Jílková (KDU-ČSL): Manželství jako svazek muže a ženy. Zdržela jsem se hlasování

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ukotvení manželství jako svazek muže a ženy do Ústavy.

reklama

Na rozhodnutí ve Sněmovně čeká jedno velké téma, dnes jsme ho předjednali na Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.

Existuje návrh zakotvit do Ústavy ochranu manželství jako svazku muže a ženy. Vypadalo by to takto:

Článek 32

(1) Rodičovství, rodina a manželství jako svazek muže a ženy jsou pod ochranou zákona.

Argumenty padaly různé a pečlivě jsem je jako předsedkyně komise poslouchala.

Rozmělňuje se pojem manželství a je třeba jasně definovat ideál, k němuž se jako společnost vztahujeme. Děti nevidí jasné vzory otců a matek, dochází k relativizaci hodnoty manželství. Děti potřebují jasné a čitelné prostředí v němž vyrůstají. Děti potřebují hranice a jistotu. Zakotvení heterosexuálního ideálu do ústavy v budoucnu ztíží přijetí manželství pro stejnopohlavní páry. Je to reakce na předložený návrh manželství pro stejnopohlavní páry. Není to reakce na předložený návrh manželství pro stejnopohlavní páry.

Komise se na jednotném postoji neshodla - 4 členové byli pro ústavní zakotvení manželství, 5 proti, 2 se zdrželi, já mezi nimi.

Teď nás bude čekat projednání na plénu Sněmovny a posuneme se v tomhle tématu dál. Nebo taky ne.

Mgr. Marie Jílková KDU-ČSL



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jílková (KDU-ČSL): Přemýšlet o smrti, když jsme na prahu nového roku Jílková (KDU-ČSL): Děti z rodin postižených exekucí budou moci mít hrazené obědy Jílková (KDU-ČSL): Lež se stala pravdou. V kanceláři mě navštívil pán a spustil o cenzuře Jílková (KDU-ČSL): Současná definice znásilnění není dostatečná

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE