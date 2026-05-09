Roun (KSČM): Evropa potřebuje jasnou mírovou orientaci

10.05.2026 7:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání se slovenským politickým analytikem a historikem Eduardem Chmelárem

Jednal jsem s Eduardem Chmelárem, významným slovenským politickým analytikem a historikem. Společně jsme probírali stav levice v obou našich zemích a výzvy, které dnes formují sociální politiku v celém regionu.

Shodli jsme se na jednoznačném odmítnutí militarismu a na tom, že Evropa potřebuje jasnou mírovou orientaci, ne další závody ve zbrojení. Otevřeně jsme mluvili také o rostoucím vlivu umělců ve veřejném prostoru - jejich neznalost politického prostředí, spojená s ambicí určovat veřejnou debatu, často jen prohlubuje polarizaci společnosti.

Zdůraznili jsme nutnost návratu k levicové politice, která bude skutečně hájit zájmy pracujících.

Roman Roun

  KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek obsahuje štítky

KSČM , levice , politika , Slovensko , Roun

