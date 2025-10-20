KSČM požaduje zrušení stamiliardového nákupu stíhaček F-35

22.10.2025 4:31 | Monitoring

KSČM dlouhodobě nesouhlasí s nákupem předražených a pro obranu ČR nepotřebných amerických bojových letounů F-35.

KSČM požaduje zrušení stamiliardového nákupu stíhaček F-35
Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Celkové náklady na jejich pořízení, provoz či výstavbu nutné infrastruktury dosáhnou podle vojenských expertů výše v řádech stovek miliard korun. Tyto finance pak budou zákonitě chybět při boji s chudobou, zajišťování dostupného bydlení, rozvoji sociálního a důchodového systému, školství nebo zdravotnictví.

Vedle vysokých nákladů – jen cena jedné hodiny letu stíhačky F-35 může přesáhnout 40 tisíc dolarů – je dalším problémem dlouhodobá udržitelnost a technologická životnost systému. První stroje mají být dodány až v roce 2031 a bude nutná jejich modernizace, což dále zvýší celkové náklady. Současně se celosvětově mění charakter moderního boje, když například oproti stíhacím letounům roste význam bezpilotních leteckých prostředků.

Letouny F-35, vyvinuté mimo jiné i proto, aby nesly jaderné zbraně, neodpovídají reálným potřebám obrany České republiky a zároveň povedou k technické i politické závislosti na infrastruktuře Spojených států amerických. Budování jejich zázemí si zřejmě vyžádá bezprostřední účast příslušníků ozbrojených sil USA. Potřebná infrastruktura navíc bude budována tak, aby byla využitelná i pro operace agresivního paktu NATO.

KSČM je přesvědčena o nutnosti zrušení nákupu předražených a pro naši armádu nepotřebných stíhaček F-35. Z tohoto důvodu komunisté jednoznačně podporují veřejnou diskusi o této otázce. V rámci ní také KSČM iniciovala petici adresovanou Poslanecké sněmovně PČR, požadující zrušení nákupu letounů F-35, která je dostupná na webové stránce ZDE. Komunisté vyzývají každého, kdo s touto peticí souhlasí, aby k ní připojil svůj podpis.

Komunistická strana Čech a Moravy

  • KSČM
Zdroje:

https://www.kscm.cz/protif35

