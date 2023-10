Hroza (TOP 09): Na Mariánském náměstí začíná výstava lamp a historie veřejného osvětlení

reklama

Historický vývoj pouličních lamp přibližují dobové ilustrace, fotografie a zajímavosti z provozu osvětlení. Výstava na Mariánském náměstí před budovou pražského magistrátu je volně přístupná až do 15. listopadu.

Venkovní výstavu pro širokou veřejnost připravil městský správce veřejného osvětlení, společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) pod záštitou primátora Bohuslava Svobody a radního pro oblast infrastruktury Michala Hrozy.

Výstavní panely doplňuje funkční instalace s více než desítkou svítidel, která byla pro pražské ulice typická od 60. let minulého století do současnosti. V době konání výstavy budou lampy každý večer od západu slunce do půlnoci svítit. Součástí instalace je i plynová lucerna a „poznávačka“ pro děti se slangovými názvy lamp.

„Projít se minulostí veřejného osvětlení Prahy je jako otevřít knihu starých pražských příběhů. Světlo vždy spoluutvářelo jedinečný ráz města a řada historických lamp a stožárů i dnes přispívá k jeho nezaměnitelnému geniu loci. Pražané a návštěvníci metropole ho každodenně objevují v centru našeho krásného města. Málokdo si ale uvědomuje, že i o světlo je třeba pečovat a já děkuji těm, kteří se o něj v Praze starají,“ zahájil výstavu primátor Bohuslav Svoboda.

„Tři sta let je krásné výročí a mimořádná příležitost ohlédnout se za zajímavým historickým vývojem, který postupně přinášel světlo a bezpečí do pražských ulic. Všechny Pražany bych na výstavu rád pozval a věřím, že je zaujme,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza. „Dnes je soustava veřejného osvětlení klíčovou infrastrukturou města. S jeho rozvojem se rozrostla na více než 140 tisíc světelných míst a prochází další evoluční proměnou. Zastaralé sodíkové zdroje postupně nahrazujeme energeticky účinnějšími LED technologiemi a směřujeme k využití lamp jako chytrých zařízení. Výstava ukazuje i konkrétní projekty, kde už takto pražské lampy fungují,“ doplnil Michal Hroza.

Podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka je veřejné osvětlení velmi pozoruhodnou oblastí. „Prostřednictvím výstavy chceme pozvat širokou veřejnost do pestrého světa veřejného osvětlení a ukázat jí, co obnáší péče o městské lampy a jejich obnova nebo jak se osvětlují historické památky. Výstavu jsme doplnili ukázkou zajímavých typů svítidel, které jsme renovovali pro tuto příležitost. K vidění je například svítidlo známé pod slangovým názvem laminátka z 60. let minulého století, téměř dvacetikilová svítidla typu kufr a převracečka, která v Praze svítila v 70. letech nebo tzv. velbloud z let osmdesátých,“ uvedl Tomáš Jílek.

V rámci výstavy je pro veřejnost na listopad připravena také komentovaná procházka s průvodcem věnovaná zajímavému historickému osvětlení v centru města nebo zážitková akce na Petřínské rozhledně zaměřená na slavnostní osvětlení pražských památek ve spolupráci se společností Prague City Tourism. Program završí procházka s lampářem po pražských kandelábrech ve spolupráci s Plynárenským muzeem. Oslavu třistaletého výročí zahájily Technologie hlavního města Prahy již v červnu speciálním osvětlením Petřínské rozhledny, která se rozsvítila do animované podoby ohně symbolizujícího světlo olejových luceren a postupně také v několika barvách typických pro světla zářící z pražských lamp od minulosti až po současnost.

THMP je správcem a servisním partnerem široké škály technologických zařízení v metropoli. Aktuálně zaměstnává téměř 300 zaměstnanců. Vlajkovou lodí společnosti je péče o síť veřejného osvětlení. Stará se také o městský kamerový systém, světelná signalizační zařízení, dopravní a telematické systémy, veřejné a věžní hodiny. Pro všechny technologie provozuje nonstop jednotný dispečink pro hlášení poruch a řízení servisních zásahů, kterých provede přes 25 tisíc ročně. THMP také nasvěcuje pražské památky, zajišťuje světelnou vánoční výzdobu a vánoční stromy. Nově se podílí na chytrých řešeních pro Prahu v oblasti e-mobility a fotovoltaických elektráren a obnovuje mobiliář na zastávkách MHD. Cílem THMP je fungující chytré město příjemné pro život obyvatel a jeho návštěvníků.

