Zoo Plzeň: Medvědi jsou vzhůru

Trojice medvědů hnědých v plzeňské zoo dodržela tradici délky zimního odpočinku do počátku března a pomalu se chystá začít trávit čas ve venkovním výběhu. Je zde samec Miky (1993, Zoo Hluboká) a Eliška s Honzou (2003, Český Krumlov).
Jejich adaptace na jarní teploty probíhá postupně, proto se nyní vyskytují ve venkovním výběhu pouze 1 – 2 hodiny denně. Všichni tři jsou po svém zimním spánku ve výborné kondici. Postupné je také jejich přibírání na váze. Rozežírají se nyní pomocí vlašských ořechů, trávy a jiných, pro ně vhodných potravin.
Výběh je z roku 1998, první zimování proběhlo v zimě 1999/2000. Největší množství medvědů v něm najednou bylo 7 – 2 samice a 5 samců.
Plzeňská zoo chová medvědy hnědé s přestávkami od 40. let (již Doudlevce), ve stoleté historii krátce chovala i jiné druhy, postupně medvěda malajského, baribala, ušatého a ledního. Chovný pár Pišta a Mišta měl poslední mláďata v 80. a počátkem 90. let 20. století.
