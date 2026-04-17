Hrad, ples a „rusobijci“. Příběh Demetrashvili rozjel sítě

Každý nový muž, který se objevil po boku poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) na oficiální akci, okamžitě spustil lavinu spekulací a komentářů o tom, zda jde o novou lásku, přítele nebo jen kolegu. A přitom sama Demetrashvili na svém profilu sdílí především témata, jako jsou politika, duševní zdraví a studentský život.
O partnerech mlčí. Přesto veřejnost skládá představy z fotografií, svědectví a bulvárních titulků.
S neznámým na Hradě, s Hřibem na plese
První větší vlna spekulací přišla už koncem loňského října. Během slavnostního večera na Pražském hradě, kde prezident Petr Pavel uděloval státní vyznamenání, byla Demetrashvili vyfotografována v doprovodu neznámého mladého muže. Podle fotografů Expresu si vyměňovali láskyplné pohledy a působili jako pár. Tento článek okamžitě zaplnil sociální sítě a vyvolal diskuse o tom, zda jde o oficiálního partnera, nebo jen kamaráda.
Poslankyně na dotaz redakce nereagovala a na sociálních sítích večer popsala jen obecně, bez zmínky o doprovodu. „Dnešní večer byl silnou připomínkou toho, že Česká republika stojí na statečných a inspirativních lidech,“ uvedla na Instagramu.
Jen o několik týdnů později, na přelomu listopadu a prosince, přišla další bomba. Na reprezentačním plese hlavního města Prahy v Obecním domě doprovázela Demetrashvili bývalého pražského primátora a pirátského politika Zdeňka Hřiba. Společně přišli, nechali se vyfotit, celý večer tančili na parketu a kolem čtvrté ráno spolu odjeli. Zdroje z magistrátu potvrdily, že „trávili spolu celý večer“. Hřib, který má manželku Annu a tři děti a staví rodinný dům, se najednou ocitl v centru spekulací o rozvratu manželství.
Seznámili se na konferenci v Senátu věnované Ukrajině
Nejnověji sociální sítě a média zaplavily zprávy, že Demetrashvili tvoří pár s padesátiletým plukovníkem Otakarem Foltýnem, bývalým šéfem Vojenské policie a nynějším pracovníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky.
Přes věkový rozdíl 27 let oba spojují především společné hodnotové priority, jako je zajištění stability v evropském prostoru, zájem o geopolitickou situaci a vývoj konfliktu na Ukrajině.
Nečakaný pár českej scény. Foltýn randí s mladou Pirátkou, delí ich 27 rokov. Plukovník Otakar Foltýn a poslankyňa Katerina Demetrashvili tvoria pár. Skúsený armádny činiteľ a mladá politička priznali vzťah, ktorý budí pozornosť aj kvôli výraznému vekovému rozdielu. pic.twitter.com/OPVSrA1aEP— Jan j.,,,???????????? (@JanoJano1977) April 17, 2026
Na otázku, zda tvoří pár, měla poslankyně odpovědět: „Ano, je to pravda.“
Seznámili se prý před několika měsíci na odborné konferenci v Senátu věnované Ukrajině, kde jí Foltýn „mluvil z duše“. Zatímco Foltýn soukromí nekomentuje, Demetrashvili je otevřená a šťastná. Reakce na X a Facebooku se pohybují od gratulací přes šok z věkového rozdílu až po memy a teorie o „rusobijcích“.
Vlastní komentář přidal také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Beztak všichni Otovi Foltýnovi závidí. Já také, ale zároveň mu to přeji,“ napsal na síti X.
Já také, ale zároveň mu to přeji ??
