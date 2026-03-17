Farský (STAN): Mám radost, že stateční Ukrajinci nadále odolávají

18.03.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce na Ukrajině.

Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Ukrajina poprvé od roku 2024 získala zpět území okupované Ruskem!

Přes víkend ukrajinští vojáci zajistili přibližně 400 kilometrů čtverečních. K tomu úspěšně zaútočili na ropné zásoby, díky kterým Rusko válku financuje. Podle prezidenta Zelenského tak obávaná ruská jarní ofenzíva skončila dřív, než stihla začít.

Mám radost, že stateční Ukrajinci nadále odolávají. O to víc mě štve, že místo zasloužené podpory jim Trump hází klacky pod nohy.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Článek obsahuje štítky

STAN , Ukrajina , Farský

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Barbora Urbanová byl položen dotaz

Selhání systému

Opravdu selhává systém a dochází k protiústavním rozhodnutím jak zde píšete? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Urbanova-STAN-Takhle-to-dopada-vzdycky-kdyz-uprednostnite-sebe-pred-ostatnimi-788083 Jestli ano, není to hodně na pováženou a je třeba s tím něco udělat? Nebo to byl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

