Investice do míru. Petr Pavel se zasnil. Rusko se chystá na válku s námi, varoval Řehka

05.03.2026 17:26 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Výše výdajů do obrany byla jedním z témat konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Představitelé vládní koalice hovořili o potřebě politického konsensu a vyvažování s výdaji na vnitřní bezpečnost, energetiku a do dalších oblastí. Velvyslanec USA Nicholas A. Merrick mluvil o reálných hrozbách, jimž čelíme, a o nutnosti investovat do kolektivní bezpečnosti.

Foto: Repro Ministerstvo vnitra, X
Popisek: Konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“

V Míčovně Pražského hradu proběhl ve čtvrtek již třináctý ročník národní bezpečnostní konference Naše bezpečnost není samozřejmost, kterou pořádá spolek Jagello 2000 pod záštitou prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše a dalších ústavních činitelů včetně ministrů obrany a zahraničí. Akce, která od roku 2014 pravidelně shromažďuje politické špičky, vojenské velitele a bezpečnostní experty, se letos zaměřila na globální hrozby, obranné výdaje, odolnost společnosti a aktuální konflikty od Ukrajiny po Blízký východ.

Konferenci zahájil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který zdůraznil nutnost posílení protivzdušné obrany, strategických zásob munice i varovných systémů pro obyvatelstvo. Aktuální konflikty podle něj odhalují nové zranitelnosti v multipolárním světě, kde rivalita převažuje nad spoluprací, a NATO i Evropská unie musí adaptovat své přístupy. Zůna připomněl loňskou alianční dohodu o růstu obranných výdajů na 3,5 procenta HDP do roku 2035 s dalšími 1,5 procenta na nevojenské investice, ale zároveň upozornil na vysoké náklady a potřebu politického konsensu.

Následně vystoupil vládní poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček, který označil Rusko za nejvýraznější hrozbu pro Českou republiku – a to už před invazí na Ukrajinu. „Ať už byly naše vztahy na vrcholu, nebo na dně, vždy platilo, že čím je od nás Rusko geograficky dále, tím vyšší je naše vlastní bezpečnost,“ prohlásil a zdůraznil, že z toho musí vycházet podpora bojující Ukrajině.

Kmoníček zároveň apeloval na ekonomickou bezpečnost, levné energie pro financování silné armády a uzavření společenské smlouvy o sdílených hodnotách, protože společnost je podle něj rozdělena.

Havlíček: Zastavení íránského jaderného programu bylo nutné

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) se věnoval jak vnějším hrozbám, tak rozpočtovým prioritám. Všichni spojenci by podle něj měli jednoznačně podpořit zásah USA a Izraele v Íránu, protože zastavení íránského jaderného programu bylo nutné a nelze se schovávat za debaty o legalitě. Současnou dobu označil za jednu z nejkomplexnějších za desítky let kvůli pandemii, energetické krizi, válkám na Ukrajině, v Gaze i nynější eskalaci na Blízkém východě. Havlíček zdůraznil, že vztahy ve světě se stávají transakčními a Česko musí plnit závazky vůči NATO alespoň dvěma procenty HDP na obranu, přičemž vláda musí vyvažovat výdaje i s vnitřní bezpečností, energetikou a dalšími oblastmi.

V odpoledním panelu vystoupil náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, který varoval před frustrací Ruska z podpory Ukrajiny a před možným nárůstem kybernetických, sabotážních i destabilizačních aktivit.

„Netvrdím, že nás čeká válka s Ruskem. Tvrdím, že Rusko se chystá na válku s námi,“ prohlásil a upozornil na potenciál chemických a biologických zbraní šířených drony.

Panel s Řehkou, ředitelem Hasičského záchranného sboru Vladimírem Vlčkem a policejním prezidentem Martinem Vondráškem se věnoval trendům vnější i vnitřní bezpečnosti, připravenosti obyvatelstva na krize a celkové odolnosti společnosti.

Velvyslanec USA Merrick: Čelíme reálným hrozbám

Prezident Petr Pavel apeloval na evropskou nezávislost, politickou shodu v bezpečnostních otázkách a vnímání obrany jako investice do míru a prosperity, nikoli přípravy na válku.

„Posilování naší obranyschopnosti a odolnosti není příprava na válku, ale investice do bezpečné a důstojné budoucnosti,“ zdůraznil Pavel.

Vystoupil také Nicholas A. Merrick, velvyslanec Spojených států amerických v České republice. Tématem jeho proslovu byla spolupráce České republiky, USA a ostatních spojenců v rámci NATO a jejich povinnosti, ke kterým jsou zavázáni článkem 5 Severoatlantické smlouvy.

„Jsme všichni více v bezpečí, když se zavážeme investovat do kolektivní bezpečnosti. Náš společný a neochvějný závazek k článku 5 vychází z velmi reálných hrozeb, kterým čelíme,“ řekl Merrick.

Lipavský: Babiš a Okamura ohrožují reputaci naší země

Na sociálních sítích vyvolala konference živé reakce, především na platformě X. „Hanba, fuj, ostuda,“ napsal novinář Ondřej Stratilík.

A vysvětlil: „Příchod Tomia Okamury na pódium doprovodil jeden muž v publiku velmi hlasitým nesouhlasem.“

„Tomio Okamura na Konferenci o bezpečnosti kritizuje potlačování svobody slova (i na případu svého obvinění). Pokrytec. Jak to ale sami v SPD myslí se svobodou slova vidíme na příkladu ministra Zůny, ze kterého udělali nesvéprávnou loutku se zalepenými ústy. To je chucpe!“ přisadil si exposlanec Václav Votava.

„Slova velvyslance USA na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost jsou zdrcující. Andrej Babiš a Tomio Okamura ohrožují reputaci naší země před spojenci v NATO. Dejte peníze na obranu!“ vyzval bývalý ministr zahraničních věcí, poslanec Jan Lipavský (za ODS).

Vyjádřil se také pirátský poslanec Ivan Bartoš. „Americký velvyslanec Nicholas Merrick právě zástupcům vlády před zraky všech účastníků konference Naše bezpečnost není samozřejmost jasně a opakovaně sdělil, že neplnění našich závazků na výdaje na obranu by působilo nedůvěryhodně a nezodpovědně vůči všem dalším partnerům v NATO. (Výslovně odkázal na 1,8 procent HDP, což má být reálné plnění vlády Andreje Babiše v roce 2026.) Jednalo by se o nenaplnění strategických cílů, které jsme si stanovili v roce 2025. Česká republika by se snížením investic do vlastní obrany dostala do skupiny těch, co budou závazky plnit nejméně,“ napsal Bartoš na síti X.

Jeho příspěvek pokračoval: „Naproti sedí vicepremiér Havlíček a kousek nalevo ministr generál Zůna a jeho projev dobře slyšeli! Piráti samozřejmě podporují plnění našich závazků k našim spojencům. Alespoň 2 procenta HDP už letos, a 3,5+1.5 % do 10 let je společný závazek, který ctíme a který je možné naplnit, pokud budeme investovat rychle, efektivně a bez korupce,“ sdělil Bartoš.

Přidal se i novinář Josef Kopecký. „Česko podle velvyslance USA v Praze Nicholase Merricka riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v NATO podle podílu na HDP. Riskuje tak, že nesplní své závazky vůči NATO, řekl Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě,“ upozornil na síti X.

Jiří Protiva, prezident Asociace leteckého a kosmického průmyslu, uvedl: „Technologický vývoj i rozhodovací procesy zrychlují a budování obranyschopnosti ČR je proto stále více spojeno s intenzivní spoluprací s českým průmyslem.“

Svůj komentář zveřejnil také prezidentův poradce Petr Kolář. „Vystoupení prezidenta republiky Petra Pavla a velvyslance USA Nicholase Merricka na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost měla mnoho společného. Investovat do své obrany musíme ne proto, že to po nás chce prezident USA, ale kvůli sobě. Investice do obrany není příprava na válku, ale cesta, jak válce předejít. Je to investice do naší budoucnosti, prosperity a života v míru. A nezapomínejme, že naše bezpečnost je součástí kolektivní obrany NATO. Nesmíme být černým pasažérem,“ napsal Petr Kolář.

Nejvíce sdílené byly citáty generála Řehky o ruských přípravách na konflikt. Podobně rezonovala slova Hynka Kmoníčka o geografické vzdálenosti od Ruska jako záruky bezpečnosti, která podle uživatelů podtrhují nutnost podpory Ukrajiny. Objevily se i ironické poznámky na adresu premiéra Babiše a škrtů v obranném rozpočtu.

