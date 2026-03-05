Expert: Větrníky? Nikdo Fialu nenutil. Jádro je budoucnost, jen na něm nikdo nevydělá

Český stát vypisuje cenové nabídky pro provozovatele větrných elektráren. Garantuje přitom určitou cenu. Jak tato cena vychází v porovnání s uhelnými a plynovými elektrárnami? Bez emisních povolenek i s emisními povolenkami?
Garantovaná cena výkupu elektřiny z větrných elektráren, který připravila minulá vláda Petra Fialy je kolem 4 Kč/kWh silové elektřiny a považuji ji za další „zelený tunel“, stejně jako doteď platíme „výpalné“ solárním baronům, kteří měli od roku 2006 do roku 2013 garantovanou výkupní cenu elektřiny na 20 let mezi 12 až 13 Kč/kWh.
Přitom tato podpora je jen pro provozovatele velkých větrných elektráren s výkonem nad 100 kWh. Zde musím zmínit, že přírodní podmínky pro výrobu elektřiny z větru v rámci území České republiky nejsou dobré a jsou úplně jiné, než např. na severu Německa. Tato uvažovaná podpora je výsledkem hlavně lobbingu některých zájmových skupin. Výroba z hnědého uhlí je v dnešní době, i při ceně emisní povolenky EU ETS1, která stojí 70 EUR/tuna CO2, nejlevnější. Protože výrobní cena elektřiny z uhlí je mezi 0,15 Kč/kWh až 0,20 Kč/kWh, k tomu je potřeba přičíst emisní povolenky cca 1,70 Kč/kWh a jsme na 1,80 Kč/kWh až 1,90 KWh. Jedná se stále rozhodně o nejlevnější, ale hlavně spolehlivou výrobu elektřiny.
U výroby z plynu to teď vychází trochu dráž a musím zmínit i vysokou neekologičnost výroby, protože část plynu v ČR je zkapalněný plyn LNG, kde dochází k 20–25% transportním ztrátám, a i zde je potřeba nakupovat emisní povolenky EU ETS1, což vychází u jedné MWh elektřiny následovně: cca 1250 až 1550 Kč/plyn + 750 Kč/emisní povolenka + provozní náklady elektrárny, účinnost moderních paroplynových elektráren je kolem 60 %. U plynu je potřeba zmínit, že pouze jen cca 10 % plynu pochází z těžby na území ČR (společnost MND pana Komárka) a zbytek je import, v dnešní době převážně z USA. U importu je problém, že to úplně zbytečně zatěžuje saldo zahraničního obchodu ČR a tlačí to na znehodnocování naší koruny a také některé dodávky nejsou z pohledu geopolitického spolehlivé. Když to porovnám, vychází konečná cena elektřiny z uhlí i z plynu podobně a je ani ne poloviční než zmiňovaná výkupní cena z větrníků, které mají jen občasný provoz a jsou nespolehlivé.
Je praxe takového „garantovaného výkupu“ něčím, co po nás nutně chce EU, nebo jde o úvahu vlády?
Jedná se pouze o úvahu minulé vlády, v rámci EU si každá země může svůj energetický mix stanovovat sama, dokonce až na úrovni jednotlivých regionálních vlád (v našich podmínkách krajů), když se na to podívám pragmaticky, tak k takovému „garantovanému výkupu“ nebyl žádný důvod. Je to lobbing a snaha nahradit výkup elektřiny z fotovoltaických elektráren, který pomalu končí, za garantovaný výkup z větrníků. Největší dnešní problém je ten, že když u nás fouká, tak fouká i v Německu, a máme tu přebytek elektřiny hlavně od dubna do října, kdy spotové ceny přes den jsou velice nízké a blíží nule a někdy jsou i záporné. Největší zátěž zažívá energetická síť v Evropě, hlavně v zimě od listopadu do března. A na toto období musíme naši energetiku koncipovat. A občasné zdroje se nám do tohoto mixu nehodí, protože jejich výkon je v zimě malý.
Strany minulé vládní koalice – zejména STAN, Piráti a TOP 09 – mluvily o obnovitelných zdrojích jako o „moderních“ a o investicích do přenosové sítě, kterou zatěžují, jako o „modernizaci“. Přijímáte toto označení?
Určitě ne, všechny tyto strany jsou plné „zelených“ bláznů, kteří dané problematice prakticky nerozumí, neznají základy fyziky a matematiky. Když se na to podívám s nadhledem, tak i Němci zjistili, že zelená politika minulých vlád a zavření všech jaderných elektráren na jejich území, je dostala do situace, kdy se z Německa jako významného exportéra elektřiny, stal druhý největší importér v EU po Itálii, v roce 2025 Německo dovezlo přes 18 TWh, a to hlavně v době, kdy obnovitelné (občasné) zdroje nefungovaly. Myslím si, že lidé v Evropě procitli. Potřebujeme co nejlevnější a co nejspolehlivější zdroje, abychom udrželi průmyslovou konkurenceschopnost s Asií, a vítr a slunce k nim určitě nepatří. Budoucnost energetiky v Evropě bude v příštích několika desítkách let patřit hlavně jaderné energetice.
Co se týče investic do přenosových sítí, ty jsou nutné hlavně kvůli těmto občasným zdrojům, standardně by nebyly nutné v tak rozsáhlém měřítku. Hlavně velké fotovoltaické parky způsobují v naší energetické síti výkyvy. Kdyby se veškeré peníze, co se investovaly a investují do obnovitelných zdrojů, přesměrovaly do jaderné energetiky, měli bychom v dnešní době už po starostech. Průměrná živostnost jaderných elektráren je cca až 60 let a za tuto dobu snad už bude plně ovládnutá jaderná fúze a pak nebudeme řešit podobné věci. Ale na jádru nikdo nevydělá, kromě toho, kdo to staví. Mimochodem Československo bylo před rokem 1989 jednou z mála zemí, která si uměla jadernou elektrárnu, prakticky celou, postavit sama.
Na to vše se ptám proto, že se nyní některé obce brání zařazení do tzv. akceleračních zón, tedy zón, kde je doporučeno stavět větrné elektrárny. V jaké pozici se takové obce a jejich občané nacházejí a jak jejich práva chcete hájit?
Na prvním místě je to hlavně změnou současné legislativy. Zde cítím obrovskou chuť ze všech politických stran v rámci naší koalice ke změně současné legislativy, kterou nám tu zanechala a schválila na poslední chvíli, minulá vláda Petra Fialy. Obce a hlavně občané, kterých se to dotýká, by měli mít právo v rámci referenda se vyjádřit, jestli danou věc v rámci jejich obce chtějí, nebo ne. Současná platná legislativa vykazuje znaky, že to bylo schváleno na nátlak určitých lobbistických skupin a s tím je potřeba urychleně něco udělat, tzn. tyto zákony novelizovat. Je to podobná situace, jako při prvním daňovém balíčku pana Zdeňka Stanjury, kdy se měly zvyšovat prakticky všechny daně, ale bylo navrhováno snížení zdanění jen pro loterie, jasný lobbing, dokonce víme, kdo za tím byl.
Podle lobbistů obnovitelných zdrojů se zde šíří „dezinformační kampaň“ ohledně „větrníků“, zejména jejich dopadů na životní prostředí. Přehání zde někdo environmentální rizika instalace větrných elektráren?
Už ze zahraničí jsou studie, jak provoz těchto větrných elektráren negativně ovlivňuje život lidí, kteří bydlí v blízkosti těchto větrných parků. To není „dezinformační kampaň“, to jsou vědecké studie, které tyto obavy potvrdily. Naštěstí lidé, kteří mají jiný názor než tito „zelení“ anarchisté, již nejsou perzekuováni za svůj názor podložený jasnými fakty a mohou se svobodně vyjádřit. Jsem rád, že Evropané dostávají rozum, a že manipulace s fakty, hlavně z různých „zelených“ neziskovek, je u konce. Je to vidět i na postoji Ministerstva životního prostředí, jak k těmto lidem v dnešní době přistupuje.
Slyšeli jsme dokonce, že v této údajné „dezinformační kampani“ jsou „ruské peníze“. Máte ten dojem?
Zde se musím smát, když dojdou argumenty, tak se vytahuje ruská karta. Kdyby toto byla pravda, tak by Rusko hlavně lobbovalo za to, abychom nestavěli jádro s Korejci a snažili by se dodávat plyn do Evropy za každou cenu. Doba je taková, že Rusko má v dnešní době jiné starosti, hlavně jak rozumně ukončit válku, většina Rusů už chce konec, pouze lidé v Kremlu to ještě jaksi nepochopili.
Proč vlastně západní Evropa nutí celou EU k tomu, aby tyto nerentabilní technologie používala? Jde spíš o „světaspásné“ myšlení elit a střední třídy, nebo o tvrdý lobbing, aby vydělali ti, kteří tyto vnucované a dotované technologie prodávají?
Myslím si, že je zde kombinace několika zájmů. Za prvé to budou ty nejvyšší elity, jim se prostě nelíbí naše konzumace fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, plyn. A proto vymyslely věci jako „Green Deal“. Už osoba kontraverzního člověka v podobě Klause Schwaba, zakladatele Světového ekonomického fóra, a jeho výrok: „Nebudete nic vlastnit a budete šťastní“, mluví za vše. Dále je to skvělý business pro určité zájmové skupiny včetně Číny. Ale myslím si, že na prvním místě je fakt, že současné vládnoucí elity nechtějí nechat svým potomkům naši planetu vyrabovanou a znečištěnou.
Jste členem strany PRO, která je součástí vládní koalice. Co od „své“ vlády žádáte? Od premiéra, ministra životního prostředí, ministra průmyslu apod?
Já doufám, že hlavně tato vláda zůstane v této podobě celé volební období a napraví všechny ty škody a nesmysly, co vznikly tvrdým lobbingem určitých lidí v době vlády Petra Fialy, které poškozují naše běžné občany. Jsem rád, že vládním zmocněncem pro „Green Deal“ se stal Filip Turek, který má moji důvěru, a doufám, že s jeho pomocí a erudicí se spousta těchto „zelených“ nesmyslů změní. Od ministra průmyslu a obchodu pana Havlíčka očekávám, že dotáhne do zdárného konce vytěsnění drobných akcionářů ze společnosti ČEZ, a.s., tak, aby stát vlastnil plných 100 % akcií, a pokračovala dostavba nejen bloků Dukovany 5 a 6, ale i Temelín 3 a 4.
Vytěsnění drobných akcionářů z ČEZu jsme do programového prohlášení vlády tlačili převážně my, naštěstí jsme hlavně s hnutím ANO našli shodu. A od pana premiéra Babiše očekávám, že bude tuto vládu řídit tak, aby se dodržovalo programové prohlášení vlády a bude dál podporovat jadernou energetiku, kde díky jeho úsilí je jádro bráno v rámci EU jako obnovitelný zdroj.
Přál bych si, aby pro tuto vládu byl na prvním místě spokojený život všech našich lidí, a osobně si moc přeji ukončení války a mírové řešení na Ukrajině, protože jako jeden z mála Čechů jsem na Ukrajině pomáhal hned od prvních dní války v rámci mých cest s humanitární pomocí na území válčící Ukrajiny.
