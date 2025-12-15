KDU-ČSL je pevnou součástí Evropské lidové strany

Minulý týden se v Bruselu konalo shromáždění Evropské lidové strany – Political Assembly, kde členové schvalovali rozpočet, členské příspěvky a probírala se také nadnárodní stranická spolupráce.

KDU-ČSL je pevnou součástí Evropské lidové strany
Za KDU-ČSL zde vystoupil místopředseda strany Eduard Hulicius, který mimo jiné hovořil o partnerství mezi evropskými lidovými stranami.

Evropští lidovci se shodli na podpoře nadnárodní stranické spolupráce s tím, že cílem je využívání mezinárodních organizací, jako jsou IDU nebo CDI (internacionály pravicových a centristických stran), a také přímý dialog s americkými republikány. Neméně důležitou součástí je též mobilizace stran, které sdílí stejné hodnoty.

Mezi hlavní témata shromáždění patřila konkrétní opatření pro zlepšování života evropských občanů. Členové EPP se shodli na důležitosti posílení vnitřní i vnější bezpečnosti a představeny byly také nástroje na podporu dostupnějšího bydlení, kterým by měla pomoci zejména rychlejší výstavba. „Větší dostupnost bydlení se nedá zajistit dotacemi, zde je potřeba pokračovat v trendu odstraňování zbytečných regulací a dlouhých lhůt - a to i tam, kde to jde přes unijní legislativu,“ řekl místopředseda strany Eduard Hulicius. KDU-ČSL již v úvodu tohoto roku představila plán řešení nedostupnosti bydlení, který hodlá prosazovat i v opozici a podporovat konstruktivní návrhy, které pomohou situaci s bydlením zlepšit.

Na shromáždění zaznělo také důrazné upozornění ze strany delegace Německa směrem ke změně přístupu ke spalovacím motorům a průmyslu jednotlivých zemí. Prioritou zůstává neohrožovat konkurenceschopnost Evropy.

