Kalousek (TOP 09): Mnohokrát jsme nabízeli pomoc, ale vy chcete jenom lhát a podvádět

reklama

Děkuji za slovo. Leccos za mě řekl už pan předseda Jurečka. Nicméně já si dovolím obrátit se nejenom na zástupce opozičních stran, ale dovolím si obrátit se alespoň i na tu menší koaliční stranu.

Dámy a pánové, tohle je situace, kterou se nelze promlčet. Situace, která je prostě před námi, ať už si to přejeme, nebo ne. A tím, že o tom budeme denně lhát a tajit před veřejností data, tak opravdu nic nedokážeme. Já bych ještě pochopil, že se o tom s námi nechcete bavit za předpokladu, kdy by vláda dokázala vystupovat jako energický věrohodný orgán, který ten systém řídí. Ale tomu tak evidentně není. Ta data, která jsou naprosto nezbytná pro kompetentní a projektové řízení takovéhoto problému, vy si dokonce v té koalici tajíte mezi sebou. A to, co z té vlády vychází, je jenom chaos, zmatek, nevěrohodnost a lži.

Dnes pan premiér lhal o tom, že tak jako my testujeme, netestuje vůbec nikdo. To je prosím pěkně lež! My jsme v testování řekněme v Evropské unii, když budu eufemistický, velmi průměrní. jsou země, které testují mnohem víc. Minulý týden lhal o tom, jak to ta hygiena stíhá a jak žádnou pomoc nepotřebuje. (S důrazem:) To všichni víme, že to je lež! Všichni víme, že ty trasovací kapacity, které měly být připraveny, prostě připraveny nejsou a že je tady mnoho, mnoho manažerských pochybení. A tahle schůze, ten bod na té schůzi neměl sloužit primárně k tomu, abychom říkali, že za to může ten nebo onen, ale abychom se pokusili nastavit normální řídící mechanismy - tohle nám hrozí na základě těchto dat, takže musíme být schopni, dám příklad, vytrasovat 8 tisíc lidí denně. Máme kapacity na vytrasování 8 tisíc lidí denně? Neberte mě za slovo v té číslovce. Na základě dat si musíme říct, kolik musíme být schopni vytrasovat a otestovat lidí denně. Máme na to kapacity? Ne, nemáme na to kapacity. Pokud vím, tak hygiena je má tak zhruba čtvrtinové. Potřebujeme je posílit? Jak je posílíme?

My jsme mnohokrát nabízeli pomoc v téhle věci. Ale vy chcete jenom lhát, podvádět, a já vás upozorňuji, že to není cesta k cíli, už jenom proto, že vy jste promrhali nejenom ten draze koupený čas z jara, ale vy jste promrhali tu důvěru veřejnosti. Ta veřejnost nemůže věřit premiérovi, který jí třikrát týdně prokazatelně lže. Já si myslím, že máme poslední šanci se dohodnout, že budeme společně sdílet věrohodná data a společně budeme říkat efektivní návrhy na řešení.

Pokud tomuhle nerozumíte a nechcete na to přistoupit, tak nesete veškerou odpovědnost za rizika, která jsou před námi a která se stanou realitou s pravděpodobností blížící se jistotě.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Andreji, pochop to, je nám úplně jedno, co máš na srdci Kalousek (TOP 09): Pro drtivou většinu živnostníků začala zase možnost vydělávat Kalousek: Babiš sáhl vnukům do kočárku, aby dal důchodcům 5 000 Kč Kalousek (TOP 09): To bude teprve překvapivá zpráva

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.