ukrajince totiž v Belfastu fakt nešlo. Šlo tam o to, že lidé už mají plné zuby toho, že evropští politici zavírají oči před problémem kriminality afrických migrantů a místo snahy o zajištění bezpečnosti slušných lidí mají plnou pusu korektních frází o nepřípustnosti rasově motivovaných protestů.
Šlo tam o to, že mají plné zuby justičního systému, jenž se tomuto trendu přizpůsobuje a mnohem častěji a rázněji si došlápne na ty, co se brání této mohutné vlně násilné kriminality, než na ty, co ji páchají. Viz zásah britské policie proti Henry Nowakovi či skandální rozsudek našeho Obvodního soudu pro Prahu 1 nad SPD.
JUDr. Jindřich Rajchl
Šlo tam o to, že už mají plné zuby prolhaných médií, které marginalizují útoky Vickruma Digwy či onoho súdánského chirurga z dovozu, ovšem okamžitě tvrdě odsuzují protesty, jež jsou pouze důsledkem násilností páchaných migranty po celé Evropě.
Seznam Zprávy si mezi těmito prolhanými médii drží dlouhodobě prominentní pozici. Takže pokud chcete předejít podobným protestům, tak řešení je poměrně jednoduché:
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
- Je třeba, aby politici okamžitě zastavili masovou migraci z Afriky do Evropy a přijali legislativu, jež zakotví automatické a okamžité vyhoštění každého migranta, jenž spáchá jakýkoliv trestný čin.
- Je třeba, aby policie nekompromisně zasahovala vůči jakémukoliv náznaku násilného činu a chránila oběti, nikoliv pachatele.
- Je třeba, aby soudy tvrdě trestaly ty, kteří takové činy páchají, a nikoliv ty, kteří na ně upozorňují, jen za to, že měli odvahu říct pravdu.
- Je třeba, aby mainstreamová média přestala lhát.
Nevyřeší se tím sice všechno, ale bude to první krok k tomu, aby se situace uklidnila a vrátila do normálu. Jinak je jen otázkou času, než se normální tátové od rodin zformují a vezmou věci do vlastních rukou. Korektní plky eurohujerských politiků ani vylhané zprávy servilních žurnalistů jim v tom rozhodně nezabrání.
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