Jílková (KDU-ČSL): Ambiciozní, vzdělané, úspěšné a schopné ženy v ODS jsou. Ovšem nejsou ve vedení

Nejsou snad v ODS schopné a úspěšné ženy? Které by mohly jít do vedení? Vypadá to na první pohled tak.
Pokud dovolíme mozku vygenerovat vedle první signální myšlenky ještě tu druhou a další, která zahrnuje složitější myšlenkové operace, dojde nám, že je něco blbě.
Ženy. Schopné ženy. Úspěšné a schopné ženy. Vzdělané, úspěšné a schopné ženy. Ambiciozní, vzdělané, úspěšné a schopné ženy v ODS jsou. Protože jinak v ODS neobstojíte ("u nás mají šanci jen ty a ti nejlepší a nejschopnější").
Na první dobrou mne napadá: Eva Decroix, Jana Černochová, Alexandra Udženija, Lucie Bartošová, Renáta Zajíčková, Markéta Vaňková, Kateřina Jurigová, Veronika Vrecionová. A mnoho dalších.
Ani jedna se nepřihlásila do vedení.
Martin Kupka je poslal do předsálí se zapojit do Dámského klubu ODS. Já bych spíš doporučila Martinu Kupkovi, aby se každé jednotlivě zeptal, proč do vedení strany nešly.
My v @modernisnemovna asi tušíme, ale je lepší, když si na to pánové v ODS přijdou sami.
A vám dámy, držíme palce, nejste v tom samy.
Mgr. Marie Jílková
