Jarošová (SPD): Kdo žádá naší pomoc, nesmí do pomocné ruky kopat

Jedním ze zločinů, který v poslední době obzvláště otřásl německou společností, bylo znásilnění a zavraždění 14-leté dívky.

Alí Bašár, irácký azylant jasně ukázal, jak si váží pomocné ruky, kterou mu Německo nabídlo. A aby toho nebylo málo, po svém hrůzném činu urychleně odcestoval do Iráku, tedy té země, ze které utíkal „ze strachu o svůj život“.

Je zcela evidentní, že s tím strachem to nebylo tak horké a spíše než o strach se jednalo o chuť na pečené holuby, které těmto „migrantům“ Německo tak rádo servíruje.

Na útocích ze strany migrantů vedených proti původnímu obyvatelstvu je hrozné zejména to, že se jejich obětí stávají Ti, kteří se jim rozhodli pomoci, neboť věřili, že utíkají před hrůzami války. Zrůdnost je v tom, že údajný nositel utrpení se stává jeho současným původcem…

Evropa je více a více konfrontována s barbarstvím, na které nebyla v takové míře doposud zvyklá. Došlo-li kdy k podobnému brutálnímu útoku, pak byl původcem deviant či psychopat a dělo se tak zcela výjimečně, což dnes již neplatí. V případě útoků ze strany migrantů vše vychází z absolutní neúcty k lidskému životu a k životu ženy zvlášť. Tento přístup vychází z učení, na kterém stojí víra drtivé většiny nově příchozích a je zcela jedno zda pocházejí z arabského poloostrova, či Sub-saharské Afriky. Míru a neúctu k našim hodnotám to nijak neomezuje.

Německo se začíná bouřit…Chce se mi poznamenat, zda mají Němci vůbec na tuto bouři právo…Pokud paní Merkelová opakovaně vyhrává volby a jediná německá protimigrantská strana AfD, která na možná nebezpečí plynoucí z neuváženě otevřené náruče dlouhodobě poukazuje, je soustavně dehonestována a nálepkována jako neonacistická, pak tamní volič jen sklízí plody své volby! Pokud existují lodě „neziskovek“ které loví a vozí migranty do Evropy mající svůj původ v Německu, měli by si tamní daňoví poplatníci udělat pořádek právě v této oblasti a začít se ptát, nač se jejich daně (mimo jiné) také vynakládají. Bohužel jak se zdá, německý daňový poplatník mlčí a otázky kladené tímto směrem nevznáší…

A tak se domnívám, že až opadne momentální rozhořčení a bude daleko do dalších voleb, znovu se vkročí do zajetých kolejí stejně neuvážené proimigrační politiky a z tribuny Bundestagu budou znít opět stejné fráze o nutnosti pomoci potřebným…Média nás budou znovu zaplavovat obrázky plně obsazených člunů, jejichž posádky bude z drtivé většiny tvořit parta urostlých mužů plných testosteronu, kteří si budou chtít urvat to, co jim (dle jejich mínění a učení Koránu) právem náleží…

Je také zcela jisté, že ti tzv. „záchranáři“, kteří loví migranty v afrických pobřežních vodách a vezou je napříč Středozemním mořem k branám vysněné Evropy, je také (jak by bylo pochopitelné) k bližším Africkým břehům neodvezou…

A tak je zcela jasné, že podobné ukrutnosti budou Evropané zažívat více a více. A bohužel více a více lidí bude prožívat tu ohromnou bolest, vztek a beznaděj, plynoucí ze ztráty svých blízkých.

Kladu si otázku:“ Kolik bude muset ještě přijít mrtvých, než nám dojde, že barbarské, nelidské učení středověku s kulturou humanisticko-křesťanské Evropy prostě koexistovat nemůže? Jak dlouho ještě budou Ti, kterým není lhostejný budoucí život jejich potomků označování za xenofoby, populisty či neonacisty. Kdy přijde den, kdy odpovědným dojde, že ten, kdo brání své kořeny před barbarským zlem není zločinec, ale jen člověk který nezavírá oči před zlem, které se nás rozhodlo zničit?

Asi to ještě jistý čas potrvá…Přesto lze ale již vidět světlo na konci tunelu… Volby v Maďarsku, Slovinsku a Itálii jasně ukazují, že tamní volič již nehodlá dále trpět to, aby ti kteří naše hodnoty nebudovali, ale naopak se je snaží vyvrátit, ovlivňovali naše životy! Kdo žádá naší pomoc, nesmí do pomocné ruky kopat! A čím dříve to odpovědní politici napříč Evropou pochopí, tím lépe pro občany. A pokud to nepochopí, pak má občan plné právo je z jejich postů vyhnat a dosadit takové politiky, kteří budou opravdu zastupovat jeho oprávněné zájmy a ctít odkaz předků, neboť své země jsme nezískali, abychom je zničili, ale uchránili je pro naše potomky!

Převzato z profilu.

Monika Jarošová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

