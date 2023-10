Juchelka (ANO): Rodiny čekají na navýšení rodičovského příspěvku už přes rok a půl

reklama

Já moc děkuji. My se tady o tomto rodičovském příspěvku bavíme poměrně často. Já jenom navážu na svou ctěnou kolegyni Alenu Schillerovou i na svého ctěného kolegu Andreje Babiše. A jenom bych se chtěl zastat toho, který tady dnes není, a to je Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch měl po dvou letech vládnutí ve vládě Andreje Babiše například, pokud chcete ta fakta, paní předsedkyně Sněmovny, vaším prostřednictvím, důvěru občanů 43 %. Vy máte důvěru občanů po dvou letech vládnutí 12 %. Adam Vojtěch tady byl v té nejkrizovější situaci, kterou české zdravotnictví potkalo, Českou republiku potkalo, Evropu a celý svět, a statisticky byl třetím nejdéle sloužícím ministrem vnitra (Poslanci upozorňují: ministrem zdravotnictví.) v naší třicetileté historii České republiky. Zdravotnictví... třicetileté historii České republiky. Třetím nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví, a to je potřeba neustále připomínat, protože to není pravda, že Adam Vojtěch by byl tím ministrem, který tady udělal nějaký chaos a další věci v rámci covidu.

Naopak. My jsme tady všichni seděli v polovičním počtu, i vy jste hlasovali jako tehdejší opozice o všech opatřeních, která Adam Vojtěch navrhoval, a naopak mu patří velký dík, že Českou republiku tady touto krizí provedl se ctí, a já si za to velmi Adama Vojtěch vážím.

Předevčírem vyšla statistika evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kdy bylo řečeno, že těsně nad hranicí chudoby jsou v České republice asi dva miliony lidí, pod touto hranicí žije zhruba jeden milion lidí. A jsou v tom samozřejmě i rodiny s dětmi. A já moc prosím, a nechci to déle zdržovat, poněvadž těch emocí už tady byla celá řada, abychom předřadili sněmovní tisk státní sociální podpory 489 jako druhý bod po ústavě. A moc prosím Poslaneckou sněmovnu, aby tady toto přijala.

Je to jednoduché. Ty rodiny čekají na navýšení rodičovského příspěvku už přes rok a půl. Ty rodiny čekají na navýšení rodičovského příspěvku po celou dobu energetické krize, kdy se jim zvyšují náklady nejen na energie, na bydlení, na nájmech, ale samozřejmě i po konsolidačním balíčku to bude velmi, velmi sahat do jejich peněženek.

Například kdy všichni vnímáme tu velmi ostřílenou debatu ohledně kojenecké vody, která pro rodiny byla zdražena, a to díky tomu, že tato vláda jí dala do 21procentní sazby DPH úplně nelogicky a nesmyslně. A i přesto, že tato vláda navrhuje navýšení rodičáku pouze o 50 000 korun, přičemž díky inflaci byla ta hodnota rodičáku snížena reálně o 75 až 100 000 korun podle expertů, tak my tady tento návrh určitě podpoříme.

Takže moc prosím, abychom zařadili bod (správně sněmovní tisk) 489 jako druhý bod po ústavě.

Děkuji.

