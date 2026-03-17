Černochová (ODS): Já si žádný nákup nikdy nevycucala z prstu

No prima. A takhle to je vlastně se vším… Auditujte si, podávejte další a další trestní oznámení, já mám svědomí naprosto čisté a celé 4 roky jsem dělala jenom to, co bylo v danou chvíli pro modernizaci armády a naší zemi to nejlepší.
Ministr obrany nediktuje, co se bude nakupovat. Specifikace pro nákup vojenské techniky i výstroje pro vojáky si VŽDY zadávají samotní vojáci, nikdy je nezadává ministr obrany. NIKDY. Takže až tady bude nějaký strejda bez maturity wannabe “bezpečnostní analytik” šířit svá moudra o tom, že Černochová nakupovala něco, co neměla, ptejte se vojáků Proč chteli koupit právě tento batoh, proč tuto polní kuchyni, proč toto auto, proč toto letadlo…. Černochová si žádný nákup nikdy nevycucala z prstu, ale vždycky celému akvizičnímu procesu předchází stanovení konkrétních požadavků a specifikací ze strany vojáků a samozřejmě i jejich písemné odůvodnění konkrétního nákupu. Tyto vojenské parametry a specifikace pro plánovaný nákup a další požadavky VŽDY podepisují nejvýše postavení generálové AČR. Žádný ministr obrany, ale vojáci. A je to tak zcela správně! Stejně tak tomu bylo i u nákupu F-35.
A konečně dnes i vicepremiér potvrzuje to, co říkám celou dobu. Takže teď, když Karel Havlíček ve Spojených státech naznal, že smlouva na F-35 je vyjednaná v naprostém pořádku a běží, jak má, tak by bylo asi dobré, kdyby veřejně poděkoval těm, kteří ji vyjednávali.
Nebylo jich málo, nejenom z Ministerstva obrany a AČR, ale i ministerstev průmyslu, zahraničí, financí, či Úřadu vlády. Po těch skoro dvou letech plivání na naší práci by si to všichni moji spolupracovníci moc zasloužili. Co vy na to?
