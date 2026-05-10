Klán (KSČM): Díky všem, kdo porazili nacismus

11.05.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Květen 1945 zůstává jedním z největších historických mezníků moderních dějin. Po letech okupace, teroru, válek, koncentračních táborů a systematického vraždění přišel konec nacistické moci v Evropě.

Foto: janklan.cz
Popisek: Jan Klán, poslanec KSČM za Středočeský kraj

Osvobození nepřišlo samo od sebe. Bylo vykoupeno miliony životů vojáků, partyzánů, odbojářů i obyčejných lidí, kteří se odmítli smířit s fašismem a barbarstvím. Dnes je správné a důležité poděkovat všem osvoboditelům bez rozdílu front a uniforem.

Největší tíhu války nesl sovětský lid a Rudá armáda. Právě na východní frontě nacistické Německo utrpělo rozhodující porážky, od bitvy u Stalingradu přes bitvy u Kursku až po dobytí Berlína. Miliony sovětských vojáků a civilistů položily život za to, aby Evropa mohla znovu dýchat svobodně.

Také československé území bylo osvobozováno především za cenu obrovských obětí vojáků z východu. Památka těchto lidí si zaslouží úctu, nikoli zapomnění nebo přepisování dějin podle momentálních politických nálad.

Mgr. Jan Klán

  • KSČM
Stejně tak patří dík americkým vojákům a západním spojencům. Ozbrojené síly Spojených států pomohly osvobodit západní Evropu a na českém území přinesly svobodu například obyvatelům Plzně a dalších měst západních Čech. Američtí vojáci bojovali proti nacismu tisíce kilometrů od domova a mnozí z nich zde zanechali své životy. Jejich odvaha byla součástí společného vítězství nad fašismem.

Velké poděkování náleží také domácímu odboji. Čeští a slovenští odbojáři, partyzáni, ilegální pracovníci, dělníci v sabotáži i obyčejní lidé riskovali životy každý den okupace. Pražské povstání ukázalo, že odpor proti nacismu nebyl jen dílem armád, ale také obyčejných lidí, kteří se postavili zlu se zbraní i holýma rukama. Právě v tom spočívá největší odkaz roku 1945: solidarita lidí napříč národy proti nenávisti, rasismu a diktatuře.

Vítězství nad nacismem nebylo vítězstvím jedné země nad druhou. Bylo vítězstvím humanity nad ideologií nadřazenosti a smrti. Levicová tradice vždy zdůrazňovala, že fašismus nevzniká ve vzduchoprázdnu. Rodí se z nenávisti, sociální bídy, rozdělování společnosti a zneužívání strachu obyčejných lidí. Proto je připomínka osvobození zároveň závazkem: bránit mír, sociální spravedlnost, důstojnost pracujících a lidskou solidaritu. Nestačí jen vzpomínat. Je třeba aktivně odmítat extremismus, rasismus a pohrdání druhými lidmi i dnes.

Čest památce padlých vojáků Rudé armády, amerických a spojeneckých armád i všech členů domácího odboje. Nikdy nezapomeneme, komu vděčíme za porážku nacismu a za možnost žít ve svobodnější Evropě.

Článek obsahuje štítky

historie , Klán , KSČM , válka , výročí , nacismus

