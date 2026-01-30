Jakob (TOP 09): Vaše vláda vědomě porušuje zákony

Vážené dámy, vážení pánové,
slovy zde přítomného místopředsedy Sněmovny Nachera, nechtěl jsem vystupovat, ale okolnosti mě přinutily. Asi i vám ostatním před malou chvílí přišla esemeska, zpráva z České tiskové kanceláře, kterou si dovolím odcitovat. "Premiér Babiš, zde přítomný, označil úterní schůzi Sněmovny k nedůvěře jeho vládě za zbytečnou, neboť opozice nebude mít dost hlasů a kabinet jenom zdržuje od práce."
Vážený pane premiére, nemusím vás oslovovat prostřednictvím předsedajícího, ale oslovím vás prostřednictvím předsedajícího jako poslance, protože k tomu se ještě dostanu. Rozhodně svolaná schůze k nedůvěře vládě zbytečná není. Proč není zbytečná? Protože my musíme upozorňovat na ty problémy, které vy dennodenně přinášíte. Dovolte mi připomenout ve stručnosti jenom několik kauz vašeho pana vicepremiéra Macinky z posledních dnů. A že to přicházelo několikrát denně.
Vydírání a nátlak na prezidenta republiky, na hlavu státu. Napomáhání Petra Macinky špionům z Ruska. Zákaz vstupu novinářům na tiskové konference. Neuvedení skutečnosti do majetkového přiznání, tedy spáchání přestupku. A předtím ještě dokonce jako ministr životního prostředí, aby toho nebylo málo, tak popírání, zpochybňování klimatických změn, ale ve stínu toho všeho tak zapadá, pane premiére, váš střet zájmů, který jste slíbil vyřešit a znovu to opakuju, k dnešnímu dni, tak jak jsem říkal včera, tak i k dnešnímu dni, nestalo se vůbec nic. Pořád jste ve střetu zájmů a dokonce vaše vláda vašim podnikům dál přiklepává dotace.
A co je také zcela zásadní, že vaše vláda vědomě, vědomě porušuje zákony, platné zákony České republiky, a proto jsem vás oslovoval i jako poslance a dovolte mi nejenom vám, ale i všem ostatním poslancům z koalice připomenout, jaký slib skládali na začátku svého mandátu. Dovolte mi, abych ocitoval čl. 23, odst. 3 ústavy. Můžete se smát, jak chcete, ale před vaším svědomím, před vaším svědomím neutečete.
Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony." To zdůrazňuju. "Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Jak jsem říkal před chvílí.
A podtrhuju, dodržovat platné zákony, zachovávat zákony České republiky. A teď, protože již nemůžu navrhovat nový bod, já jsem navrhoval v úterý bod, který se měl jmenovat Vláda vědomě porušuje platné zákony České republiky. Tak se teď přidávám k návrhu kolegy Munzara. V úterý jste mi tento návrh zavetovali. Bojíte se před svojí zodpovědností, bojíte se svého svědomí. (Hlasy ze sálu.) Prosím, aby, pane předsedo, prosím, aby na mě nepokřikovali kolegové, že mám jít do háje, tady z pléna. Nepůjdu, to vás ujišťuju, nepůjdu do háje a budu vám to tady pořád dokola opakovat, že porušujete platné zákony České republiky. Prosím, aby na mě poslanci z koalice nepokřikovali. (Potlesk zprava.) Do háje nepůjdu. Buďte si tím jisti.
Protože to je za závažná věc, že vláda České republiky porušuje platné zákony České republiky. A můžete si pokřikovat, jak chcete, ale před svým svědomím neutečete. Neutečete.
Porušujete totiž návrhem státního rozpočtu porušujete zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Potvrzuje to i Národní rozpočtová rada. Zcela jednoznačně. A to je nezávislý orgán zřízený státem, nezávislý orgán, který to konstatuje. A je jedno, jestli porušujete zákon o 60, o 68,5 miliardy, jak jsem to vypočítal já, nebo o 70 miliard. Je to úplně jedno. Porušujete zákon, porušujete. Já nemám problém, pane kolego, (Poslanec Šťastný z lavice gestikuluje.) prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego, Šťastný se vám dívat do očí, nemám s tím nejmenší problém a budu vám do očí říkat, že porušujete zákon, protože to tak je. A zákon, pan kolega Nacher, prosím znovu, aby na mě nepokřikovali, ať už zepředu nebo zezadu kolegové.
Děkuju a já odpovím pokřikujícímu místopředsedovi Sněmovny Nacherovi prostřednictvím pana předsedajícího - jaký zákon. A řekl si o to a já mu ocituju znovu ty paragrafy. Porušujete zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Prosím, najděte si ho, pane místopředsedo. A protože asi si nejste vědom, jak ten zákon zní, tak já vám ho znovu asi už poněkolikáté, ale jak jsem slíbil, já vám to budu opakovat donekonečna, protože opravdu není možné, aby vláda porušovala zákon. Pane místopředsedo Nachere, prostřednictvím pana předsedajícího, § 10 odst. 1 zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zní takto: Ministerstvo stanoví částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí jako součet částek nejvýše jedno procento prognózovaného nominálního hrubého domácího produktu, nestanoví-li § 10a jinak - ten přečtu za chvíli - a prognózovaných celkových konsolidovaných příjmů sektoru veřejných institucí upravených o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací na příslušný následující rozpočtový rok. Celkové výdaje sektoru veřejných institucí se konsolidují a jejich vzájemné finanční vztahy se stanoví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, upravujícího evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii.
A ten § 10a zní: Procentní částka prognózovaného nominálního hrubého domácího produktu podle § 10 odst. 1 činí nejvýše - přeskočím písmena a a b, to už jsou roky, které uplynuly, c) 1,75 procenta pro rok 2026. A d) 1,25 procenta pro rok 2027. A právě tento limit o těch zhruba 60 až 70 miliard, a to není málo, překračujete a tím porušujete tyto platné paragrafy zákona.
Můžete k tomu smát, jak chcete, ale porušujete zákon. A co hůř? Vy navrhujete novelu, která má tyto paragrafy zrušit. Protože v normálním stavu ten § 10a je vlastně výjimkou, kdy ten limit je vyšší. Normálně podle našich rozpočtových pravidel by měl být ten schodek veřejného sektoru maximálně jedno procento, tak, jak jsem popsal, při očištění vlivu hospodářského cyklu a tak dále. A vy to moc dobře víte, že toho nebudete schopni, byť Motoristé by moc rádi, ale vlastně mi jich není líto, ale budou asi hlasovat pro ten rozpočet, který je v rozporu se zákonem. Slibovali veřejnosti, jak budou usilovat o další konsolidaci, jak budou usilovat o to, aby byl vyrovnaný rozpočet na konci jejich vládnutí. Ale realita bude úplně opačná. Realita bude taková, že budete porušovat zákon o rozpočtových pravidlech, že budete navyšovat saldo. O žádné rozpočtové odpovědnosti bohužel nebude řeč. To byla jenom falešná vějička pro některé voliče. TOP 09 bude rozpočtově odpovědná vždy. Kdybychom my byli u vlády, tak budeme pokračovat v konsolidačním úsilí. Na rozdíl od vašeho plošného rozhazování a kupování si voličů.
Takže ještě jednou upozorňuji, jaký slib na začátku svého mandátu jste složili. Slíbili jste, slíbili jste na svou čest a na své svědomí, že budete dodržovat zákony České republiky a chystáte se k tomu, abyste ten slib hromadně porušili tím, že schválíte protizákonný návrh státního rozpočtu. Proto se připojuji k návrhu kolegy Munzara, který se týká toho samého problému, na který já tady upozorňuju denně již, a je to v podstatě podobný bod, který jsem navrhoval v úterý, který jste hanebně v rozporu se svým svědomím zavetovali.
Děkuji za pozornost.
