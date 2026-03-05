Trans aktivistka míří za Piráty do Senátu. Chce Istanbulskou úmluvu

Pirátskou stranu posílí trans aktivistka Lenka Králová. Na sociální síti X oznámila, že se stala její členkou, a zároveň naznačila i své další politické ambice – v budoucnu by chtěla usilovat o senátorský mandát. „Mojí hlavní politickou ambicí je dostat se na podzim roku 2028 do Senátu za Prahu 10. Samozřejmě tomu budou předcházet kroky, ale o nominaci se budu ucházet,“ uvedla.
Senát Parlamentu ČR Lenka Králová považuje za důležitou instituci a věří, že senátorský mandát jí může pomoci otevírat společenská témata širší veřejnosti. „Proč Senát? Mám na to věk (44) a neschválení Istanbulské úmluvy ukázalo, že Senát důležitý je. Možnosti prosazování změn tam jsou omezenější, ale jsou. Je potřeba ten klub převážně konzervativních pánů trochu naředit. Mandát také otevírá dveře ke komunikaci různých témat k širšímu publiku, když se to dobře podchytí,“ dodala.
Její agenda se podle ní neomezuje pouze na témata LGBT. V příspěvku upozornila také na stav školství a péče o duševní zdraví mladých lidí, což je podle ní v Česku dlouhodobě zanedbáváno.
Současně vyjádřila obavy ze směřování české politiky. „Děsí mě také otáčení kurzu naší země směrem na východ. Nechci tady zažívat nějaký represivní režim ve stylu Orbána nebo Fica,“ napsala Králová.
Králová zároveň připomněla i svou dosavadní aktivistickou činnost a zkušenosti z veřejného prostoru. „Mám bohaté zkušenosti s vyjednáváním s politiky a političkami napříč spektrem a s vystupováním v médiích a na veřejnosti – mám tedy co nabídnout,“ tvrdí.
???? Nalodila jsem se! Stala jsem se členkou Pirátské strany.— Lenka Králová (@VTranzu) March 4, 2026
Mojí hlavní politickou ambicí je dostat se na podzim roku 2028 do Senátu za Prahu 10. Samozřejmě tomu budou předcházet kroky, ale o nominaci se budu ucházet.
Proč Senát? Mám na to věk (44) a neschválení Istanbulské… pic.twitter.com/bGNGgqw2fH
Svatba se ženou, po roce rozchod a přiznaná nevěra
Lenka Králová se v minulosti otevřeně vyjadřovala ke své osobní proměně i k událostem ze soukromého života. Softwarová inženýrka se narodila jako muž, později ale podstoupila hormonální léčbu a začala žít jako žena. V médiích se objevoval také její vztahový příběh, v roce 2023 si vzala partnerku Nelu Kozojedovou. Manželství však podle jejích vlastních slov dlouho nevydrželo a vztah se brzy dostal do krize.
Podle Králové za rozchodem stály i její city k jiné osobě, které si během vztahu uvědomila. „Já se z toho úplně složila, což mě samotnou překvapilo. Od té doby snad nebyl den, kdy bych nebrečela… Prostě miluju někoho jiného,“ pravila v rozhovoru pro CNN Prima News v červenci 2024.
Králová v minulosti vysvětlovala, že její rozhodnutí žít jako žena bylo dlouhým vnitřním procesem. „Byl to pro mě jeden z nejtěžších životních momentů. Když jsem ale poprvé zažila tu chvíli, kdy mě okolí vnímalo jako ženu, byla to úplná exploze,“ sdělila.
„Piráti se stávají nevolitelnými,“ zní na sociální síti
Oznámení o vstupu Lenky Králové do Pirátské strany vyvolalo na sociálních sítích kritické reakce.
„Je čas přejmenovat stranu na Bukanýry,“ napsal jeden z uživatelů. Podobné označení se v diskusi objevovalo opakovaně.
Je čas přejmenovat stranu na Bukanýry.— Dalibor Vrána (@dalvrana) March 4, 2026
Další z diskutujících pak reagoval ještě ostřeji a ironicky poznamenal: „Konečně senátorka, co má koule.“ Narážel tím na skutečnost, že Králová se narodila jako muž a později prošla tranzicí.
Konečně senátorka co má koule— Radek Laštůvka (@mbjohnyblack) March 4, 2026
Pro někoho se vstupem trans aktivistky Lenky Králové do Pirátské strany stal tento politicky subjekt nevolitelným: „Piráti se stávají nevolitelnými, díky za pomoc při výběru,“ znělo v další reakci. Dotyčný pak své stanovisko ještě rozvedl a vysvětlil, že Pirátskou stranu dosud aspoň zvažoval jako možnou volbu. „Doteď jsem vždy bral Piráty minimálně v úvahu, ale tady pan Král je poslední kapkou,“ dodal.
Piráti se stávají nevolitelnými. Díky za pomoc při výběru.— Kája Čtverka (@KarlikIVJr) March 4, 2026
Někteří komentující nešetřili ostrými slovy a zpochybňovali jak motivaci Lenky Králové, tak rozhodnutí Pirátů: „No, to je jasné, že se z toho borec bude snažit ještě i kariéru udělat a Piráti všechny tady ty retardované sbírají,“ napsala diskutující s výsměchem.
??????????no to je jasné, že se z toho borec bude snažit ještě i kariéru udělat a Piráti všechny tady ty retardované sbírají.— Lenka (@Lenka2860590138) March 4, 2026
Lenka Králová ve svém příspěvku mj. vysvětlila, že vstup do Pirátské strany dlouho odkládala kvůli obavě, že její aktivistická a lobbistická činnost by mohla být členstvím v politické straně spíše omezena. „Jedním důvodem odkládání byla moje aktivistická a lobbistická činnost, kdy jsem měla obavu, že členství ve straně by více dveří zavíralo než otvíralo,“ sdělila. A připomněla i legislativní změny týkající se úřední změny pohlaví, které podle ní k jejímu rozhodnutí přispěly. „Podmínka kastrace pro úřední změnu pohlaví už ale byla zrušena Ústavním soudem – to byla pro mě ta hlavní meta,“ podotkla.
Pirátská strana patří v české politice mezi strany, které dlouhodobě prosazují širší práva pro LGBT lidi včetně transgender osob. Podpora těchto témat je součástí jejich programových priorit v oblasti lidských práv.
Jedním z hlavních bodů je podpora tzv. manželství pro všechny, tedy právního srovnání stejnopohlavních párů s klasickým manželstvím. Piráti tento návrh opakovaně podporovali ve Sněmovně a označují ho za krok k rovným právům pro všechny občany.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.