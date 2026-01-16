Jakob (TOP 09): Čeká nás rozpočtový armagedon

Vážené dámy, vážení pánové,
já jsem se do rozpravy přihlásil vlastně v řádu několika minut poté, co jste tento bod v úterý zařadili, tedy bod Usnesení ke jmenování členů vlády, aniž my v opozici jsme tušili, co tady budete navrhovat, byť to bylo poměrně nabíledni a ten návrh usnesení jste nám dali k dispozici včera večer. Dalo se tušit, že budete chtít touto formou okopávat panu prezidentovi kotníky. Já chápu, že je to evidentně koaliční nezbytná úlitba jednomu z koaličních partnerů. Nicméně, jak jsem říkal, nepřihlašoval jsem se v době, kdy jsem znal váš návrh, vycházel jsem z názvu toho bodu, proto se teď já nebudu vyjadřovat k vašemu návrhu samotnému, to za náš klub učiní kolega Pospíšil dál v rozpravě. Já se chci vyjádřit k návrhu usnesení, které budu sám navrhovat. A navážu na diskusi, kterou jsme tady vedli předchozí tři dny, navážu zejména na vyjádření TOP 09, které jsme tady říkali k vyslovení důvěry vlády, tedy v našem případě nepodpory důvěry vlády.
Já jsem se věnoval oblasti veřejných financí. A tady musím ještě jednou upozornit na to, že právě v této oblasti je koalice v obrovském vnitřním rozporu, chcete-li ve schizofrenii. Na jedné straně slyšíme slova, silná, jednoho z koaličních partnerů, což jsou Motoristé, o vyrovnaných rozpočtech, o cíli, aby byl státní rozpočet na konci volebního období vyrovnaný. Na straně druhé tady máme předvolební sliby hnutí ANO, které jsou drahé a strukturálně neudržitelné.
Tyto dvě pozice prostě nejdou dohromady. Nejde zároveň na jedné straně slibovat vyrovnané rozpočty a na druhé straně rozdávat miliardy. Z hlediska krátkodobého v řádu příštích let tak z vašeho programového prohlášení je zřejmé, že v příjmové části rozpočtu salda rozhodně nezachráníte. Daně chcete snižovat, jediný nástroj významný, který navrhujete pro zvýšení daňových příjmů, tak je EET v jakési formě dva.
Pokud - a já to předpokládám i vzhledem k tomu, že už drtivá většina plateb v České republice, a to jak co do objemu, tak do počtu, probíhá bezhotovostně a vzhledem ke zkušenosti s EET číslo jedna, které jste mimochodem sami přerušili v době pandemie, kdy výnosy v řádu jednotek miliard není vůbec jisté, zda dosáhly nákladů, které to způsobilo, ať už státu, ale zejména podnikatelům, takže efekt dopadu nejenom na státní rozpočet, ale i na ekonomiku jako takovou, je minimálně diskutabilní a já jsem přesvědčen, že z rozpočtového hlediska ten efekt nebude v řádu vyšší než maximálně jednotky, nižší jednotky miliard, pokud vůbec.
Takže tady se ničeho, žádného konsolidačního úsilí, nedočkáme. A na straně výdajů už vůbec ne, protože chystáte celou řadu plošných opatření - a uvedu tři příklady.
Jedno plošné opatření jste už zavedli, a to je platba za obnovitelné energie v účtech za spotřebu elektřiny. Je to krásné, líbivé, že údajně snížíte, zlevníte cenu elektřiny, ale to je prostě hoax, tak to není, cena se nesníží, jenom to nebudou platit spotřebitelé podle toho, kolik spotřebují, ale všichni ze státního rozpočtu.
Další příklad, co chcete zavést: slevy na jízdném, plošné slevy na jízdném, které opravdu nemají smysl, jsou v rozporu s hospodárným přístupem k tvorbě rozpočtu.
Poslední příklad, a to je další líbivé, to je populistické gesto, tak vyhrožujete tím, že zrušíte televizní a rozhlasové poplatky, ale ty prostředky nezmizí. Opět dojde, tak jak tedy to je zatím z vašich vyjádření, k platbě přímo ze státního rozpočtu. Tady já pevně doufám, že až na to jednou dojde - já tedy doufám, že to nakonec ještě přehodnotíte, jestli vyhodnotíte, že je mnohem důležitější nezávislost médií veřejné služby pro budoucnost naší demokracie, než to je ovládnout, ale když už půjdete touto cestou - a slyšel jsem i včerejší jeden interpelační bod k této záležitosti, tak se nevydáte tou děsivou cestou Maďarska a Slovenska, která je opravdu pro nezávislost likvidační, ale když už - a to, prosím, rozlišujte, vy to v diskusi zmiňujete, že formou státního rozpočtu je to ve většině zemí Evropské unie, ale vy tam zařazujete i země, kde tak doslova není, třeba příklad skandinávských zemí, kdy je to určená nějaká část z výnosu některých daní, nebo třeba příklad Švédska, kde je to přímo konkrétní daň nebo forma poplatku, kterou platí, a ta jde přímo médiím veřejné služby. Takže tolik příklady vašich plošných opatření. Takže z krátkodobého hlediska nemáte jakoukoliv šanci konsolidaci udělat.
Co je ještě horší, je pohled dlouhodobý. A tady jsou to dvě oblasti, které bych chtěl zmínit. V první řadě je to to, co avizujete v programovém prohlášení i ve svých vyjádřeních, a to je změna klíčových parametrů důchodové reformy. To je opravdu velké riziko, hazard s budoucností příštích generací. Bude to mít obrovský dopad na stabilitu veřejných financí a v konečném důsledku na to, aby příští generace měly důstojné důchody. Druhá oblast je oblast eura. Vy jasně říkáte, že jste proti euru - z dlouhodobého hlediska - nebudu teď tady zabíhat do detailů, vysvětloval to tady předevčírem velmi podrobně, analyticky, náš pan předseda Havel. Z dlouhodobého hlediska je euro pro rozvoj naší ekonomiky, jeho přijetí, naprosto klíčový faktor.
Takže realita je taková, že za vaší vlády, která už má tedy důvěru Poslanecké sněmovny, k žádné konsolidaci nedojde, ne proto, že by v tom konsolidačním úsilí nešlo pokračovat, ale protože nechcete, protože chcete dělat líbivou populistickou politiku. Takže nás čeká rozpočtový armagedon, což mě opravdu trápí.
První věc, kdy budeme tady na půdě Sněmovny projednávat vaše zhmotněné návrhy, tak bude projednávání návrhu státního rozpočtu na tento rok. Tady bych dokonce i souhlasil s mnohými z vás. Myslím, že paní ministryně financí Schillerová to říká, že státní rozpočet není cíl, ale nástroj. Samozřejmě, že to je nástroj, ale ten nejsilnější nástroj, který vláda má, a nástroj, který má vést k nějakému cíli. A tady už se neshodneme, protože je zcela evidentní z vašeho programového prohlášení vlády, že váš cíl je jednoznačný: plnit předvolební sliby hnutí ANO a tedy nehorázně utrácet. Na straně druhé nenavrhujete žádná opatření konsolidační, ať už na příjmové nebo na výdajové stránce rozpočtu. Z mého pohledu, z pohledu TOP 09, je ten cíl zcela odlišný. Cíl je dlouhodobá udržitelnost veřejných financí a podpora budoucnosti, podpora budoucího růstu, zodpovědnost i vůči budoucím budoucím generacím. Ne tak jako vy, kdy vy žijete ne ve světě pro budoucnost, ale ve světě minulosti a když už, tak přítomnosti a vašich konkrétních zájmů. Ale o tom tady byla řeč také předchozí tři dny.
Aby k tomu rozpočtovému armagedonu nedocházelo, tak máme zákon, ten zákon se jmenuje Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Dovolte mi, abych kratičkou část, která se právě tohoto týká a dává základní limit pro sestavování státního rozpočtu, abych kratičkou část tohoto zákona ocitoval. Je to konkrétně § 10 odst. 1: "Ministerstvo stanoví částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí jako součet částek nejvýše jednoho procenta prognózovaného nominálního hrubého domácího produktu, nestanoví-li § 10a jinak, a prognózovaných celkových konsolidovaných příjmů sektoru veřejných institucí upravených o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací na příslušný následující rozpočtový rok. Celkové výdaje sektoru veřejných institucí se konsolidují o jejich vzájemné finanční vztahy a stanoví se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravených evropským systémem národních a regionálních účtů v Evropské unii."
Ještě doplním, že tohoto roku se týká právě i § 10a, který stanovuje to konsolidační úsilí, to snižování, takže ten rámec není 1 %, ale 1,75 %. Co to znamená v praxi, tak to víme taky už tady z projednávání toho původního návrhu rozpočtu ještě staré vlády v prvním čtení, tedy že ten limit salda je zhruba na úrovni 239 miliard bez dalších výjimek. Ano, v tom návrhu tehdejším byly dvě výjimky, a to jsou náklady na obranu nad ten rámec 2 %, tehdy to bylo něco málo přes 30 miliard, a náklady na rozšíření kapacity jaderné elektrárny Dukovany, což bylo něco málo přes 18 miliard.
Já už se za malou chvíli dostanu, zdůvodňuju usnesení, které za chvíli přednesu. (Předsedající: Děkuji.) Ale je to pro budoucnost této země zásadní. Já myslím, že na tom usnesení se nakonec můžeme shodnout. Opravdu už nebudu dlouhý. A to je základní rámec pro sestavování rozpočtu a já předpokládám, že jak jsme tady, tak chceme dodržovat zákony a v tomto případě určitě nebude argumentem, a já tady mám obavu, že by nemusel být tento rámec dodržen, proto i teď vystupuji a navrhnu to usnesení, a nemám tu jistotu i vzhledem k těm vyjádřením, která ve veřejném sektoru zaznívají o tom, jak bude to saldo rozpočtu na tento rok vyšší. A není argumentem, že státní rozpočet je také zákon, stejně jako zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jednak státní rozpočet neschvaluje Senát a druhak musí ten návrh dodržovat platné zákony, obecně platné zákony, které se stanoví na to, jak má být sestaven.
A konečně teď se dostávám k tomu návrhu usnesení, které předkládám, a ten návrh je následující:
"Poslanecká sněmovna vyzývá ministryni financí, aby při sestavení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026 byl dodržen zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v platném znění, zejména § 10 a § 10a, které se týkají stanovení celkových výdajů sektoru veřejných financí."
Tolik návrh, ke kterému se přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Myslím si, že s tímto návrhem usnesení a s hlasováním pro něj by neměl mít nejmenší problém kterýkoliv z dvou set zákonodárců, protože vyzývá jenom k tomu, aby byl dodržen platný zákon, abychom dodrželi zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Takže budu rád, když bude mít širokou podporu a všichni získáme jistotu, že tento zákon bude při sestavování rozpočtu dodržen.
Děkuji za pozornost.
