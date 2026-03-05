Investice do míru. Petr Pavel se zasnil. Rusko se chystá na válku s námi, varoval Řehka

Co říkáte na chování Petra Macinky?
Anketa
Co říkáte na chování Petra Macinky?
V Míčovně Pražského hradu proběhl ve čtvrtek již třináctý ročník národní bezpečnostní konference Naše bezpečnost není samozřejmost, kterou pořádá spolek Jagello 2000 pod záštitou prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše a dalších ústavních činitelů včetně ministrů obrany a zahraničí. Akce, která od roku 2014 pravidelně shromažďuje politické špičky, vojenské velitele a bezpečnostní experty, se letos zaměřila na globální hrozby, obranné výdaje, odolnost společnosti a aktuální konflikty od Ukrajiny po Blízký východ.
Konferenci zahájil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který zdůraznil nutnost posílení protivzdušné obrany, strategických zásob munice i varovných systémů pro obyvatelstvo. Aktuální konflikty podle něj odhalují nové zranitelnosti v multipolárním světě, kde rivalita převažuje nad spoluprací, a NATO i Evropská unie musí adaptovat své přístupy. Zůna připomněl loňskou alianční dohodu o růstu obranných výdajů na 3,5 procenta HDP do roku 2035 s dalšími 1,5 procenta na nevojenské investice, ale zároveň upozornil na vysoké náklady a potřebu politického konsensu.
V prostorách Míčovny Pražského hradu dnes probíhá již 13. ročník konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Hned na úvod programu vystoupil ministr obrany Jaromír Zůna.— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) March 5, 2026
Celý projev si můžete pustit zde ?? https://t.co/a6mNEqqjRq pic.twitter.com/b7PGreG5Ib
Následně vystoupil vládní poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček, který označil Rusko za nejvýraznější hrozbu pro Českou republiku – a to už před invazí na Ukrajinu. „Ať už byly naše vztahy na vrcholu, nebo na dně, vždy platilo, že čím je od nás Rusko geograficky dále, tím vyšší je naše vlastní bezpečnost,“ prohlásil a zdůraznil, že z toho musí vycházet podpora bojující Ukrajině.
Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost vystoupil @hynekkmonicek , poradce pro národní bezpečnost. Ve svém vystoupení se zaměřil na strategické priority v oblasti národní bezpečnosti a na výzvy, kterým Česká republika v současném bezpečnostním prostředí čelí.… pic.twitter.com/N2J8tsaAmM— Jagello 2000 (@jagello2000) March 5, 2026
Kmoníček zároveň apeloval na ekonomickou bezpečnost, levné energie pro financování silné armády a uzavření společenské smlouvy o sdílených hodnotách, protože společnost je podle něj rozdělena.
Havlíček: Zastavení íránského jaderného programu bylo nutné
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) se věnoval jak vnějším hrozbám, tak rozpočtovým prioritám. Všichni spojenci by podle něj měli jednoznačně podpořit zásah USA a Izraele v Íránu, protože zastavení íránského jaderného programu bylo nutné a nelze se schovávat za debaty o legalitě. Současnou dobu označil za jednu z nejkomplexnějších za desítky let kvůli pandemii, energetické krizi, válkám na Ukrajině, v Gaze i nynější eskalaci na Blízkém východě. Havlíček zdůraznil, že vztahy ve světě se stávají transakčními a Česko musí plnit závazky vůči NATO alespoň dvěma procenty HDP na obranu, přičemž vláda musí vyvažovat výdaje i s vnitřní bezpečností, energetikou a dalšími oblastmi.
Partneři se poznají podle toho, že se ve zlomovém okamžiku postaví za spojence. Podpora USA a Izraele musí být v této chvíli jednoznačná. Slovíčkaření o legálnosti či legitimitě postupu je v kontextu hrozby černého jaderného scénáře nebezpečná hra. Po roce opět na místě činu. pic.twitter.com/5GsydrkVdt— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) March 5, 2026
V odpoledním panelu vystoupil náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, který varoval před frustrací Ruska z podpory Ukrajiny a před možným nárůstem kybernetických, sabotážních i destabilizačních aktivit.
O modernizaci obranných technologií tuzemských ozbrojených sil v kontextu aktuálního bezpečnostního prostředí promluvil na 13. ročníku národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost náčelník Generálního štábu AČR, @karel_rehka.— Jagello 2000 (@jagello2000) March 5, 2026
__________________
Karel Řehka, Chief of the… pic.twitter.com/TDxzSUUjdX
„Netvrdím, že nás čeká válka s Ruskem. Tvrdím, že Rusko se chystá na válku s námi,“ prohlásil a upozornil na potenciál chemických a biologických zbraní šířených drony.
Panel s Řehkou, ředitelem Hasičského záchranného sboru Vladimírem Vlčkem a policejním prezidentem Martinem Vondráškem se věnoval trendům vnější i vnitřní bezpečnosti, připravenosti obyvatelstva na krize a celkové odolnosti společnosti.
Hlavní body druhého panelu #NBNS2026 pohledem jeho třech řečníků:— natoaktual.cz (@natoaktual) March 5, 2026
Náčelník Generálního štábu AČR Karel Řehka potvrdil, že největší hrozbou pro ČR je Ruská federace, která se chystá na konflikt s Evropou. Ale nesmíme zapomenout ani na terorismus či závislost na strategických… pic.twitter.com/nWWa2174TJ
Velvyslanec USA Merrick: Čelíme reálným hrozbám
Prezident Petr Pavel apeloval na evropskou nezávislost, politickou shodu v bezpečnostních otázkách a vnímání obrany jako investice do míru a prosperity, nikoli přípravy na válku.
Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost dorazil i @prezidentpavel. #NBNS2026 pic.twitter.com/jG3nXwCk6S— Jagello 2000 (@jagello2000) March 5, 2026
„Posilování naší obranyschopnosti a odolnosti není příprava na válku, ale investice do bezpečné a důstojné budoucnosti,“ zdůraznil Pavel.
Na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost vystoupil se svým projevem také prezident republiky @prezidentpavel. Ve svém projevu se zaměřil na nezávislost Evropy, politickou shodu v důležitých otázkách bezpečnosti a připravenost země a její schopnost se bránit.… pic.twitter.com/HOJpI1rG3l— Jagello 2000 (@jagello2000) March 5, 2026
Vystoupil také Nicholas A. Merrick, velvyslanec Spojených států amerických v České republice. Tématem jeho proslovu byla spolupráce České republiky, USA a ostatních spojenců v rámci NATO a jejich povinnosti, ke kterým jsou zavázáni článkem 5 Severoatlantické smlouvy.
J.E. @NAMerrick, velvyslanec Spojených států amerických v České republice, vystoupil na bezpečnostní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. Tématem jeho proslovu byla spolupráce České republiky, USA a ostatních spojenců v rámci NATO a jejich povinností, ke kterým jsou… pic.twitter.com/mOFvFoEPYS— Jagello 2000 (@jagello2000) March 5, 2026
„Jsme všichni více v bezpečí, když se zavážeme investovat do kolektivní bezpečnosti. Náš společný a neochvějný závazek k článku 5 vychází z velmi reálných hrozeb, kterým čelíme,“ řekl Merrick.
Lipavský: Babiš a Okamura ohrožují reputaci naší země
Na sociálních sítích vyvolala konference živé reakce, především na platformě X. „Hanba, fuj, ostuda,“ napsal novinář Ondřej Stratilík.
?? "Hanba, fuj, ostuda."— Ondřej Stratilík (@OndrejStratilik) March 5, 2026
Na konferenci #NBNS2026 startuje debata politických lídrů o bezpečnosti a spojeneckých závazcích Česka, příchod @tomio_cz na pódium doprovodil jeden muž v publiku velmi hlasitým nesouhlasem.
??@jagello2000 (ilustrační) pic.twitter.com/3RXRgT4exF
A vysvětlil: „Příchod Tomia Okamury na pódium doprovodil jeden muž v publiku velmi hlasitým nesouhlasem.“
„Tomio Okamura na Konferenci o bezpečnosti kritizuje potlačování svobody slova (i na případu svého obvinění). Pokrytec. Jak to ale sami v SPD myslí se svobodou slova vidíme na příkladu ministra Zůny, ze kterého udělali nesvéprávnou loutku se zalepenými ústy. To je chucpe!“ přisadil si exposlanec Václav Votava.
Tomio Okamura na Konferenci o bezpečnosti kritizuje potlačování svobody slova (i na případu svého obvinění). Pokrytec. Jak to ale sami v SPD myslí se svobodou slova vidíme na příkladu ministra Zůny, ze kterého udělali nesvéprávnou loutku se zalepenými ústy. To je chucpe!— Václav Votava (@VotavaVaclav) March 5, 2026
„Slova velvyslance USA na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost jsou zdrcující. Andrej Babiš a Tomio Okamura ohrožují reputaci naší země před spojenci v NATO. Dejte peníze na obranu!“ vyzval bývalý ministr zahraničních věcí, poslanec Jan Lipavský (za ODS).
Slova velvyslance USA na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost jsou zdrcující. Andrej Babiš a Tomio Okamura ohrožují reputaci naší země před spojenci v NATO. Dejte peníze na obranu!— Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 5, 2026
Vyjádřil se také pirátský poslanec Ivan Bartoš. „Americký velvyslanec Nicholas Merrick právě zástupcům vlády před zraky všech účastníků konference Naše bezpečnost není samozřejmost jasně a opakovaně sdělil, že neplnění našich závazků na výdaje na obranu by působilo nedůvěryhodně a nezodpovědně vůči všem dalším partnerům v NATO. (Výslovně odkázal na 1,8 procent HDP, což má být reálné plnění vlády Andreje Babiše v roce 2026.) Jednalo by se o nenaplnění strategických cílů, které jsme si stanovili v roce 2025. Česká republika by se snížením investic do vlastní obrany dostala do skupiny těch, co budou závazky plnit nejméně,“ napsal Bartoš na síti X.
Americký velvyslanec Nicholas Merrick právě zástupcům vlády před zraky všech účastníků konference “Naše bezpečnost není samozřejmost” jasně a opakovaně sdělil, že neplnění našich závazků na výdaje na obranu by působilo nedůvěryhodně a nezodpovědně vůči všem dalším partnerům v… pic.twitter.com/ptLOW7SpUd— Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) March 5, 2026
Jeho příspěvek pokračoval: „Naproti sedí vicepremiér Havlíček a kousek nalevo ministr generál Zůna a jeho projev dobře slyšeli! Piráti samozřejmě podporují plnění našich závazků k našim spojencům. Alespoň 2 procenta HDP už letos, a 3,5+1.5 % do 10 let je společný závazek, který ctíme a který je možné naplnit, pokud budeme investovat rychle, efektivně a bez korupce,“ sdělil Bartoš.
Přidal se i novinář Josef Kopecký. „Česko podle velvyslance USA v Praze Nicholase Merricka riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v NATO podle podílu na HDP. Riskuje tak, že nesplní své závazky vůči NATO, řekl Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě,“ upozornil na síti X.
Česko podle velvyslance USA v Praze Nicholase Merricka riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v NATO podle podílu na HDP.— Josef Kopecký (@PepaKopecky) March 5, 2026
Riskuje tak, že nesplní své závazky vůči NATO, řekl Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě.
Jiří Protiva, prezident Asociace leteckého a kosmického průmyslu, uvedl: „Technologický vývoj i rozhodovací procesy zrychlují a budování obranyschopnosti ČR je proto stále více spojeno s intenzivní spoluprací s českým průmyslem.“
V Míčovně @HradOfficial probíhá 13. ročník konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ ????— Jiří Protiva (@jiri_protiva) March 5, 2026
Technologický vývoj i rozhodovací procesy zrychlují a budování obranyschopnosti ČR je proto stále více spojeno s intenzivní spoluprací s českým průmyslem. ??#NBNS2026 @jagello2000 pic.twitter.com/DxI9tHpFGj
Svůj komentář zveřejnil také prezidentův poradce Petr Kolář. „Vystoupení prezidenta republiky Petra Pavla a velvyslance USA Nicholase Merricka na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost měla mnoho společného. Investovat do své obrany musíme ne proto, že to po nás chce prezident USA, ale kvůli sobě. Investice do obrany není příprava na válku, ale cesta, jak válce předejít. Je to investice do naší budoucnosti, prosperity a života v míru. A nezapomínejme, že naše bezpečnost je součástí kolektivní obrany NATO. Nesmíme být černým pasažérem,“ napsal Petr Kolář.
Vystoupení prezidenta republiky Petra Pavla a velvyslance USA Nicholase Merricka na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost měla mnoho společného. Investovat do své obrany musíme ne proto, že to po nás chce prezident USA, ale kvůli sobě. Investice do obrany není příprava na… pic.twitter.com/gniyDJbCMe— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) March 5, 2026
Nejvíce sdílené byly citáty generála Řehky o ruských přípravách na konflikt. Podobně rezonovala slova Hynka Kmoníčka o geografické vzdálenosti od Ruska jako záruky bezpečnosti, která podle uživatelů podtrhují nutnost podpory Ukrajiny. Objevily se i ironické poznámky na adresu premiéra Babiše a škrtů v obranném rozpočtu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.