Jurečka (KDU-ČSL): Lidé mají obrovský strach, jak uživí své rodiny

reklama

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, pane premiére, páni ministři, kolegyně, kolegové.

Na úvod chci říct, že oceňuji konstruktivní dohodu na tom dnešním zařazení tohoto bodu na tuto schůzi. Chtěl bych také ocenit i snahu pana ministra Blatného komunikovat i s námi jako představiteli opozičních stran. Takže se těším na snad zítřejší schůzku. Vážím si také i toho, že ta snaha o komunikaci je vedena z jeho strany, protože za posledních deset měsíců jsme často žádali o možnost setkávat se pravidelněji, častěji, například s panem premiérem. A to se nám bohužel úplně vždycky nedařilo.

Takže si dovolím jenom pár věcí, které chci nabídnout konstruktivně. Něco málo už tady bylo zmíněno od mých předřečníků. Ale chtěl bych poprosit. Pan ministr o tom částečně hovořil, že registrační systém se bude ještě zdokonalovat.

Velmi bych oceňoval, aby byl uživatelsky testován, nikoliv jenom standardními uživateli nebo standardními lidmi, kteří vyvíjí podobné aplikace, ale především, aby jej testovali lidé staršího věku, senioři, aby ty funkcionality a ty jednotlivé kroky vyhodnocovali oni a případně upozorňovali na slabá místa, protože si myslím, že ten web tak, jak jsem měl možnost si ho vyzkoušet, není úplně optimálně nastaven, především pro starší generaci.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak samozřejmě velmi prosíme, a my jsme na to upozornili už v průběhu tohoto víkendu, doladit, dotáhnout možnost registrace i lidí, kteří zastupují národnostní menšiny, které u nás žijí trvale, dlouhodobě, a ty problémy s jiným tvarem rodného čísla, kdy například spoluobčané polské národnosti neměli možnost se zaregistrovat, mám informace, ještě snad ze včerejška, že to ještě nebylo umožněno.

Pak bych měl obecně prosbu, zdali by to nemohlo být celé uděláno zjednodušeně tak, aby se třeba i zvážilo využití dat ze zdravotního registru pojišťoven. A ten systém by automaticky mohl lidi oslovovat nebo respektive v okamžiku, kdy by člověk vložil svůj kontaktní údaj, tak by mu mohla přijít SMS, hovor nebo by mohl být osloven případně i poštou.

Bylo tady zmíněno zapojení praktických lékařů. Jednoznačně ze zkušeností a z komunikace se zástupci praktických lékařů, s nimi samotnými se za tuto formu velmi přimlouvám. A také zároveň zapojit i komunální politiky, starosty. My za KDU-ČSL jich máme nejvíc v České republice. Musím říct, že jsou to lidé, kteří mají důvěru těch lidí, i těch starších lidí, zároveň jsou to lidé, kteří umí pracovat v režimu GDPR ochrany osobních údajů, tak bych se přimlouval za to, ať i s nimi je počítáno třeba prostřednictvím komunikace přes Ministerstvo vnitra a ať celá ta snaha spěje k tomu, že tady nebude nikdo ze starších lidí, kteří neumí pracovat s internetem, s moderními technologiemi, zároveň nemají nikoho blízkého ve svém okolí, kdo by za ně tu registraci udělal, ať tady nezůstane někdo bokem nekontaktován, a tak dále.

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 1% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 3% Díky za vše, co jste udělal 4% Jeho odchod mě nechává klidným 88% hlasovalo: 1304 lidí

Potom, a to je moje prosba především na pana premiéra, aby vláda - já jsem zaznamenal nějaký příslib, ale kdyby se vláda mohla postavit čelem k podpoře zafinancování celé té očkovací aplikace nebo očkovací strategie v terénu, protože pro mnoho krajů ta finanční situace dneska není jednoduchá. Mluvím tady jako zástupce Olomouckého kraje, kraje, který je nejvíce zadlužený v zemi. Veškeré tyto náklady některé ty kraje musí brát z dalších a dalších úvěrů, dalšího zadlužování. Prosím pěkně, kdyby tady k tomu se vláda mohla postavit čelem.

A tak, jako jste se byl podívat v Brně na Výstavišti na očkovací centrum, které tam udělalo město Brno a Jihomoravský kraj ze svých zdrojů, tak abychom tyto věci po České republice budovali také i s finanční podporou vlády. To znamená, aby vláda dělala i tu roli finanční podpory, koordinace a maximální podpory.

To je několik momentů. Velmi také pléduji, pane ministře, za to, aby se ta data zveřejňovala. Když jsem se podíval aspoň na ta současná dostupná data, tak musím říct, že tam vidím disproporce z hlediska přidělování vakcín do jednotlivých krajů. A byl bych rád, aby ty věci byly proporčně vůči těm krajům podle počtu obyvatel. Samozřejmě, může tam někde být odchylka podle zdravotnického personálu nebo ohrožených skupin. Ale z těch dat, která jsem měl možnost včera zkoumat, tak tam byly velké rozdíly mezi některými kraji, takže bych byl rád, aby to nebylo tak, že potom lidé mají pocit a obracejí se na nás, že mají dojem, že tady jsou upřednostňována města, obyvatelé Prahy, Brna a některých větších center, ale že i v těch regionech je na ně pamatováno. Takže to jsou některé konkrétní věci.

Závěrem, i když se tady bavíme především o očkování, prosím pěkně ještě členy vlády, zvažte a zkuste změnit některé věci, které se týkají formy odškodnění, formy kompenzací, protože pro mnoho lidí je dneska obrovské dilema rozhodnout se, jestli být na nemocenské, zůstat doma v karanténě, ztratit 40 % svého příjmu. A i mnoho zaměstnavatelů dneska bohužel vytváří tlak na to, aby ti lidé chodili do práce, aby nikoho nevytrasovávali, a nemuseli mít i ti zaměstnavatelé náklady spojené s tím, že musí tu nemocenskou hradit. A to je jeden z fenoménů, proč bohužel se nám šíří nákaza COVID takovým tempem především přes kontakty v zaměstnání. Ostatně vidíme to i na hlášení hygien z hlediska trasování. Jestliže vidím kraje, kde dneska lidé hlásí zhruba dva kontakty v rámci vytrasování, tak si musíme jasně říci, že to není objektivní informace, kterou ti lidé poskytují. A musíme si položit otázku, proč ti lidé neposkytují objektivní informaci? Protože mají obrovský strach o to, jakým způsobem zabezpečí, uživí sebe, své rodiny. Takže to je jedna z velkých věcí, která s tím souvisí. A myslím si, že by se vláda měla nad tím zamyslet a změnit některá pravidla, jakým způsobem řešíme boj s šířením COVIDu i z hlediska kompenzací, podpory firem, podpory těch lidí, kteří musí doma zůstat v karanténách.

Velmi se za to přimlouvám a děkuji za pozornost.

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Tolik očekávaný centrální registrační systém kolabuje Jurečka (KDU-ČSL): Vládní příprava očkování je katastrofa Jurečka (KDU-ČSL): Nemůžeme nechat živnostníky živořit Jurečka (KDU-ČSL): I lidé v insolvenčním řízení musí mít nárok na kompenzační bonus

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.