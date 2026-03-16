Hřib (Piráti): Ruský zákon k šikaně občanské společnosti nedovolíme

16.03.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib oslovil v souvislosti s chystaným ruským zákonem předsedy opozičních stran. Pokud by zákon o registraci zahraničních vazeb v této podobě prošel, chtějí ho Piráti spolu s opozičními stranami napadnout u Ústavního soudu.

Foto: Repro X @ZdenekHrib
Popisek: Piráti ve flanelových košilích na podporu prezidenta Petra Pavla

Piráti jsou již ve spojení s ústavními právníky i organizacemi, který s podobným zákonem mají zkušenosti i ze zahraničí. Zákon by vedl ke stigmatizaci neziskových organizací, akademických institucí i mediálních projektů, které jsou pro veřejnou debatu a fungující demokracii nepostradatelné. Pokud vláda chce monitorovat financování těchto organizací, mělo by jít exkluzivně o monitoring finančních toků z nám nepřátelských zemí jako je třeba Rusko.

„Zákon jde úplně proti hodnotám demokracie. Šikanuje ty, kteří jsou pro naši společnost užiteční a potřební. A nechává výjimky pro reálně nebezpečné zahraniční vlivy z Kremlu. To je mimo. Proto jsem už včera oslovil předsedy ostatních stran, se kterými koordinuji společný postup. Pro ústavní žalobu je totiž třeba minimálně 41 poslaneckých podpisů“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Takové opatření je podle odborníků v rozporu s ústavou i mezinárodními závazky Česka. A hlavně ohrožuje nezávislé organizace, které hlídají moc, upozorňují na korupci nebo pomáhají lidem.

„Nevládní neziskové organizace pomáhají obětem násilí, rodinám v nouzi, seniorům nebo lidem bez domova. Protikorupční a watchdogové organizace zase často využívají mezinárodní granty právě proto, aby nebyly finančně závislé na politicích nebo vládě, které mají kontrolovat. Pokud stát začne občanské organizace označovat za nástroje cizího vlivu a zároveň jim hrozit likvidačními pokutami za kritické analýzy nebo upozorňování na problémy, ve skutečnosti tím likviduje „hlídací psy“ demokracie. Pokud tyto organizace vláda umlčí nebo zastraší, zmizí kontrola. Proč asi? Tak se mnohem snáz rozkrádají veřejné peníze,“ dodal Hřib.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Chystá se Babišova vláda předložit "ruský zákon", jak tvrdí opoziční strany a média?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

