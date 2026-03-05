Výborný (KDU-ČSL): Babišův kýbl urážek, lží a naprostých nesmyslů

Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Myslím, že je zbytečné tady přesvědčovat přesvědčené. To bych asi řekl na začátku, protože výsledek dnešního hlasování, a říkám to bohužel, bohužel je nám všem, jak z té strany vládní koalice, tak z té strany opozice bohužel známý, protože vlastně tohle to byla jedna z nevyřčených podmínek nebo chcete-li příloh vaší koaliční smlouvy. Přece, když vznikala vaše vláda, tak jeden z principů byl - a který se nikdy neobjevil, ale od začátku byl na stole - tak že je potřeba, aby vznikla koalice takzvaně nevydávání - to znamená, tak, abychom si dokázali vzájemně vyjít vstříc a v tom očekávaném kroku, kdy bude třeba vyslovit touto Sněmovnou souhlas s pokračováním trestního stíhání dvou předsedů koaličních stran, kteří se současně stali členy první čtyřky nejvyšších ústavních činitelů v této zemi - jenom tím chci ukázat tu smutnou unikátnost nejenom v Evropě, ale řekl bych, ve světě, tak, aby toto skutečně zafungovalo.
A musím říct, že tady ta koalice nevydávání, která tady vznikla, tak skutečně funguje naprosto loajálně. Já dokonce musím říct - a říkám teď svůj osobní názor - já nejsem přesvědčen, že máme hlasovat tajně. Toto není potom personální volba, byť je o personách, ale my nevolíme, my rozhodujeme v souladu s Ústavou České republiky o vydání nebo respektive o pokračování možnosti pokračovat v trestním stíhání dvou poslanců.
A nemyslím si, že to máme dělat tajně. Dokonce jsem přesvědčen, že ta míra loajality vládních poslanců, ať už hnutí ANO nebo od Motoristů nebo od SPD, je tak silná a opakovaně byla projevena, že já nejsem přesvědčen, že by v případě tajného hlasování se v někom hnulo svědomí a hlasoval jinak.
A obracím se teď na vás, poslance a poslankyně hnutí ANO, na poslance Motoristů a či poslance SPD. Vy totiž se musíte - a poslanec skládal nějaký slib, že bude rozhodovat podle svého vědomí a svědomí - tak vy musíte před svým svědomím si potom zdůvodnit, jak jste v tomto případě hlasovali. A mohu tady znovu - a rád to tady ukážu vám, paní poslankyně, páni, poslanci hnutí ANO. Toto je morální kodex reprezentanta politického hnutí ANO 2011. Mohu tady znovu, znovu ocitovat čl. 9, který jasně říká, že nebude reprezentant - s velkým R - využívat poslaneckou - v tomto případě imunitu - a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Nejsme v situaci indemity, nejsme v situaci, kdyby tady hrozilo trestní stíhání za výroky zde u tohoto pultu nebo v případě výkonu poslaneckého mandátu zde na půdě Poslanecké sněmovny. Jsme v situaci, kdy se tady bohužel někteří mají nadřadit nad ostatní občany, dokonce i nad ostatní politiky z komunální sféry a podobně. Nepovažuju to za rozumné a vy budete muset, vy se budete muset potom s tímto nějakým způsobem vyrovnat. A je mi to vlastně - je mi vás některých líto, protože já jsem přesvědčen, že tady jsou poslanci, kteří o těch věcech a o tom dnešním hlasování dlouho uvažují.
A myslím, že to musí být hrozné, musí to být hrozné určitě i pro zde přítomného pana poslance Krejčího, který veřejně řekl, že jako člověk by hlasoval pro vydání, jako poslanec, že bude muset hlasovat pro to, aby premiér nebyl vydán. (Poslanec Krejčí z lavice: Nebylo tam to "muset".) Tak dobře, pane poslanče, nepokřikujme na sebe. Omlouvám se, jestli jsem necitoval přesně. Možná tam nebylo, že bude muset, ale že bude hlasovat. Opravdu vám to nezávidím. A vlastně je mi to líto, protože ten vnitřní rozpor, který - a já vám rozumím, jak jste to popsal. Znovu říkám, teď - myslím to upřímně - já vám vůbec nezávidím to, před čím stojíte, a velmi bych si přál a budu to - řeknu to znovu na konci svého projevu, abychom se všichni - a říkám, abychom se - v první osobě množného čísla, mluvím o sobě, ale i o všech mých kolezích, kteří sedí napravo po mé ruce - tak, abychom se večer mohli podívat do zrcadla, abychom věděli, proč a jak jsme hlasovali, jestli to náhodou neznamenalo to, že jsme nejvíce uškodili nikoliv svému politickému hnutí, ale že jsme uškodili politice a politikům jako takovým v očích veřejnosti.
Já velmi často navštěvuji a hovořím se studenty, nakonec jsem učitel, absolvuju řadu debat nejenom s učiteli, studenty, ale také s veřejností. A skutečně velmi často padají dotazy, které vlastně připomínají George Orwella, připomínají to, zda politici mají některá privilegia, která ostatní lidé nemají, zda skutečně jsou tady nadlidi, pro které v nějakém okamžiku - třeba jejich politické kariéry - platí to, že se na ně nevztahují pravidla a normy, které na ostatní lidi.
Já si tady teď ještě dovolím přečíst jednu větu a poslouchejte dobře, kolegové z vládní koalice, zcela jistě poznáte, co cituji: "Česká republika stojí na prahu období, kdy je nutné obnovit důvěru občanů ve stát, jeho instituce i schopnost zajistit spravedlivé, bezpečné a prosperující prostředí pro všechny." Podtrhuji slovo pro všechny.
Zcela jistě jste poznali, z čeho jsem citoval. To je první věta programového prohlášení vlády České republiky premiéra Andreje Babiše. Opravdu jste přesvědčeni o tom, že nejenom otázka dnešního hlasování, ale i zde ten nehorázný kýbl urážek, lží, naprostých nesmyslů, které jsme tady slyšeli od Andreje Babiše, že to je něco, co pomáhá obnovit důvěru v instituce státu?Opravdu si myslíte - a myslím, že paní poslankyně Helena Válková, která se celý život pohybuje v justici - opravdu se domníváte, že když tady někdo hovoří o politickém procesu, o procesu na objednávku, že tohle to pozvedá - paní kolegyně - že to pozvedá důvěru občanů v instituce soudní moci? Opravdu jste o tom přesvědčena? Já se domnívám, protože vás znám, že vnitřně to vnímáte opravdu jinak a sama byste mi dala za pravdu, že tohleto naopak nabourává základní elementární princip a pilíř demokratické společnost - to znamená důvěru v nezávislé rozhodování justice a ve spravedlivý soudní proces, který tady má být nastolen. Kdyby se v případě obou dvou našich kolegů poslance Okamury Tomia a poslance Babiše Andreje jednalo fakticky o pokus kriminalizovat jejich politické postoje vyjádřené zde na půdě Poslanecké sněmovny, byl bych první, který by říkal: ano, to je ten důvod, proč máme imunitu - a je to správně a já jsem nikdy nebyl pro její zrušení - proč ji máme definovanou v Ústavě České republiky.
Ale myslím, že všichni, kteří - a nejenom poslanci mandátového a imunitního výboru - ale všichni víme, že v těchto případech o nic podobného nejde. Jedná se skutečně spíš o to, že se tady vytvářejí dvě skupiny občanů a že my, poslanci, se vlastně tady máme pasovat do role těch, kteří o tom rozhodují. Je potřeba říct i pro veřejnost - to trestní stíhání dneškem neskončí, po skončení výkonu mandátu bude pokračovat a jenom budeme znovu čelit výtkám a výhradám, jak je možné, že se tady trestní stíhání táhne tak dlouho a není vyřešeno. Jsem přesvědčen, že by naopak, naopak oba dva pánové měli stanout před spravedlivým a nezávislým soudem. A nepovažuji za logické a správné vést debatu o tom, zda soud vždy rozhodl tak, jak měl - soud je prostě nezávislý a pokud toto budeme popírat, tak popíráme základní principy a pilíře naší demokratické společnosti. My, poslanci - to chci zdůraznit - my, poslanci, nejsme a nemůžeme být těmi, kteří budou rozhodovat o vině a trestu. Nikdy bych si to nedovolil, a proto tady ani nehodnotím a nebudu hodnotit to, zda v případě Andreje Babiše nebo zda v případě Tomia Okamury skutečně byl spáchán trestný čin. To nám nepřísluší nikomu, nikdo nemá z věcné, materiální podstaty hodnotit ty skutky, o tom musí rozhodnout orgány činné v trestním řízení, respektive na konci je nezávislý soud. A všichni by to měli respektovat, měli by využít a měli by mít možnost využít odvolací nástroje - to je samozřejmě všechno pravda - ale nemáme to být my, poslanci, kteří by se pasovali do role těch, kteří rozhodují o vině a trestu. Proto jsem ani jednou větou, a to ani v předchozích případech, protože o vydání Andreje Babiše tady nemluvíme poprvé, tak jsem to vždycky zdůrazňoval, že tohleto nám skutečně nepřísluší. Jsem ale přesvědčen, že kdyby Andrej Babiš byl aspoň trochu chlap nebo respektive trochu férový vůči například své kolegyni a poslankyně Evropského parlamentu Janě Nagyové, tak ji v tom - lidově řečeno - nenechá, tak ji v tom - lidově řečeno - nenechá, protože ona byla vydána Evropským parlamentem. Tam standardně systém tedy poslanecké imunity zafungoval tak, jak má. Protože to nijak nesouvisí s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu, tak paní Nagyová bude v tom procesu nadále pokračovat, respektive soudy v tom procesu budou pokračovat. Já jsem přesvědčen, že by tomu tak mělo být v případě Andreje Babiše a že by tomu v jiném případě mělo být i u Tomia Okamury.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, zvláště vy, kteří jste, reprezentujete vládní koalici, vládní koalici, která se fakticky postavila i na stranu koalice nevydávání, velmi dobře zvažte, jak dnes budete hlasovat, a přál bych nám všem, abychom skutečně po tom hlasování se dokázali podívat i do zrcadla. Děkuji.
