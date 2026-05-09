Roun (KSČM): Evropa potřebuje jasnou mírovou orientaci

Jednal jsem s Eduardem Chmelárem, významným slovenským politickým analytikem a historikem. Společně jsme probírali stav levice v obou našich zemích a výzvy, které dnes formují sociální politiku v celém regionu.
Shodli jsme se na jednoznačném odmítnutí militarismu a na tom, že Evropa potřebuje jasnou mírovou orientaci, ne další závody ve zbrojení. Otevřeně jsme mluvili také o rostoucím vlivu umělců ve veřejném prostoru - jejich neznalost politického prostředí, spojená s ambicí určovat veřejnou debatu, často jen prohlubuje polarizaci společnosti.
Zdůraznili jsme nutnost návratu k levicové politice, která bude skutečně hájit zájmy pracujících.
Roman Roun
