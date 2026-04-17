„Pojď na bitku.“ Největší fanda NATO dostal výzvu z Ruska

17.04.2026 7:44 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ruský student Petrohradské univerzity Grigorij Koroljov, velký podporovatel Ruska, dostal nápad. Vyzval na souboj ve hře Hearts of Iron IV rakouského ekonoma a velkého podporovatele NATO Gunthera Fehlingera Jahna. Nabídl mu on-line střet, kde by on hrál za ruskou armádu a rakouský ekonom armády šesti zemí, do kterých zahrnul i Ukrajinu. „Kdo vyhraje – přinese slávu své zemi,“ napsal ruský student. A rakouský ekonom výzvu zvažuje.

Foto: screen X
Popisek: Gunther Fehlinger Jahn a Grigorij Koroljov

Ruský streamer vystupující na sociální síti X pod přezdívkou Grisha Putin, vlastním jménem Grigorij Koroljov, který se zabýval mimo jiné dobrovolnickou činností pro potřeby ruských vojáků nebo nabízel objednání nápisu na dělostřelecký granát, který posléze armáda vystřelí na Ukrajině, vyzval na souboj rakouského ekonoma Gunthera Fehlingera Jahna. Na souboj v počítačové hře Hearts of Iron IV.

Gunther Fehlinger Jahn je velkým stoupencem členství neutrálního Rakouska v NATO a ruský streamer Grisha Putin prohlásil, že rakouský ekonom si může naverbovat až šest zemí NATO, zatímco on využije jen ruské síly. „Je to fér. Kdo vyhraje – přinese slávu své zemi,“ napsal na sociální síti X ruský streamer. „Představuji si, že složení NATO by mělo být: Francie, Německo, Itálie, Polsko, Ukrajina, Turecko,“ dodal streamer.

Požádal rakouského ekonoma, aby si domluvili datum, čas a nějaká pravidla on-line střetnutí a dali se do toho.

A zdá se, že Gunther Fehlinger Jahn uvažuje, že přistoupí na hru náboráře ruských vojáků do války na Ukrajině. „Mám to přijmout?“ zeptal se svých sledujících.

Grigorij Koroljov je student Petrohradské státní univerzity, který propaguje myšlenku využití počítačových her k formování názorů mládeže. Využití počítačových her k ruskému vlastenectví tak, jak ho vnímá dnešní ruský státní aparát.

Během roku a půl se mu podařilo shromáždit a rozeslat přes sedm milionů rublů na nákup vybavení pro armádu a poskytnutí humanitární pomoci civilistům.

„E-sportům se věnuji od 14 let. Na platformě Twitch jsem vysílal velkolepou strategickou videohru Hearts of Iron IV (HOI4) a na mistrovství HOI4 International 2021 jsem obsadil druhé místo. Navzdory celosvětové popularitě zůstává hra v Rusku relativně neznámá, což mě vedlo ke streamování v angličtině. Od samého začátku jsem se však snažil reprezentovat svou zemi, a proto jsem si zvolil přezdívku GrishaPutin. Chtěl jsem ukázat, že jsem vlastencem Ruska a SSSR, a zdůraznit jejich roli v osvobození Evropy od nacismu a dosažení vítězství ve druhé světové válce,“ nechal se Koroljov slyšet v rozhovoru uveřejněném na serveru univerzity.

„Zpočátku jsem získával finanční prostředky výhradně prostřednictvím streamování. Brzy jsem si však uvědomil, že zdroje mých odběratelů se vyčerpávají, zatímco požadavky na frontové linii rostou. To mě přimělo hledat nové publikum. Vytvořil jsem si tedy účty na mezinárodních sociálních sítích. … Náš projektový tým je mezinárodní. Zahrnuje video střihače z Nizozemska, počítačového inženýra z Finska a umělce z Polska. … Všechny vybrané finanční prostředky jdou přímo našim dělostřeleckým jednotkám, což jim umožňuje nakoupit potřebné zásoby,“ prozradil také.

Gunther Fehlinger-Jahn je pak velice bojovný příznivec NATO, v poslední době se velice zasazuje o naprosté zničení Íránu. Tvrdí třeba také, že by mělo Dánsko uzavřít dánskou úžinu pro ruské lodě a Donalda Trumpa pravidelně vyhlašuje za zrádce kvůli jeho přístupu k Ukrajině.

 

Zdroje:

https://english.spbu.ru/news-events/student-reviews/st-petersburg-state-university-student-grigorii-korolev-helping-front

https://t.co/fmroRapigg

https://t.co/m0umjGCvSB

https://twitter.com/GunterFehlinger/status/2044804559223091657?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/GunterFehlinger/status/2044869215371608485?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/GunterFehlinger?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Zigga1945/status/2044446393960472797?ref_src=twsrc%5Etfw

Jinde na netu:

Cvičení a masáže pro nápravu plochých nohouCvičení a masáže pro nápravu plochých nohou Zdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášněZdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášně

