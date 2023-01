Juchelka (ANO): Vy jste ti, kteří začali s pošlapáváním svobody slova

reklama

Ano, já moc děkuji. Já samozřejmě budu reagovat i na pana poslance Výborného, svého ctěného kolegu, vaším prostřednictvím. Víte, my jsme se mezi Vánocemi dozvěděli kusé informace o tom, co vládní zmocněnec pro média připravuje. A myslím, že to znejistilo nejen všechny poslance, kteří skutečně ctí demokratické hodnoty, ale taktéž to znejistilo novinářskou obec, která skutečně se snaží ty informace dávat objektivně, vyváženě, tak, jak to ona sama vlastně cítí a jaká je jejich profesní čest. To si musíte vyřídit tam u vás, poněvadž v tuto chvíli, když ty informace - a byly skutečně skandální, vyšly na světlo světa, tak okamžitě tiskový mluvčí Úřadu vlády pan Smolka bral zpátečku a říkal: Ne, ne, ne, ne, ne, všechno to, to co jak říkáte teď v tuto chvíli vy, pane poslanče Výborný, je jenom pracovní verze a tak dále. Jenže ono se to jakoby poprvé takhle netvářilo. Poprvé to bylo, že prostě pan Klíma má tady materiál. Ten materiál předkládá na vládu a ta by ho měla schválit, protože tak to je.

Takže samozřejmě, já jsem rád, že právě pod tlakem veřejnosti, pod tlakem opozice, i pod mým tlakem se tady toto změnilo, tady tento názor a můžeme o tom začít konečně diskutovat. Ale to, co vyšlo jako fakta, 50 milionů, 100 milionů, trestní řád a tak dále, ne zákon o dezinformacích, to se omlouvám, tak to jsme skutečně mohli číst, to skutečně nebylo vyvráceno. A samozřejmě že toto jsme mohli v tom takzvaném pracovním materiálu najít. Samozřejmě já to chápu a chápu vaši argumentaci, ale vy jste ti, kteří začali s tím, aby pošlapávali, jak říkám, tu jednu z velikánských hodnot demokracie, a to je svoboda slova. A když máme teď tady ten první autocenzurní stupeň, tak bychom měli být právě my všichni demokraté o to citlivější.

