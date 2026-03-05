Talíř (KDU-ČSL): V Babišovi se probudil agent Bureš

05.03.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Projev na 11. schůzi Poslanecké sněmovny 5. března 2026 k hlasování o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání.

Talíř (KDU-ČSL): V Babišovi se probudil agent Bureš
Foto: kdu.cz
Popisek: František Talíř

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Andrej Babiš tady dneska ráno velmi barvitě líčil ten porevoluční kartel, jinak řečeno, probudil se v něm agent Bureš a ukázal nám, že naše demokratické zřízení a nezávislost naší justice mu vlastně velmi vadí. Rád by se možná vrátil do těch starých komunistických časů, kdy moc výkonná zasahovala do moci soudní právě tak, jak vždycky potřebovala.

Dámy a pánové, my jako poslanci přece nejsme nějací nadlidi, nestojíme nad zákonem, nejsme něco víc. Andrej Babiš a Tomio Okamura si to bohužel zjevně nemyslí. Stali se do jisté míry karikaturou sami sebe a popírají sami sebe.

Cituji ten tweet z roku 2017 od Andreje Babiše: Imunita poslanců je podle mě zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným na půdě Poslanecké sněmovny by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi. To byl Andrej Babiš v roce 2017. Nicméně dneska tady stojíme a zjevně se něco stalo a Andrej Babiš už se bohužel za nadčlověka považuje.

Tomio Okamura zase zneužívá památky mistra Jana Husa, který položil svůj život za to, že bojoval za věci, které považoval za pravdivé. Náš předseda Sněmovny, kterému zjevně není nic svaté, na jeho odkazu bezostyšně parazituje a svým sebedojímáním ji do jisté míry vlastně paroduje. Můžeme tady mít den vlajky každý druhý den, ale skutečný vlastenec nikdy neudělá to, aby ve svůj prospěch zneužíval hrdiny našeho vlastního národa.

Dámy a pánové, je to vlastně velmi jednoduché, můžeme to tady halit do složitých argumentů, ale nakonec se vždycky dostaneme k tomu, že kdo páteř má, ten se vydat nechá, kdo páteř nemá, tak se vydat nenechá a bude se složitě schovávat za imunitu. Kdo jim v tom pomáhá, musí do jisté míry svoji páteř ohnout.

My tady, dámy a pánové, nemáme nahrazovat soud. My tady máme jenom umožnit spravedlivý soudní proces. A pokud Tomio Okamura a Andrej Babiš skutečně nic protiprávního neudělali, jak shodně tvrdí, tak se přece nemají vůbec čeho bát. Tak jak ale v této místnosti jsme, tak myslím, že všichni víme, že jsou bohužel svázáni strachem o své vlastní křeslo. Děkuji za pozornost.

Mgr. František Talíř

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Talíř

