Juchelka (ANO): Vládní koalice pokračuje ve válcování, nechce diskutovat

Děkuji moc, pane předsedající.

Tak pan poslanec, jako vaším prostřednictvím, tady navrhl dvakrát 10 minut. Já jenom upozorňuji na to, že se jedná o klíčovou novelu zákona o důchodovém pojištění, která by měla být jedním z velkých momentů této vládní koalice a budeme o ní diskutovat dvakrát 10 minut. Jedná se o důchodovou reformu, tak jak vy říkáte, i když je to změna parametrů, která tady nebyla několik desítek let a budeme o ní diskutovat každý dvakrát 10 minut.

Víte, kdy začala ta rozprava? Ve středu ve 13 hodin, kdy tady 40 minut řečnil a říkal a představoval ve třetím čtení všechny ty změny, které tam jsou navrženy, pan ministr Jurečka. Poté tam bylo šest faktických poznámek, na které se nedostalo, ty se přelily do dnešního dne. A začali jsme tady tuto novelu projednávat v 10 hodin, to znamená 53 minut. A vy jste už - ještě předtím, než je v první rozpravě přihlášený, což jsem já, už omezili tu řečnickou dobu na dvakrát 10 minut.

Tak já mám za to, že tato vládní koalice opravdu pokračuje ve válcování, nechce naslouchat, nechce diskutovat. Pokud si takhle představuje demokracii, tak diskuse je jedním z pilířů právě demokratické diskuse, právě toho, že si můžeme tříbit jednotlivé názory tady u pultíku, že mohou naši voliči a občané slyšet, jakým způsobem se bude vyvíjet, například u novely o důchodovém pojištění, jejich budoucnost. Jakým způsobem je čekají - nebo jaká je čekají rizika, na která my chceme upozornit.

A taktéž samozřejmě chceme upozornit na - řekl bych a nebojím se toho, naplacato to řeknu - na lži této vlády, které se právě okolo důchodů, konsolidačního balíčku, což spolu prý souvisí, protože vy jste to spojili, tak na to chceme samozřejmě upozorňovat i nadále. (Čas.) Tady toto je opravdu od vás (Čas.) jako vrchol nedemokratičnosti.

