Hrad, ples a „rusobijci“. Příběh Demetrashvili rozjel sítě

17.04.2026 17:52 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Sociální sítě v posledních měsících přetřásají milostný život pirátské poslankyně Kateriny Demetrashvili. Od chvíle, kdy se loni teprve dvaadvacetiletá studentka práv stala nejmladší členkou Poslanecké sněmovny za Českou pirátskou stranu, se její soukromí ocitlo pod permanentním drobnohledem uživatelů Instagramu, X i Facebooku.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Katerina Demetrashvili

Každý nový muž, který se objevil po boku poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) na oficiální akci, okamžitě spustil lavinu spekulací a komentářů o tom, zda jde o novou lásku, přítele nebo jen kolegu. A přitom sama Demetrashvili na svém profilu sdílí především témata, jako jsou politika, duševní zdraví a studentský život.

 

 

O partnerech mlčí. Přesto veřejnost skládá představy z fotografií, svědectví a bulvárních titulků.

S neznámým na Hradě, s Hřibem na plese

První větší vlna spekulací přišla už koncem loňského října. Během slavnostního večera na Pražském hradě, kde prezident Petr Pavel uděloval státní vyznamenání, byla Demetrashvili vyfotografována v doprovodu neznámého mladého muže. Podle fotografů Expresu si vyměňovali láskyplné pohledy a působili jako pár. Tento článek okamžitě zaplnil sociální sítě a vyvolal diskuse o tom, zda jde o oficiálního partnera, nebo jen kamaráda.

Poslankyně na dotaz redakce nereagovala a na sociálních sítích večer popsala jen obecně, bez zmínky o doprovodu. „Dnešní večer byl silnou připomínkou toho, že Česká republika stojí na statečných a inspirativních lidech,“ uvedla na Instagramu.

 

 

Jen o několik týdnů později, na přelomu listopadu a prosince, přišla další bomba. Na reprezentačním plese hlavního města Prahy v Obecním domě doprovázela Demetrashvili bývalého pražského primátora a pirátského politika Zdeňka Hřiba. Společně přišli, nechali se vyfotit, celý večer tančili na parketu a kolem čtvrté ráno spolu odjeli. Zdroje z magistrátu potvrdily, že „trávili spolu celý večer“. Hřib, který má manželku Annu a tři děti a staví rodinný dům, se najednou ocitl v centru spekulací o rozvratu manželství.

Seznámili se na konferenci v Senátu věnované Ukrajině

Nejnověji sociální sítě a média zaplavily zprávy, že Demetrashvili tvoří pár s padesátiletým plukovníkem Otakarem Foltýnem, bývalým šéfem Vojenské policie a nynějším pracovníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

 

 

Přes věkový rozdíl 27 let oba spojují především společné hodnotové priority, jako je zajištění stability v evropském prostoru, zájem o geopolitickou situaci a vývoj konfliktu na Ukrajině.

 

 

Na otázku, zda tvoří pár, měla poslankyně odpovědět: „Ano, je to pravda.“

Seznámili se prý před několika měsíci na odborné konferenci v Senátu věnované Ukrajině, kde jí Foltýn „mluvil z duše“. Zatímco Foltýn soukromí nekomentuje, Demetrashvili je otevřená a šťastná. Reakce na X a Facebooku se pohybují od gratulací přes šok z věkového rozdílu až po memy a teorie o „rusobijcích“.

 

 

Vlastní komentář přidal také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Beztak všichni Otovi Foltýnovi závidí. Já také, ale zároveň mu to přeji,“ napsal na síti X.

Zdroje:

https://t.co/hjfel3RT5H

https://t.co/OPVSrA1aEP

https://t.co/vubbvRQkuD

https://t.co/Vxv0VgGERb

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/645552-mlada-piratka-demetrashvili-potvrdila-vztah-s-foltynem-deli-je-27-let

https://twitter.com/dozor1984/status/2045058662134145041?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanoJano1977/status/2045134103364636732?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/2044848959290523943?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZborilJosef/status/2044805405092512071?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.expres.cz/zpravy/piratska-poslankyne-demetrashvili-mlada-a-zamilovana-na-hrade-ukazala-pritele.A251029_121242_dx-zpravy_lare

https://www.expres.cz/zpravy/prekvapeni-na-plese-prahy-hriba-doprovazela-poslankyne-demetrashvili-spolu-i-odjeli.A251211_105305_dx-zpravy_stes

https://www.instagram.com/p/DQXxjuPjNzF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DXOubePjDkF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.super.cz/clanek/celebrity-plukovnik-otakar-foltyn-tvori-par-se-sexy-piratkou-katerinou-demetrashvili-deli-je-27-let-mame-jejich-vyjadreni-1523864

