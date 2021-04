Jiří Rusnok: Protikrizová pojistka

reklama

Dobrý den. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, děkuji vám za možnost zde k této předloze vystoupit. Pokusím se velmi stručně jenom v některých bodech, řekněme, doplnit jinak vyčerpávající úvodní slovo paní ministryně, kterou též zdravím, ale my už jsme se osobně pozdravili.

Jak už bylo řečeno, tato novela není nějakým legislativním aktem z leknutí nebo nadšení. Tato novela vznikla a vznikala jako výsledek velmi podrobného a poctivého studia zkušeností z takzvané globální finanční krize v letech 2008 až 2010. U nás se její důsledky projevily spíše z domácích důvodů ještě i v letech 2012, 2013... A také reagovala na v mezidobí přijatou a významně změněnou evropskou legislativu. Tato novela je současně i harmonizační legislativou a přibližuje nás ke stávající podobě acquis communautaire v této oblasti.

Jak známo, v oblasti finanční regulace ta legislativa po té velké krizi se významně rozšířila, prohloubila, možná extendovala až příliš, ale to je na jinou debatu.

Máme tedy před sebou především legislativní návrh, který reaguje na zkušenosti z krize a říká, jak se chovat, z pozice centrální banky, jako klíčové měnové autority, ale také, jako v našem případě, autority, která se má starat o finanční stabilitu, jak reagovat na případné potenciální budoucí krizové situace, tak, aby banka samozřejmě i nadále plnila ty své hlavní úkoly ze svého mandátu, tj. dbát o cenovou a finanční stabilitu. Jinými slovy jak být také jakousi, jak už bylo i zmíněno, pojišťovnou poslední instance, pokud by to situace v zájmu plnění základního mandátu centrální banky vyžadovala. Nacházíme se zde v oblasti veřejného práva. Tady, jak známo, platí z pohledu soukromoprávního subjektu, že co není zakázáno, je dovoleno. Z pohledu orgánů veřejné moci také platí a musí platit, že jakákoliv povinnost ukládaná osobám právnickým či fyzickým musí být dokládána pouze zákonem, případně podzákonnými předpisy na základě zákonného zmocnění.

Myslím, že dobrá veřejnoprávní legislativa se pozná také podle toho, že pokud veřejné autoritě ukládá pečovat o nějaký konkrétní ušlechtilý cíl, například v našem případě to jest péče o cenovou a finanční stabilitu, tak taky taková legislativa musí té autoritě poskytnout odpovídající nástroje, kterými tato instituce je schopna zajistit plnění toho předmětného zákonného cíle.

Myslím, že dobrou legislativu také charakterizuje to, co už jsem také zmínil, že funguje nejenom v normálních, řekněme, dobrých, časech, ale funguje stejně tak i v dobách mimořádných. Možná i zlých. Řekněme krizových. A to myslím, že platí právě o významné části předložené novely, která řeší okruh nástrojů centrální banky za účelem dosahování cenové stability pomocí operací na volném trhu. Novela rozšiřuje paletu nástrojů, kterými může centrální banka v takovéto situaci nakládat. Rozšiřuje jak typy transakcí, které může uzavírat, tak zejména seznam protistran, se kterými může tyto operace provádět.

Uvedu příklad. My jsme v rámci té, protože to je ta součást, která byla i v té covidové novele, čili dnes účinná, my jsme například v té situaci, řekněme, krizové a velmi nejisté rozšířili možnost poskytovat dodávací operace na likviditu, to znamená hotové... Ne hotové, ale prostředky, které by byly okamžitě k dispozici, protože doposud, podle starého zákona, jsme to mohli dělat jenom s bankami a jenom na nějakou omezenou dobu. Dnes, díky té covidové novele, například máme uzavřeny smlouvy, zatím nebyly využity, i s dvěma velkými pojišťovnami, s třemi velkými správci podílových fondů, protože by bylo velmi nezodpovědné nechat právě třeba v případě nějakého zamrzajícího trhu, kdy stoupají výrazně různé rizikové prémie, aby třeba podílové fondy, které chtějí vyplácet své klienty, protože v době nervozity bývá tendence u klientů vyzvedávat si z těchto institucí hotové peníze nebo je převádět do nějakých bezpečnějších aktiv, tak takový podílový fond, který má samozřejmě situaci, kdy potřebuje vyplatit více hotových prostředků než zrovna v těch nástrojích, které má, by mohl se dostat pod tlak, prodávat pod tlakem, pod cenou a generovat výrazné ztráty, které by se samozřejmě dotkly později i těch klientů. Takže tím, že my jim dáváme jistotu, že kdyby potřebovali hotové peníze, kdyby se ta situace eskalovala, mohou přijít k nám a protihodnotou státního dluhopisu, jako kolaterálu, jako garance, dostanou od nás za podmínek standardních, to znamená, za naši repo sazbu dostanou tu likviditu. Čili jenom abych to přiblížil k nějakému reálnému životu.

To je ta část, která dnes platí. Tady v podstatě říkáme, je to protikrizová pojistka a je dobré takovouto věc mít v legislativě trvale, protože je jasné, že tato krize jednou skončí. Nicméně nějaké budoucí krize také přijdou. Prostě žijeme v tržní ekonomice. Ta je z povahy věci cyklická, plus dneska máme celou řadu jiných nejistot v globálním světě, které mohou vyvolávat a mohou mít i výrazné ekonomické projevy.

Ta druhá část, klíčová, té novely, kromě drobných jiných ustanovení, které částečně tady byly komentovány také již ve zpravodajské zprávě, se týká posílení pravomoci centrální banky v oblasti makrofinančního dohledu, čili té makroobezřetnostní politiky v oblasti úvěru na bydlení. Je to část legislativy, která má preventivní charakter. Je to právě ten typ nástroje, který nám umožní efektivně tu finanční stabilitu zachovávat, pečovat o ni. Naším primárním cílem nebo motivací je snaha předcházet v dobrých časech nahromadění potenciálních problémů, které se pak nepříznivě, a máme opakované mezinárodní zkušenosti, zejména, a naštěstí ne tolik domácí, nepříznivě projeví s určitou pravidelností po nějaké době ve finanční kondici bank a domácností.

Takže tolik možná doplnění toho úvodního slova. Já bych chtěl znovu tedy za sebe a za instituci, kterou mám tu čest řídit, požádat, abychom legislativu doplnili o tuto trvalou novelu, která nás posunuje, řekněme, z 90. let minulého století do století současného. Děkuji zatím za pozornost.

