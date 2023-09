Jakob (TOP 09): Média veřejné služby jsou nezbytnou součástí demokratického systému

reklama

Děkuju, vážené dámy, vážení pánové, já jsem tedy Interview ČT24 včera neviděl. Asi jsem udělal chybu, že jsem se na něj nedíval, ale děkuju za upozornění, za tu reklamu. Asi tam padala spousta zajímavých věcí. Tak já si ho rád s potěšením pustím.

Padá tady spousta slov o médiích veřejné služby, o České televizi. Já se tomu tématu věnuji a financování médií veřejné služby je určitě velmi důležitá záležitost s ohledem na jejich nezávislost. Ať už chcete nebo ne, tak právě média veřejné služby jsou naprosto nezbytnou a potřebnou součástí demokratického svobodného systému. A já jsem moc rád, že taková média veřejné služby máme. Stejně tak jsem moc rád, že se nám podaří tady zavádět kroky k tomu, aby naše média veřejné služby byla ještě nezávislejší. A není pravda, že o tom tady nediskutujeme. Vždyť onu novelu, která vejde v účinnost 1. října, tak jsme tady diskutovali hodiny a hodiny, dokonce dny. A probírali jsme všechny aspekty té změny. A já jsem rád, že jsme nakonec schválili změnu nebo úpravu, spíše úpravu systému voleb do mediálních rad, že jsme tu zodpovědnost rozložili směrem k Senátu a že tím jsou mediální rady nezávislejší na aktuálním složení Poslanecké sněmovny.

A stejně tak jsem rád, že jsme zavedli do toho zákona, že nepůjde odvolat Radu jako celek. Teď půjde do mezirezortního řízení, čímž se otvírá veřejná diskuse. Další návrh, říkáme tomu ta velká novela, ta se týká zejména financování. Já absolutně nepochybuju o tom, že tady povedeme dlouhé vášnivé diskuze i o tomto tématu. Moc se na to těším, ale myslím si, že to nepatří teď, dneska 8. 9, když projednáváme změnu programu schůze. Ten čas, až sem dorazí ta vládní novela, tak k tomu budeme mít nepochybně dostatečný.

Zároveň si nemyslím, že je správné, aby na půdě Poslanecké sněmovny byly projednávány body, jako navrhla má předřečnice, body, že Sněmovna se bude zabývat jedním konkrétním mediálním vystoupením, ať už kohokoliv z nás tady, to nám opravdu nepřísluší. A právě proto máme i ty kontrolní orgány v oblasti médií. Tak já moc prosím, vraťme se k projednávání programu schůze. Já myslím, že dneska by to jednání mohlo být poměrně konstruktivní a snad i rychlé, abychom se v klidu a míru rozjeli na víkend. Děkuju moc.

