Juchelka (ANO): V důvodové zprávě je rozptyl 8,9 miliardy korun plus minus

Děkuji. Budu velmi krátký.

Chtěl jsem tady mít takovou smířlivou řeč, ale mně vždycky trošičku zvedne tep jak paní místopředsedkyně Richterová, tak pan ministr Marian Jurečka. Nejdříve začnu tím, že tady tento související zákon k tomu předchozímu podpoříme právě kvůli těm věcem, které tady jsou navrženy, jako je hlídačkovné pro vysokoškolačky, jako je navýšení stipendia a rozšíření těch stipendií pro vysokoškoláky, které v tuto chvíli využívá - to stipendium - zhruba pár desítek, možná pár menších stovek vysokoškolských studentů.

Co se ale týká - začnu odzadu právě toho vzorečku - tak mě to taky samozřejmě trochu popudilo. Protože když tady říká pan ministr, že tady máme skvělou a propracovanou důvodovou zprávu, tak jenom v té důvodové zprávě je napsáno, že to buď ve státním rozpočtu bude minus - tam je, tuším, napsáno 800 milionů korun - anebo - pardon, plus, že ušetří stát 800 milionů korun - anebo že celá ta superdávka bude stát stát 8 miliard. Teď někteří dokonce říkají, že to ušetří dvě a čtvrt miliardy a 7,5 miliardy to ten stát bude stát.

Já tedy nevím, ale v důvodové zprávě vždycky bylo, že musí být jasné finanční dopady. Pokud finanční dopady nejsou podle toho, jak to navrhla samozřejmě tato vláda... Pokud by ten sněmovní tisk prošel tak, jak ho navrhla vláda, tak v té důvodové zprávě je tam rozptyl 8,9 miliard korun plus minus. To přece není možné, tady toto. Tak vy sami nevíte, jaký to bude mít dopad? To se ještě bavíme o dalších sociálních dopadech na vyloučené lokality a tak dále.

Co se týká potom u paní místopředsedkyně Richterové. Ona tady vždycky operuje samozřejmě tím rodičovským příspěvkem. My jsme navrhovali tři roky v kuse - já jsem tady stál minimálně desetkrát u tohoto pultíku, kdy jsem prosil v nejvyšší inflaci Poslaneckou sněmovnu, kdy tady byly ceny energií, které drtily peněženky mladých rodin - abychom navýšili rodičovský příspěvek na 400 000 korun.

Bylo to tady několikrát. Poté jsme kompromisně tedy donutili tuto vládní koalici, aby to bylo na 350. Ale ani Piráti, když tenkrát byli ve vládě, tak pro těch 400 000 nehlasovali a v tuto chvíli si stěžují, že to nepokryje ani inflaci. To už jsme říkali dávno a říkáme to minimálně tři roky v kuse poté, co jsem tady dával pozměňovací návrh, ale také návrh zákona jako takový, o navýšení rodičáku na 400 000 korun. To jenom pro vysvětlení.

Jinak všechny pozměňovací návrhy, které tady jsou, od pana poslance Hellera, Navrátila a tak dále, které se týkají právě vysokoškolských stipendií a toho takzvaného hlídačkovného, které vypadlo z vysokoškolského zákona, podporovat budeme.

Děkuji.

