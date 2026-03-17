Turek (Motoristé): Beznaděj není tak mocná jako v bezzubém Europarlamentu

Zasedání Rady je opravdu zážitek, beznaděj není tak mocná jako v bezzubém Europarlamentu, konečně se kormidlo Green Dealu mírně otáčí... Představil jsem české pozice pro automobilový průmysl, které doufejme provizorně a kompromisně vyvedou evropské automobilky ze zeleného temna. Máme návrhy ohledně emisních povolenek, kterým zahraniční kolegové téměř nemohou věřit, protože věří, že Green Deal a zelené odpustky jsou naše jediná záchrana... Děláme maximum, zásadní je, že se nově bojuje za naše občany, zájmy a zdravý rozum... Zcela "orwellovský" je boj proti zákazu olova ve střelivu a rybářských potřebách (vybojovali jsme snad zatím střelivo mimo broky). Lidem, kteří si myslí, že maso vzniká v obchodě v 3d tiskárně a elektřina v zásuvce, se to obtížně vysvětluje. Držte palce.
