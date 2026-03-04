ČEZ: V Temelíně otevřeli reaktor a vyvezli palivo

05.03.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Přibližně týden trvá otevření jaderného reaktoru v Jaderné elektrárně Temelín. Další čtyři dny zabere vyvážení paliva z reaktoru. Jde o jedny z úvodních kroků v rámci právě probíhající odstávky druhého bloku pro kontroly a výměnu paliva, které technici v Temelíně v těchto dnech dokončili.

ČEZ: V Temelíně otevřeli reaktor a vyvezli palivo
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

V úvodu odstávky představuje otevírání reaktoru jednu z nejnáročnějších činností, která zahrnuje stovky dílčích prací. Vše začíná sejmutím pečetí Mezinárodní agentury pro atomovou energii. „K hlavním činnostem patří odpojení více než stovky vnitroreaktorových měření a pohonů regulačních tyčí. Poté technici postupně sundávají hlavní díly, které jsou součástí tlakové nádoby reaktoru,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Postupně demontují blok elektrorozvodů, pohony a měření, horní blok nebo blok ochranných trub. Většinou jsou to obrovská zařízení vážící vyšší desítky tun. Náročné je také povolování 54 masivních svorníků, kterými je víko reaktoru přichyceno k tlakové nádobě. Každý ze speciálních svorníků měří necelé dva metry a váží přes 300 kilogramů. „K jejich povolování i utahování se používá speciální stroj. Ten zvládne najednou povolit všech 54 svorníků. I tak se doba povolování svorníků pohybuje kolem deseti hodin,“ doplnil Petr Měšťan. Demontované díly následně energetici odkládají na přesně stanovená místa.

Technici vyvezli palivo a připravují se na zavážení použitého paliva do skladovacích kontejnerů

Po otevření reaktoru technici zaplaví vodou koridor pro vyvážení paliva. Vlastní přesun paliva z reaktoru do vedlejšího bazénu skladování trvá přibližně čtyři dny. Zpětné zavezení plánují energetici na závěr března. Mezitím je čeká celá řada kontrol nebo přesun speciálních kontejnerů s použitým palivem do skladu v areálu elektrárny. „Se zavezením paliva druhý temelínský blok naplno přejde do prodlouženého palivového cyklu. Nově bude mezi dvouměsíčními odstávkami v provozu šestnáct měsíců, tedy o půl roku déle než před několika lety. Díky tomu dokážeme efektivněji využívat potenciál obou našich jaderných elektráren,“ zdůraznil význam prodlouženého palivového cyklu Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

V harmonogramu odstávky mají energetici přes 18 tisíc činností včetně 80 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o první plánovanou odstávku v Temelíně. Dvouměsíční odstávka prvního bloku začne v polovině října.

