Juchelka (ANO): Na úřadech práce v tuto chvíli chybí 40 milionů korun

Nebudu dlouhý, já budu jenom mít pět minut.

Jenom se pokusím teď v tuto chvíli zařadit aktuální bod, poněvadž v tuto chvíli, a pořád se to opakuje u mě v mailech i u mě v poslanecké kanceláři. Já jsem na to nebral nikdy jakoby moc zřetel, nicméně v tuto chvíli se začínají - a máme 20. prosince - zpožďovat výplaty dávek v hmotné nouzi na úřadech práce, kde v tuto chvíli chybí pro celou Českou republiku 40 milionů korun, pro Olomoucký kraj 5 milionů korun, a to zpožďování má za následek, že nejsou vyplaceny kromě doplatku na bydlení anebo příspěvku na živobytí taktéž ty dávky, které jsou velmi důležité pro zdravotně postižené, a to jsou příspěvky na péči.

A de facto v tuto chvíli mi volali někteří úředníci z různých částí naší republiky, že se to zpožďuje tak, že de facto za listopad jim ještě v prosinci ty dávky vyplaceny nebyly, tak jsem se chtěl právě tady na toto zeptat i prostě před veřejností, nejen pana ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečka, ale i pana ministra financí Zbyňka Stanjury, jakým způsobem to budou řešit, protože to není poprvé, kdy se vlastně zpožďují výplaty dávek.

Já jsem zaznamenal někde v médiích, že se tato vláda chlubila tím, že vyplatila předčasně díky Vánocům seniorům důchody, ale v tuto chvíli my neřešíme Českou správu sociálního zabezpečení, ale úřady práce, kde se naopak ty dávky a ty jejich výplaty zpožďují. To znamená i ty, které jsou uzavřené a odeslány k výplatě, a je to jasné, tak v tuto chvíli někteří lidé s tím mají velké problémy.

Jenom v Olomouckém kraji chybí 5 milionů korun, v celé České republice 40 milionů korun a nejhorší tedy je, že to je i co se týká příspěvku na péči, nemluvě o dalších dávkách hmotné nouze, jako je doplatek na bydlení nebo samozřejmě příspěvky na živobytí.

Takže bych rád zařadil bod, který se jmenuje Zpožďování výplaty sociálních dávek úřadem práce. Zpožďování výplaty sociálních dávek úřadem práce, aby nám to bylo vysvětleno a aby mohli být občané ubezpečeni, že jim to přijde klidně ještě někdy prostě do konce roku, protože do Vánoc to pravděpodobně už všechno vyplatit úřad práce nestihne.

Děkuji.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



