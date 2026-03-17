Černochová (ODS): Já si žádný nákup nikdy nevycucala z prstu

17.03.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nákupům v armádě.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně obrany za ODS Jana Černochová

No prima. A takhle to je vlastně se vším… Auditujte si, podávejte další a další trestní oznámení, já mám svědomí naprosto čisté a celé 4 roky jsem dělala jenom to, co bylo v danou chvíli pro modernizaci armády a naší zemi to nejlepší.

Ministr obrany nediktuje, co se bude nakupovat. Specifikace pro nákup vojenské techniky i výstroje pro vojáky si VŽDY zadávají samotní vojáci, nikdy je nezadává ministr obrany.  NIKDY. Takže až tady bude nějaký strejda bez maturity wannabe “bezpečnostní analytik” šířit svá moudra o tom, že Černochová nakupovala něco, co neměla, ptejte se vojáků Proč chteli koupit právě tento batoh, proč tuto polní kuchyni, proč toto auto, proč toto letadlo…. Černochová si žádný nákup nikdy nevycucala z prstu, ale vždycky celému akvizičnímu procesu předchází stanovení konkrétních požadavků a specifikací ze strany vojáků a samozřejmě i jejich písemné odůvodnění konkrétního nákupu. Tyto vojenské parametry a specifikace pro plánovaný nákup a další požadavky VŽDY podepisují nejvýše postavení generálové AČR. Žádný ministr obrany, ale vojáci. A je to tak zcela správně! Stejně tak tomu bylo i u nákupu F-35.

A konečně dnes i vicepremiér potvrzuje to, co říkám celou dobu. Takže teď, když Karel Havlíček ve Spojených státech naznal, že smlouva na F-35 je vyjednaná v naprostém pořádku a běží, jak má, tak by bylo asi dobré, kdyby veřejně poděkoval těm, kteří ji vyjednávali.

Nebylo jich málo, nejenom z Ministerstva obrany a AČR, ale i ministerstev průmyslu, zahraničí, financí, či Úřadu vlády. Po těch skoro dvou letech plivání na naší práci by si to všichni moji spolupracovníci moc zasloužili. Co vy na to?

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Černochová , Havlíček , ODS , F-35

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zklamalo vás, že Babišova vláda neodstoupila od nákupu F-35?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Barbora Urbanová byl položen dotaz

Selhání systému

Opravdu selhává systém a dochází k protiústavním rozhodnutím jak zde píšete? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Urbanova-STAN-Takhle-to-dopada-vzdycky-kdyz-uprednostnite-sebe-pred-ostatnimi-788083 Jestli ano, není to hodně na pováženou a je třeba s tím něco udělat? Nebo to byl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

