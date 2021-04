Jurečka (KDU-ČSL): Za všechny rodiče, kteří si to zaslouží, chci poděkovat

reklama

Děkuji, dobré odpoledne. Budu opravdu velmi stručný. Chci tady ocenit to, že se podařilo po několika měsících návrh, který jsem předkládal loni na podzim v listopadu na zvýšení ošetřovného, já jsem dával i návrh na 80 %, to tady neprošlo. Prošla tehdy jenom varianta 70%. Jsem rád, že alespoň teď se tedy konečně většina v Poslanecké sněmovně k tomu kroku odhodlala, že ho udělá. Je to určitě pozitivní pro rodiny, určitě nejsme ještě na konci, čeká nás ještě určitě několik týdnů, kdy bude tento nástroj k užitku. Za všechny rodiče, kteří si to zaslouží, chci poděkovat. Poděkovat všem napříč spektrem. Myslím si a doufám, že i poslanci hnutí ANO to nakonec podpoří, takže tady tato iniciativa směřuje do finále. A protože jsem slíbil, že budu stručný, je to návrh, který se týká podpory rodiny a rodičů, takže nechci to prodlužovat, abych se také brzy dostal domů za dětmi na Moravu, takže určitě za KDU-ČSL toto je naše dlouhodobá priorita, my to podporovat budeme.

