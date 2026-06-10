ICOMOS: Informujeme UNESCO o opravě Vyšehradského mostu

11.06.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

ČNK ICOMOS bude informovat Centrum světového dědictví UNESCO o výsledku jednání pracovní skupiny GŘ NPÚ pro obnovu Vyšehradského mostu.

ICOMOS: Informujeme UNESCO o opravě Vyšehradského mostu
Foto: icomos.cz
Popisek: ICOMOS - logo

Zahraniční specialisté prokázali, že existují v praxi ověřená řešení vhodná pro obnovu mostu. Závěry skupiny tak představují důležitý krok v přípravě obnovy této památky, zároveň potvrzují správnost žádosti UNESCO o obnovu mostu ve stávajícím místě. Český národní komitét dále doporučuje Správě železnic navržené postupy a práce spojené s obnovou této památky průběžně konzultovat s Centrem světového dědictví UNESCO.

Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel oceňuje, že byli k posouzení přizváni světově uznávaní odborníci na ocelové mostní konstrukce Andreas Taras, Bernard Espion a Karl Baumann. Jejich doporučení vycházející z praktických oprav ocelových mostů byla mimořádně podnětná. Nezávislý přístup k řešení ukázal, že existují prověřené metody oprav těchto konstrukcí, dosavadní opačná tvrzení se ukázala jako neopodstatněná. Stejně tak komitét vítá zapojení českých odborníků – na závěrech skupiny se shodlo pět ze šesti českých expertů.

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„Z odborné diskuze vyplynulo, že moderním evropským trendem je mosty obdobného typu jako Vyšehradský opravovat, nikoli je nahrazovat novostavbami. Tento přístup odpovídá principům udržitelnosti i nejnovějším metodám obnovy historických ocelových konstrukcí,“ uvedl prezident ČNK ICOMOS doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

Vyšehradský most je nedílnou součástí Historického centra Prahy, zapsaného na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Centrum světového dědictví se o špatný stav mostu a jeho budoucnost opakovaně zajímalo. Kvůli jeho výjimečné světové hodnotě (Outstanding Universal Value – OUV) požádalo Českou republiku o jeho obnovu a zachování ve stávajícím místě. ČNK ICOMOS bude o výsledku jednání pracovní skupiny Centrum světového dědictví UNESCO informovat.

„Jako odborný poradní orgán UNESCO ve věcech ochrany kulturního dědictví doporučujeme vlastníku mostu, aby závěry pracovní skupiny a zamýšlené postupy průběžně konzultoval s Centrem světového dědictví,“ dodal prezident komitétu Horáček.

Zahraniční členové poradního orgánu vyjádřili překvapení nad rozsahem zanedbání protikorozní ochrany a údržby mostu. K opravitelnosti však vybízí i samotná bytelnost mostní konstrukce. „Vyšehradský most je pevná konstrukce. Hmotnost na metr činí 8,25 tuny, což je hodně,“ konstatoval člen poradního orgánu Karl Baumann.

Výsledek jednání pracovní skupiny podle komitétu potvrzuje správnost požadavků UNESCO na opravu mostu i řešení případného zvýšení přepravní kapacity přístavbou subtilní konstrukce nového mostu pro třetí kolej jižně od stávajícího mostu. „Potvrzená opravitelnost mostu vylučuje podle platných mezinárodních smluv a závazků České republiky jakýkoliv jiný postup než citlivou obnovu. Ze strany UNESCO byla už dříve akceptována možnost přístavby samostatné subtilní konstrukce pro třetí kolej,“ uzavřel Horáček.

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památka , Praha , UNESCO , TZ , NPÚ , ICOMOS

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