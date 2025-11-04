Volby v USA: Muslim v čele New Yorku? Hlášeny bomby. Test pro Trumpa

Ve Spojených státech se konají klíčové místní volby, které představují první velkou zkoušku popularity prezidenta Donalda Trumpa v jeho druhém funkčním období. Voliči v několika státech a velkých městech rozhodují o guvernérech, starostech a dalších úřadech. Největší pozornost je soustředěna na volbu starosty New Yorku, guvernérky Virginie a guvernéra New Jersey.
Tyto volby nejenže určí směr vývoje v klíčových oblastech, ale slouží také jako barometr veřejného mínění rok před volbami do Kongresu v roce 2026. Podle odborníků mohou výsledky ukázat, zda demokraté dokážou mobilizovat své voliče proti Trumpově agendě, nebo zda republikáni posílí svou pozici po vítězství v prezidentských volbách 2024.
V New Yorku, největším městě USA s osmi miliony obyvatel, se volí nový starosta. Demokratický nominant Zohran Mamdani, 34letý socialista a současný člen newyorského zákonodárného shromáždění z progresivní čtvrti Astoria v Queensu, vede v průzkumech s náskokem desítek procent. Jeho kampaň se zaměřuje na dostupnost bydlení, bezplatnou veřejnou dopravu a zmrazení nájmů v regulovaných bytech, což v době rostoucích životních nákladů rezonuje zejména u mladých voličů. Mamdani, syn kolumbijského univerzitního profesora a filmové režisérky, by se stal prvním muslimským starostou města a druhým nejmladším v jeho historii.
New York Mayor Election 2025 updates: New York City ballot is a scam, alleges Elon Musk— WION (@WIONews) November 4, 2025
Track LIVE updates here: https://t.co/HjxinNJ0Z0
Jeho hlavními protikandidáty jsou bývalý guvernér New Yorku Andrew Cuomo, který kandiduje jako nezávislý, a republikán Curtis Sliwa, zakladatel hnutí Guardian Angels a poražený kandidát z roku 2021. Cuomo, který rezignoval na post guvernéra v roce 2021 kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování, se snaží představit Mamdaniho jako elitáře a zdůrazňuje své zkušenosti s krizovým managementem.
2025 Election Day live updates and results: Voters to decide key races, including NYC mayor, Virginia governor and Prop. 50 https://t.co/Su1tApNiO0 via @YahooNews— Joseph Barracato (@JoeBarracato) November 4, 2025
Prezident Trump, který sám pochází z New Yorku, neochotně podpořil Cuoma s komentářem: „Ať se vám Cuomo líbí nebo ne, nemáte na výběr.“
A varoval před „komunistickým starostou“. Volby v New Yorku probíhají souběžně s volbou všech 51 členů městské rady a referendem o přesunutí místních voleb do let prezidentských voleb, což by mohlo zvýšit účast voličů.
Virginie bude mít první guvernérku v historii
Ve Virginii se rozhoduje o nástupci republikánského guvernéra Glenna Youngkina, který nemůže kandidovat znovu kvůli limitu dvou mandátů. Závod mezi demokratkou Abigail Spanbergerovou, bývalou kongresmankou, a republikánkou Winsome Earle-Searsovou, současnou viceguvernérkou, je považován historicky za průlomový, protože bez ohledu na vítěze se stát dočká první ženské guvernérky.
Spanbergerová, veteránka CIA a bývalá agentka FBI, vede v průzkumech s mírným náskokem a staví svou kampaň na odpírání Trumpově agendě, včetně ochrany reprodukčních práv a boje proti inflaci. Earle-Searsová, britsko-jamaická imigrantka a veteránka námořní pěchoty, naopak zdůrazňuje konzervativní hodnoty, podporu obchodu se zbraněmi a ekonomický růst, přesto nemá Trumpovu přímou podporu. Současná situace nahrává demokratům, protože strana u moci v Bílém domě obvykle ve Virginii prohrává rok po prezidentských volbách.
Současně se volí i generální prokurátor státu. Republikán Jason Miyares brání svůj mandát proti demokratickému protikandidátovi. Volí se také část zákonodárného shromáždění, což může ovlivnit rovnováhu politických sil.
Tématem voleb jsou vysoké daně a ceny elektřiny
New Jersey představuje další klíčový test. Demokratka Mikie Sherrillová, současná kongresmanka a bývalá pilotka námořního letectva, čelí republikánovi Jacku Ciattarellimu, někdejšímu státnímu zákonodárci a podnikateli, v souboji o nástupce guvernéra Phila Murphyho. Průzkumy předpovídají těsný souboj, s mírnou převahou Sherrillové o 4,4 procenta, ale Ciattarelli, který prohrál v roce 2021, se dočkal podpory prezidenta Trumpa.
Democrats are favored to win the New Jersey Governor Election in 2025 at 84% via Mikie Sherrillhttps://t.co/DMQXrQgNcK— Ask Polymarket ?? (@AskPolymarket) November 4, 2025
Ciattarelli voličům slibuje snížení cen energie prostřednictvím znovuzavedení fosilních paliv. Kampaň se točila kolem vysokých daní, rostoucích cen elektřiny a dostupnosti bydlení v tomto bohatém, ale drahém státě.
Pokud Sherrillová vyhraje, byl by to první případ od 60. let, kdy by voliči v New Jersey zvolili guvernéra ze stejné strany třikrát v řadě. Volí se také do obou komor parlamentu, obsazuje se 180 křesel.
Hrozby bombovými útoky se nepotvrdily
Volby probíhají v atmosféře napětí. V New Jersey byly ráno hlášeny bombové hrozby v několika městech jako Paterson, Newark a Passaic, což způsobilo krátké zpoždění voleb, ale úřady vyhrůžky označily za falešné a voliči byli ujištěni o bezpečnosti.
Slumping to his lowest approval ratings since returning to power for a 2nd term, Trump faces his first real litmus test tomorrow on November 4th.— Sid ???? (@sidduu96) November 3, 2025
New York votes for its next mayor, while Virginia and New Jersey elect new governors. In New York, Zohran Mamdani is heavily… pic.twitter.com/oYFZoaDKmF
Bývalý prezident Barack Obama v sobotu ostře kritizoval Trumpových první deset měsíců u moci a agitoval pro demokratické kandidáty v obou guvernérských volbách. Demokraté doufají v mobilizaci proti Trumpově politice. Výsledky voleb budou známy ještě dnes večer tamního času.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská