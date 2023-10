Juchelka (ANO): Pošťák není státní úředník, aby mohl disponovat osobními informacemi

reklama

Děkuji moc. Samozřejmě bych se chtěl vyjádřit i k těm jednotlivým návrhům a mám tady ještě některé doplňující otázky.

Ten komplexní pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat pravděpodobně jako o prvním, tak ten bych řekl je poměrně diskutabilní právě z toho důvodu, že jak říkala má předřečnice, kolegyně Lucie Šafránková, tak se může jednat částečně o přílepek. Ale je tady spousta různých dalších věcí, kdy vlastně ten zákon založí tady tímto pozměňovacím návrhem také možnost spolupráce Úřadu práce s držitelem poštovní licence, čímž je aktuálně tedy Česká pošta.

A ten můj dotaz zní, že pokud já budu si všechny dávky státní sociální podpory chtít vyřídit nebo zažádat si o ně na České poště, tak právě v tom vznikne strašný zmatek a chaos dle mého názoru. Když vlastně člověk - a přijde po tom velkém promu (promoakce), že si můžete vyřídit nebo zažádat o dávky i na České poště, tak si vezměte situaci, kdy tam prostě přijde dvacet lidí, každý si tam zmáčkne to čísílko, vyjede mu to pořadí a deset lidí z toho tam bude chtít vyřídit například příspěvek na bydlení.

A teď samozřejmě ten pošťák, který má jenom přebírat a potom samozřejmě posílat dál k vyřízení na úřad práce ty jednotlivé žádosti, tak bude čelit neuvěřitelnému tlaku, že se de facto na České poště prostě ty dávky nevyřizují, že se tam jenom podávají ty žádosti.

A také samozřejmě žádný pošťák není státní úředník, aby mohl disponovat se všemi těmi osobními informacemi, které vždycky ti žadatelé - například u příspěvku na bydlení jsou to různé, já nevím, faktury, doklady o výši vašeho příjmu, o tom, že máte studujícího syna nebo dceru na škole a tak dále - tak budou muset tady čelit těmto problémům a najednou tam vznikne velký zmatek, protože vy můžete po všech těchto nedorozuměních čekat třeba i několik hodin na to, až si pošlete doporučený dopis nebo než si vyzvednete na České poště balík, protože prostě těm lidem nevysvětlíte v tu chvíli, že se tam dávají pouze žádosti, ale že se tam nic nevyřizuje, že se tam o ničem s nikým nemohou poradit, že vlastně o té situaci tam nemůžou diskutovat s tím pošťákem, protože za prvé to není žádný sociální pracovník a člověk zběhlý ve státní sociální podpoře, ale je to prostě člověk, který rozumí naopak zase té poštovní agendě.

Takže tady bych se chtěl skutečně zeptat ještě pana ministra, jestli oni budou mít nějakou kampaň nebo jak budou předcházet těmto kolizím na českých poštách, kde spousta lidí si bude myslet, že tam prostě může vyřídit třeba příspěvek na bydlení, jak říkám, a to nemluvím o dávkách v hmotné nouzi, protože prostě si všichni zafixují v hlavě, že se dávky mohou začít vyřizovat na českých poštách.

Potom už tady máme ty jednotlivé pozměňovací návrhy, se kterými problém nemáme. Určitě podpoříme veškeré pozměňovací návrhy naší ctěné kolegyně Lucie Šafránkové, určitě pozměňovací návrhy i našeho ctěného kolegy pana ministra Mariana Jurečky, nicméně tady máme ještě dotaz, který je úplně stejný jako od kolegyně Šafránkové, který se právě týká toho vašeho pozměňovacího návrhu ohledně toho nouzového ubytování na ubytovnách, v bytech, penzionech a tak dále, právě s tím, zdali a jakým způsobem budete uvážlivě jako vláda tady s tímto tak zvaným "bianco šekem" disponovat.

Co se týká mých pozměňovacích návrhů, paní kolegyně Jana Pastuchová už tady představila své pozměňovací návrhy, tam samozřejmě budeme hlasovat pro. U mých pozměňovacích návrhů je navýšení rodičovského příspěvku z 300 tisíc na 375, respektive na 400 tisíc. Už jsem to tady dnes ráno uvedl. Ta reálná hodnota rodičáku právě spadla tady o tyto částky, podle toho, jakým způsobem ta inflace zamává s cenami jednotlivých komodit například v maloobchodním prodeji.

Co se týká dalšího mého pozměňovacího návrhu, tak ten je - a prosím, abyste ho podpořili - aby byl skutečně pro všechny pečující, kteří doma mají ratolest, o kterou se starají a pobírají na ni rodičák. Pokud ne, tak prosím samozřejmě v těch jednotlivých variantách nejen mé kolegyně Jany Pastuchové, ale i Jany Mračkové Vildumetzové, která taktéž, a vidím, že je přihlášená, bude obhajovat své pozměňovací návrhy.

Taktéž samozřejmě se musím zastavit u pana kolegy Šimona Hellera vaším prostřednictvím. My jako hnutí ANO budeme, jak už říkal Igor Hendrych, podporovat toto navýšení pro vícerčata. Samozřejmě, že tam ten zlomový bod toho konce roku a začátku nového roku být může, ale to se samozřejmě vyřeší, jak říkala paní náměstkyně nebo paní ředitelka Jirková na výboru pro sociální politiku, tím, že se přihlédne k té variantě, která bude samozřejmě od toho 1. 1. 2025. Myslím si, že pan ministr to určitě taktéž bude podepisovat. I kdyby se narodila třeba trojčata nebo čtyřčata, že by to bylo 2 : 1 nebo 2 : 2, nebo 3 : 1 dokonce, tak se domnívám, že tam prostě jednoduše se bude pobírat ten rodičák, který si tady navýšíme.

Já si myslím, že jsem tady představil naše pozměňovací návrhy, i to, jakým způsobem budeme nadále postupovat u těch jednotlivých pozměňováků. Samozřejmě pan Navrátil, který tady načetl pozměňovací návrh ohledně prodloužení to doby o jeden rok na umisťování dětí, zákazu umisťování dětí do kojeneckých ústavů, tak ten budeme samozřejmě podporovat taktéž. Takže já bych jenom chtěl dovysvětlit tyto otázky po panu ministrovi.

Děkuji moc za pozornost.

