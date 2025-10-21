Hroza (TOP 09): Koordinace staveb Pražského okruhu a čistírny odpadních vod Vinoř

Tato smlouva zajistí vzájemnou spolupráci, podporu a koordinaci při přípravě a realizaci dvou klíčových staveb: Pražského okruhu (dálnice D0) v úseku číslo 520 Březiněves – Satalice a stavby čistírny odpadních vod ve Vinoři (ČOV).
„Koordinace výstavby nové čistírny odpadních vod ve Vinoři s plánovanou trasou Pražského okruhu je klíčová. Uzavřením smlouvy s ŘSD a PVS jsme nastavili jasná pravidla spolupráce, která nám umožní ochránit investici do modernizace ČOV a zároveň nezdržet přípravu tunelové části okruhu. Praze tím nevzniknou žádné dodatečné náklady,“ řekl radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.
„Tato smlouva je důležitým krokem pro efektivní realizaci obou klíčových infrastrukturních projektů. Z pohledu hlavního města Prahy nepřináší dodatečné finanční náklady na stavbu ČOV Vinoř a zakotvuje mechanismus, který zajišťuje, že dodatečné náklady na změnu projektu ponese Ředitelství silnic a dálnic, které je iniciátorem změn dotčeného projektu. To je zásadní pro spravedlivé financování této zásadní investice. Jsem skutečně rád, že jsme společně našli řešení a tyto klíčové stavby budou urychleně postaveny,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání Zdeněk Kovářík.
Trojstranná smlouva řeší podmínky financování možných změn stavby ČOV Vinoř, které by mohly vzniknout v důsledku výstavby dálnice D0, a to až do jejich uvedení do provozu a kolaudace. Změny v projektu jsou způsobeny nutností optimalizace prostorového uspořádání areálu ČOV tak, aby byla zajištěna průchodnost a realizace dálnice přes areál ČOV s minimalizací vícenákladů a při zachování provozu a funkčnosti ČOV i v době výstavby dálnice.
Hlavní město a PVS uzavřely v červenci 2023 smlouvu o spolupráci na realizaci stavby ČOV Vinoř, která zahrnuje modernizaci technologického zařízení na čištění odpadních vod a rekonstrukci stavebních konstrukcí. ŘSD současně připravuje výstavbu dálnice D0 v úseku číslo 520 Březiněves – Satalice v tunelové variantě schválené usnesením vlády v červenci 2025.
