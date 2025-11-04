Volby v USA: Muslim v čele New Yorku? Hlášeny bomby. Test pro Trumpa

Zásadní test politického rozložení sil se odehrává v USA. Regionální volby v New Yorku, Virginii a New Jersey představují první velkou zkoušku popularity prezidenta Donalda Trumpa. Výsledky hlasování o guvernérech a starostech poslouží jako důležitý barometr veřejného mínění, signalizující směřování voličů rok před volbami do Kongresu.

Ve Spojených státech se konají klíčové místní volby, které představují první velkou zkoušku popularity prezidenta Donalda Trumpa v jeho druhém funkčním období. Voliči v několika státech a velkých městech rozhodují o guvernérech, starostech a dalších úřadech. Největší pozornost je soustředěna na volbu starosty New Yorku, guvernérky Virginie a guvernéra New Jersey.

Tyto volby nejenže určí směr vývoje v klíčových oblastech, ale slouží také jako barometr veřejného mínění rok před volbami do Kongresu v roce 2026. Podle odborníků mohou výsledky ukázat, zda demokraté dokážou mobilizovat své voliče proti Trumpově agendě, nebo zda republikáni posílí svou pozici po vítězství v prezidentských volbách 2024.

V New Yorku, největším městě USA s osmi miliony obyvatel, se volí nový starosta. Demokratický nominant Zohran Mamdani, 34letý socialista a současný člen newyorského zákonodárného shromáždění z progresivní čtvrti Astoria v Queensu, vede v průzkumech s náskokem desítek procent. Jeho kampaň se zaměřuje na dostupnost bydlení, bezplatnou veřejnou dopravu a zmrazení nájmů v regulovaných bytech, což v době rostoucích životních nákladů rezonuje zejména u mladých voličů. Mamdani, syn kolumbijského univerzitního profesora a filmové režisérky, by se stal prvním muslimským starostou města a druhým nejmladším v jeho historii.

 

 

Jeho hlavními protikandidáty jsou bývalý guvernér New Yorku Andrew Cuomo, který kandiduje jako nezávislý, a republikán Curtis Sliwa, zakladatel hnutí Guardian Angels a poražený kandidát z roku 2021. Cuomo, který rezignoval na post guvernéra v roce 2021 kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování, se snaží představit Mamdaniho jako elitáře a zdůrazňuje své zkušenosti s krizovým managementem.

 

 

Prezident Trump, který sám pochází z New Yorku, neochotně podpořil Cuoma s komentářem: „Ať se vám Cuomo líbí nebo ne, nemáte na výběr.“

A varoval před „komunistickým starostou“. Volby v New Yorku probíhají souběžně s volbou všech 51 členů městské rady a referendem o přesunutí místních voleb do let prezidentských voleb, což by mohlo zvýšit účast voličů.

Virginie bude mít první guvernérku v historii

Ve Virginii se rozhoduje o nástupci republikánského guvernéra Glenna Youngkina, který nemůže kandidovat znovu kvůli limitu dvou mandátů. Závod mezi demokratkou Abigail Spanbergerovou, bývalou kongresmankou, a republikánkou Winsome Earle-Searsovou, současnou viceguvernérkou, je považován historicky za průlomový, protože bez ohledu na vítěze se stát dočká první ženské guvernérky.

Spanbergerová, veteránka CIA a bývalá agentka FBI, vede v průzkumech s mírným náskokem a staví svou kampaň na odpírání Trumpově agendě, včetně ochrany reprodukčních práv a boje proti inflaci. Earle-Searsová, britsko-jamaická imigrantka a veteránka námořní pěchoty, naopak zdůrazňuje konzervativní hodnoty, podporu obchodu se zbraněmi a ekonomický růst, přesto nemá Trumpovu přímou podporu. Současná situace nahrává demokratům, protože strana u moci v Bílém domě obvykle ve Virginii prohrává rok po prezidentských volbách.

Současně se volí i generální prokurátor státu. Republikán Jason Miyares brání svůj mandát proti demokratickému protikandidátovi. Volí se také část zákonodárného shromáždění, což může ovlivnit rovnováhu politických sil.

Tématem voleb jsou vysoké daně a ceny elektřiny

New Jersey představuje další klíčový test. Demokratka Mikie Sherrillová, současná kongresmanka a bývalá pilotka námořního letectva, čelí republikánovi Jacku Ciattarellimu, někdejšímu státnímu zákonodárci a podnikateli, v souboji o nástupce guvernéra Phila Murphyho. Průzkumy předpovídají těsný souboj, s mírnou převahou Sherrillové o 4,4 procenta, ale Ciattarelli, který prohrál v roce 2021, se dočkal podpory prezidenta Trumpa.

 

 

Ciattarelli voličům slibuje snížení cen energie prostřednictvím znovuzavedení fosilních paliv. Kampaň se točila kolem vysokých daní, rostoucích cen elektřiny a dostupnosti bydlení v tomto bohatém, ale drahém státě.

Pokud Sherrillová vyhraje, byl by to první případ od 60. let, kdy by voliči v New Jersey zvolili guvernéra ze stejné strany třikrát v řadě. Volí se také do obou komor parlamentu, obsazuje se 180 křesel.

Hrozby bombovými útoky se nepotvrdily

Volby probíhají v atmosféře napětí. V New Jersey byly ráno hlášeny bombové hrozby v několika městech jako Paterson, Newark a Passaic, což způsobilo krátké zpoždění voleb, ale úřady vyhrůžky označily za falešné a voliči byli ujištěni o bezpečnosti.

 

 

Bývalý prezident Barack Obama v sobotu ostře kritizoval Trumpových první deset měsíců u moci a agitoval pro demokratické kandidáty v obou guvernérských volbách. Demokraté doufají v mobilizaci proti Trumpově politice. Výsledky voleb budou známy ještě dnes večer tamního času.

autor: Naďa Borská

