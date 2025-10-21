Hroza (TOP 09): Koordinace staveb Pražského okruhu a čistírny odpadních vod Vinoř

22.10.2025 6:23 | Monitoring

Rada schválila smlouvu o koordinaci staveb mezi hlavním městem , Pražskou vodohospodářskou společností a Ředitelstvím silnic a dálnic.

Hroza (TOP 09): Koordinace staveb Pražského okruhu a čistírny odpadních vod Vinoř
Foto: MHMP
Popisek: Michal Hroza

Tato smlouva zajistí vzájemnou spolupráci, podporu a koordinaci při přípravě a realizaci dvou klíčových staveb: Pražského okruhu (dálnice D0) v úseku číslo 520 Březiněves – Satalice a stavby čistírny odpadních vod ve Vinoři (ČOV).

„Koordinace výstavby nové čistírny odpadních vod ve Vinoři s plánovanou trasou Pražského okruhu je klíčová. Uzavřením smlouvy s ŘSD a PVS jsme nastavili jasná pravidla spolupráce, která nám umožní ochránit investici do modernizace ČOV a zároveň nezdržet přípravu tunelové části okruhu. Praze tím nevzniknou žádné dodatečné náklady,“ řekl radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

95%
2%
3%
hlasovalo: 2356 lidí

„Tato smlouva je důležitým krokem pro efektivní realizaci obou klíčových infrastrukturních projektů. Z pohledu hlavního města Prahy nepřináší dodatečné finanční náklady na stavbu ČOV Vinoř a zakotvuje mechanismus, který zajišťuje, že dodatečné náklady na změnu projektu ponese Ředitelství silnic a dálnic, které je iniciátorem změn dotčeného projektu. To je zásadní pro spravedlivé financování této zásadní investice. Jsem skutečně rád, že jsme společně našli řešení a tyto klíčové stavby budou urychleně postaveny,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání Zdeněk Kovářík.

Trojstranná smlouva řeší podmínky financování možných změn stavby ČOV Vinoř, které by mohly vzniknout v důsledku výstavby dálnice D0, a to až do jejich uvedení do provozu a kolaudace. Změny v projektu jsou způsobeny nutností optimalizace prostorového uspořádání areálu ČOV tak, aby byla zajištěna průchodnost a realizace dálnice přes areál ČOV s minimalizací vícenákladů a při zachování provozu a funkčnosti ČOV i v době výstavby dálnice.

Hlavní město a PVS uzavřely v červenci 2023 smlouvu o spolupráci na realizaci stavby ČOV Vinoř, která zahrnuje modernizaci technologického zařízení na čištění odpadních vod a rekonstrukci stavebních konstrukcí. ŘSD současně připravuje výstavbu dálnice D0 v úseku číslo 520 Březiněves – Satalice v tunelové variantě schválené usnesením vlády v červenci 2025.

Bc. Michal Hroza

  • TOP 09
  • Radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury
  • infrastruktura
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hroza (TOP 09): Praha zahájila další etapu výstavby kanalizace
Hroza (TOP 09): Protipovodňová ochrana funguje dobře, ale nechceme usnout na vavřínech
Hroza (TOP 09): Do infrastruktury investuje Pražská vodohospodářská společnost více než tři miliardy
Hroza (TOP 09): Praha získá další městský mobiliář od společnosti JCDecaux

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Praha , stavba , TOP 09 , infrastruktura , koordinace , Hroza

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nutné stavby klíčové infrastruktury v hlavním městě koordinovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Kolaps dopravy

Proč v Praze neustále kolabuje doprava? Proč s tím nikdo nic nedělá? A máte třeba nějaké řešení vy, když už kritizujete, byť zcela oprávněně, jiné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

9:15 Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

Napjatá schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyre…