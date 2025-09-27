Ingrová (KSČM): Vládní hysterie a „chytré rady“: Strach z hnutí Stačilo!

Vládní koalice křičí, SPD rozdává „dobré rady“ a průzkumy si kreslí vlastní realitu. Jediné, co tím dokazují? Že z hnutí Stačilo! mají všichni strach.

SPOLU v režimu paniky

Koalice SPOLU se v kampani pustila do rétoriky, která by ještě před pár lety působila jako špatný vtip. Strašení, útočení, vyvolávání dojmu „konce světa“, pokud lidé nebudou volit „správně“. Z politiky se stává kabaret, ve kterém mizí poslední zbytky slušnosti a tolerance. Inu – když nemáte výsledky, musíte řvát.

„Dobrá rada“ od SPD

Do toho SPD přichází s údajně chytrým manévrem, prý je hlas pro Stačilo! hlasem propadlým. Tvrdí, že jediná záchrana před Fialou a spol. je volit Okamuru. Jak dojemně starostlivé… Ve skutečnosti je to jen zoufalý pokus, jak odradit voliče od konkurence. Není to žádná strategie, je to obyčejná manipulace, zabalená do vlasteneckých barev.

Průzkumy jako tradiční kulisa

A do třetice přichází na scénu průzkumy. Už tradičně „náhodou“ podhodnocují hnutí Stačilo!. Náhoda? Sotva. Ve chvíli, kdy se někdo snaží systematicky malovat jiného menším, než ve skutečnosti je, nevypovídá to o slabosti, ale o strachu. Kdybychom byli opravdu bezvýznamní, nikdo by se nenamáhal nás shazovat.

Strach vládních stran je signál

Všechny tyto útoky a hry s čísly mají jedno společné, ukazují nervozitu. Vládní strany i jejich „opoziční parťáci“ v SPD dobře vědí, že hnutí Stačilo! bere vítr z plachet jejich pohodlnému systému. Proto se snaží naše hlasy zpochybňovat, strašit propadnutím a přehrávat se v rolích jediných zachránců.

Jediný ztracený hlas je ten, který zůstane doma!

Nenechme se obalamutit průzkumy, vydírat hysterickými kampaněmi ani strašit „propadnutými“ hlasy. Realita je jednoduchá: Jediný skutečně ztracený hlas je ten, který zůstane doma.

Volme hnutí Stačilo! – protože jim už dávno stačilo.

Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.

  • KSČM
  • Kandidátka č. 5 za hnutí STAČILO! do PS PČR v JmK
  • zastupitelka města
