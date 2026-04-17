ČSÚ: Počet udělených patentů v Česku se opět snížil

17.04.2026 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V roce 2025 si u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR podali tuzemští přihlašovatelé k patentové ochraně 573 svých vynálezů nebo nových technických řešení, meziročně o čtvrtinu více. Naopak počet patentů udělených těmto subjektům k ochraně pro území Česka se snížil o desetinu na 336, tedy na nejnižší hodnotu za posledních 15 let.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

V minulém roce podaly tuzemské subjekty v Česku celkem 573 patentových přihlášek, což je o 112 více než v roce 2024 a zároveň jde o nejvyšší hodnotu od roku 2020. Za tímto nárůstem stály především fyzické osoby, které podaly 221 přihlášek, meziročně o 94 více. Firmy podaly v minulém roce k Úřadu průmyslového vlastnictví 256 patentových přihlášek a vysoké školy 73. Přestože i u těchto subjektů došlo k meziročnímu nárůstu, jejich aktivita zůstává výrazně pod úrovní let 2010 až 2020, kdy firmy podávaly v průměru 350 a vysoké školy 191 přihlášek ročně.

"V roce 2025 bylo v Česku uděleno celkem 5 197 patentů, přičemž 94 % z nich získaly zahraniční subjekty prostřednictvím validace evropských patentů pro naše území. Jednoznačně nejvíce chrání dlouhodobě své vynálezy v Česku subjekty z Německa a Spojených států, za nimi s větším odstupem následují Švýcarsko, Francie a Japonsko,“ uvedl Karel Eliáš z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Tuzemské subjekty v minulém roce získaly v Česku celkem 336 patentů, což je nejnižší počet od roku 2011. Tento propad je patrný především u vysokých škol, kterým během deseti let klesl počet udělených patentů o 75 % z 212 v roce 2015 na 56 v roce 2025. K výraznému poklesu došlo v tomto období i v případě ostatních kategorií tuzemských subjektů.

Z téměř 50 tisíc platných patentů pro území Česka na konci roku 2025 jich čtvrtina (12,2 tis.) patřila německým přihlašovatelům a 15 % (7,8 tis.) subjektům ze Spojených států. Až za nimi se umístili tuzemští přihlašovatelé s 3 213 platnými patenty. Nejvíce jich náleželo firmě Škoda Auto a. s. (183) a z vysokých škol Českému vysokému učení technickému v Praze (161).

Vedle patentů hrají v Česku významnou roli i užitné vzory, tzv. malé patenty, které mají výhodu v nižších nákladech a rychlejším zápise. V roce 2025 bylo tuzemským subjektům zapsáno 723 užitných vzorů, tedy o 5 % více než v předchozím roce. Ve srovnání s obdobím 2010 až 2020, kdy jejich roční počet přesahoval tisíc, se však stále jedná o podprůměrnou hodnotu.

Patentová aktivita tuzemských přihlašovatelů v zahraničí zůstává v mezinárodním srovnání nadále velmi nízká. V roce 2024 podaly subjekty z Česka v zahraničí celkem 1 006 patentových přihlášek. Třetina z nich byla podána u patentového úřadu Spojených států a čtvrtina k Evropskému patentovému úřadu. Z Česka bylo k Evropskému patentovému úřadu podáno 251 z celkových 199 tisíc patentových přihlášek, což je ve srovnání například s Rakouskem téměř devětkrát méně a ve srovnání se Švýcarskem dokonce 40krát nižší počet.

