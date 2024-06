Juchelka (ANO): Reálná mzda stále není ani na úrovni roku 2018

Vážené dámy, vážení pánové. Děkuji moc za slovo.

Dostáváme se k finálnímu čtení už třetí novely zákoníku práce v tomto volebním období, který má za cíl...

...který má za cíl samozřejmě podmínky ohledně zaručených mezd, kdy tento vládní návrh zákona zaručené mzdy škrtá a samozřejmě ponechává čtyři stupně v zaručených platech, to znamená ve veřejném sektoru. Já bych jenom rád upozornil na pozměňovací návrh můj, který jsem tam vložil právě na to, aby byly ve čtyřech stupních zaručené mzdy zachovány. Proč? V prvním čtvrtletí roku 2024 totiž vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda o 7 % a reálně o 4,8 %.

Ta reálná mzda vzrostla naštěstí po neuvěřitelných 27 měsících, kdy reálná mzda klesala devět čtvrtletí za sebou. A až teď nám roste bohužel jenom natolik, že podle predikce Ministerstva financí se dostane hrubá měsíční mzda, která byla v roce 2021 na menší poměr zhruba o 30 Kč až v roce 2027. 43 941, to je měsíční nominální mzda, tedy růst o necelé 3000 korun. No a platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou, poněvadž ten medián je 36 500.

Já jsem moc rád, že se nám obnovil růst reálných mezd. České domácnosti to potřebují. Bylo to na čase. Reálné mzdy, jak jsem říkal, klesaly každý jeden kvartál vlády Petra Fialy, a to od čtvrtého čtvrtletí roku 2021 do konce minulého roku, tedy po devět čtvrtletí. Je potřeba samozřejmě to brát v kontextu posledních let. V některých odvětvích zaměstnancům mzda reálně stále nevzrostla například ve vzdělávání, veřejné správě, obraně či povinném sociálním zabezpečení. Tak tam samozřejmě, pokud máme nižší mzdy, tak je ten výběr poměrně nižší. Růst o 4,8 % zdaleka samozřejmě nestačí vynahradit ty propady, které byly v předchozích letech aktuální.

Reálná mzda stále není ani na úrovni roku 2018. Ten propad mezd byl například ve třetím kvartále roku 2022 opravdu neskutečných 11,6 %. Podle Ministerstva financí nebude tedy ani na konci roku 2027 reálná mzda na úrovni roku 2021.

V prvním čtvrtletí si na mzdách přilepšili spíše lidé s vyššími mzdami. To si řekněme na rovinu. Někteří však toto navýšení nemusí ani zaznamenat v důsledku vyšší daňové progrese, kterou nachystala tato vláda, například i díky konsolidačnímu balíčku. Dlouhodobý propad reálných mezd je výsledkem tedy vládou neřešené inflace, to je potřeba si říct na rovinu a znefunkčnění systému zaručených mezd. A tím se dostávám ve svém závěru na ten začátek, kdy vás žádám o podporu toho svého pozměňovacího návrhu na to, aby zaručené mzdy byly ve čtyřech stupních zachovány.

Jinak mzdy českých zaměstnanců v soukromém sektoru klesly pod úroveň korporátních platů zaměstnanců v Polsku. Stalo se tak vůbec poprvé v historii, protože dosud vždy mzdy českých zaměstnanců byly nejvyšší v rámci zemí vé čtyřky.

Připomenu, že rozdíl mezi průměrnou mzdou v Česku a Polsku v roce 2021 byl 7 900 korun, a to ve prospěch České republiky. Myslím si, že i to je argument pro to, abychom ty čtyři stupně zaručených mezd ponechali alespoň nějakou dobu, a samozřejmě vás žádám, abyste hlasovali pro ten můj pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.