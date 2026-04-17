Richterová (Piráti): Naprosté vykostění služebního zákona

Děkuji pěkně. Já budu stručná. Já navážu na to, co tady říkal náš předseda Zdeněk Hřib a na to, že dneska máme na programu projednávat něco, co považujeme za naprosté vykostění služebního zákona, který přitom má chránit státní správu, má chránit nezávislé experty, má chránit nás všechny před tím, aby tak jako se střídají vlády, se střídali i úředníci. Experti ve státní správě mají být nezávislí a vytrvat napříč různými vládami. Takže ta změna, která se chystá dnes, vede přímo k zpolitizování státní správy a ty věci, o kterých Zdeněk Hřib mluvil, na to poukazují.
Stejně tak zrušení nominačního zákona. Ten přitom má zaručit odborníky do struktur státních firem, je opět úplně zbytečné a opět to ukazuje, že tato vláda se chystá torpédovat snahu o nezávislou a jim nepodléhající státní správu. A to je právě ta podivná personální politika.
A to je právě to, že například paní Semancovou, což je téma poradkyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí, která zároveň měla vliv na to, jak vypadají dotace, jak se nastavují, jak se přidělují. A zároveň měla firmu na to, ty dotace pomoci získat, tak zrovna tato paní musela skončit. To je důvod, proč tady vystupuji. Je to důvod, proč ta personální politika je tak velké téma, a je to důvod, proč poukazuji na to, že podobné riziko hrozí nyní v další instituci.
Takže já stručně navrhuji zařazení nového bodu, dám panu předsedajícímu celý název. Nicméně ten bod zní úplně jednoduše. Šéfem inspekce životního prostředí se může stát sponzor Motoristů. A opět už tady můj předřečník vysvětlil, jak podivné je to výběrové řízení, jak zvláštní je, že udělal test, který vyžaduje velice detailní znalosti o fungování té instituce a toho úřadu.
A já nicméně, když vidím, že jiný odborník, pan Abel, skončil, musel skončit v práci po kulatém stolu o větrnících, který pořádal Zdeněk Hřib, po odborném kulatém stolu, kde prostě se postavil proti tmářství, proti nesmyslům a v rámci své odbornosti uváděl na pravou míru fakta, tak prostě to vypadá, že se dostáváme do éry, kdy tato vláda chce vyhazovat experty za nepohodlné názory. A tomu my jako Piráti budeme bránit. Na tohle budeme upozorňovat a právě proto tady chceme dneska projednat, jestli to je fakt něco, co myslí strana Motoristé vážně, že se šéfem inspekce životního prostředí může stát její sponzor? Takže to je jeden bod, který navrhuji k zařazení jako druhý bod dnes.
Přednesu ještě stručné odůvodnění k druhému bodu a upozorňuji kolegyně a kolegy, že naším cílem není znemožnit této vládě dělat svou politiku, ale naším cílem je tady věcně upozorňovat a navrhovat lepší řešení. Proto když se dějí takovéto čistky, když se děje takovéto podivné vybírání kamarádíčků, nemůžeme mlčet.
A stejně tak nemůžeme mlčet, když jsou situace, které zavdávají obrovské bezpečnostní riziko. Je to něco, o čem napsal server Voxpot a já si myslím, že je fér ho citovat. Jde o článek paní novinářky Kristýny Wainwender, který se jmenuje Dlužníci na frontu, v jakém byznysu jede bratr Babišovy poradkyně. A opět souvisí to s tím celkovým bodem personální politika. Souvisí to s tím, jaké lidi si vybírá Andrej Babiš a jeho ministři jako své blízké a souvisí to s tím, že jsme prostě v situaci, kdy na evropský suverénní stát Rusko útočí a všechny druhy podnikání s Ruskem musí být pod obzvláštním drobnohledem, natož vymáhání dluhů. V zemi jako Rusko vymáhání dluhů znamená taky přímou cestu na frontu, protože ten, kdo na ni jde, dostane finanční částku a ty dluhy může splatit. Je to bohužel rovnice, která vede právě přímo k českému premiérovi skrze jeho poradkyni.
Takže já tady mám druhý návrh bodu Kdy Andrej Babiš odvolá z postu své poradkyně Natálii Vachatovou, jejíž bratr v Rusku podniká ve vymáhání dluhů, čímž dostává dlužníky na frontu a vzniká bezpečnostní riziko, kdy může být poradkyně českého premiéra vydíratelná Ruskem skrze svého bratra. Ano, to je ta situace, kterou popisuje návrh bodu za nás za Piráty a ano, není nijak příjemné si uvědomit, že toto se děje v Česku v dubnu 2026, že tato vazba existuje mezi poradkyní českého premiéra a ruským byznysem. Vymáhání dluhů a dostávání lidí na frontu, to je něco, co si myslím, že bychom měli probírat jako třetí bod dnes a opět donesu panu předsedajícímu celý ten návrh bodu. Chápu, že je delší, ale je to důležité. Ten hlavní point je, kdy Andrej Babiš odvolá z postu své poradkyně Natálii Vachatovou, jejíž bratr v Rusku podniká ve vymáhání dluhů, čímž dostává dlužníky na frontu a vzniká bezpečnostní riziko. Děkuji.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
