Jurečka (KDU-ČSL): Rodinný vyměřovací základ přímo ocení výchovu dětí i péči o blízké

Díky důchodové reformě zajistíme stabilní a udržitelný růst důchodů i pro další generace. Zejména my lidovci jsme taky dbali na to, abychom v reformě ocenili péči o děti a historicky poprvé i o naše blízké, například starší a nemocné členy rodiny. V médiích se ale bohužel objevilo v posledních dnech několik nepravdivých informací, tak bych to rád uvedl na pravou míru.

Výchovné 500 korun za každé vychované dítě nikdo rušit nebude. Napravili jsme díky němu historickou nespravedlnost, kdy důchodový systém dlouhodobě fakticky trestal maminky nízkými důchody za to, že část života věnovaly výchově dětí. Všem, kdo ho dnes pobírají, zůstane a nic se na tom nemění! Pomohli jsme takto 1,4 milionu matek, které měly přibližně o 15 procent nižší důchody než muži. To jsme napravili.

U nově přiznávaných důchodů postupně nahradíme výchovné pro matky jednoho či dvou dětí rodinným vyměřovacím základem. Pro ostatní zůstane výchovné tak, jak je. Proč tato změna? Bude přímo oceňovat dobu péče o dítě do tří let věku a nově rovněž péči o blízké, což je s ohledem na potřebu podpory domácí péče při stárnutí populace stále důležitější. Jeho hodnota navíc na rozdíl od výchovného trvale poroste stejně rychle jako průměrná mzda v ekonomice, která se bude používat pro jeho výpočet. Tím zajistíme adekvátní ocenění péče i v budoucnu.

Pokud má ale někdo před či v průběhu péče o děti nebo osobu blízkou vyšší výdělek, než je průměrná mzda v daném roce, bude se mu do rodinného vyměřovacího základu počítat vždy to, co je pro něj výhodnější. V prvé řadě nám totiž záleží na tom, abychom péči uměli skutečně ocenit. Tato změna má navíc ještě jednu výhodu. Umožní nám odměnit i rychlejší návrat na trh práce po rodičovské dovolené. Jak? Výdělky do tří let věku dítěte se k rodinnému vyměřovacímu základu přičítají. Pokud tak někdo chce skloubit práci s rodinou, myslíme i na něj.

