Hřib (Piráti): Ruský zákon k šikaně občanské společnosti nedovolíme

Piráti jsou již ve spojení s ústavními právníky i organizacemi, který s podobným zákonem mají zkušenosti i ze zahraničí. Zákon by vedl ke stigmatizaci neziskových organizací, akademických institucí i mediálních projektů, které jsou pro veřejnou debatu a fungující demokracii nepostradatelné. Pokud vláda chce monitorovat financování těchto organizací, mělo by jít exkluzivně o monitoring finančních toků z nám nepřátelských zemí jako je třeba Rusko.
„Zákon jde úplně proti hodnotám demokracie. Šikanuje ty, kteří jsou pro naši společnost užiteční a potřební. A nechává výjimky pro reálně nebezpečné zahraniční vlivy z Kremlu. To je mimo. Proto jsem už včera oslovil předsedy ostatních stran, se kterými koordinuji společný postup. Pro ústavní žalobu je totiž třeba minimálně 41 poslaneckých podpisů“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Takové opatření je podle odborníků v rozporu s ústavou i mezinárodními závazky Česka. A hlavně ohrožuje nezávislé organizace, které hlídají moc, upozorňují na korupci nebo pomáhají lidem.
„Nevládní neziskové organizace pomáhají obětem násilí, rodinám v nouzi, seniorům nebo lidem bez domova. Protikorupční a watchdogové organizace zase často využívají mezinárodní granty právě proto, aby nebyly finančně závislé na politicích nebo vládě, které mají kontrolovat. Pokud stát začne občanské organizace označovat za nástroje cizího vlivu a zároveň jim hrozit likvidačními pokutami za kritické analýzy nebo upozorňování na problémy, ve skutečnosti tím likviduje „hlídací psy“ demokracie. Pokud tyto organizace vláda umlčí nebo zastraší, zmizí kontrola. Proč asi? Tak se mnohem snáz rozkrádají veřejné peníze,“ dodal Hřib.
